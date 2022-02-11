Aston Martin, kendi Formula 1 güç ünitesini üretmeyi gözden geçiriyor

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Geçen yıl Lawrence Stroll öndeliğinde Formula 1'e geri dönen Aston Martin, Formula 1'de oldukça büyük hedefler belirlemiş durumda. Silverstone'da son teknoloji ürünü olan yepyeni bir fabrikanın inşası başladı ve takım, en geç 2025 yılına kadar zaferler ve şampiyonluklar için savaşır duruma gelmek istiyor.

2026'da ise Formula 1 yeni motor düzenlemelerine geçecek ve bu, Stroll'ün Aston Martin ile bir sonraki adımı atması, yani kendi F1 motorunu üretmesi için ideal bir zaman.

Aston Martin'in teknik departmanının başında yer alan Andrew Green, AMR22'nin lansmanında verdiği demeçte, takımın bu konuya ilgi gösterdiğini doğruladı.

Green, "Bu kesinlikle daha uzun vadede baktığımız bir şey. 2026'da güç üniteleri için yeni düzenlemeler olacak."

"Takım olarak buna dahil olmak isteyebileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca takıma Aramco da bir sponsor olarak dahil oldu."

"Yani önümüzdeki birkaç yıl içinde konuşmalar devam edecek ve nereye varacağını göreceğiz. Eminim bunu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve bu yönde ilerlemenin, bize bir yararı olup olmadığını anlayacağız." dedi.

Aston Martin'in kendi motorunu üretmeye olan isteği, Lawrence Stroll'ün 2026 güç ünitesi görüşmelerine aktif şekilde katılması gerçeğiyle de kanıtlanıyor.

Bununla beraber İngiliz şirket, şu anda Mercedes ile oldukça yakın bir işbirliği içerisinde ve çok sayıda parçayı Alman üreticiden alıyor.

Aston Martin, 2026'da motor tedarikçisi olarak Formula 1'e girmeyi düşünen tek taraf değil. Red Bull, 2026'dan itibaren bunu yapmak için kendi güç ünitesi departmanını kurarken, VW Grubu da Porsche ve Audi ile spora girmeyi düşünüyor.