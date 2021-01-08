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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"

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Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lance Stroll, 2020'de iyi bir araçla ortaya koyduğu performansın, kendisiyle alakalı sorduğu pek çok soruyu cevapladığını ve bundan ötürü kendisine olan güveninin arttığını belirtti.

Stroll geçen yıl Formula 1'de bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirdi ve iki podyum alıp, Türkiye'de pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Tüm bunlarla beraber önceki üç yılın toplamından daha fazla puan toplamış oldu.

Kanadalı sürücü, Racing Point'in sezonu ilk dörtte bitirmesine yardım ederken, zaman zaman ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Racing Point, 2020 RP20 aracını 2019 Mercedes W10'dan esinlenerek yaptı ve ileriye doğru oldukça büyük bir adım atmayı başardı. Ayrıca takım, finansal anlamda daha iyi durumda ve bu da İngiliz ekibin daha büyük değişiklikler yapmasına izin veriyor.

Stroll, 2020 aracının F1 kariyeri boyunca kullandığı "açık ara en iyi araç" olduğunu söyledi ve kötü geçen birkaç yılın ardından yeteneklerine güvenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Stroll, Motorsport.com'a, "İyi bir araca sahip olursanız ve iyi sonuçlar alırsınız ardından güveniniz artmaya başlar."

"Bazen kötü bir araçta olduğumda, hiçbir şey olmasa bile kendimi beni kötü etkiliyordu."

“Özellikle kariyerinizin başındaysanız, kötü bir araçla yarışıyorsanız, iyi bir aracın direksiyonuna geçene kadar iyi bir araçta olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız işte o zaman yeteneğinizin ne seviyede olduğunu ve iyi bir araçta diğerlerine kıyasla ne kadar iyi olacağınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü iyi bir araçta olmanın nasıl bir his olduğunu bilmiyorsunuz."

“Bence bu yıl kendime karşı çok şey kanıtladım ve kendime son birkaç sezonda sorduğum pek çok soruyu cevapladım. Bu soruları gerçekten iyi performans gösteren bir araca oturunca cevaplayabilirdim." şeklinde konuştu.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point

Lance Stroll, Racing Point

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stroll, 2017 Azerbaycan Grand Prix'sinde Williams ile üçüncü olmayı başardı ve F1 tarihinde podyuma çıkan en genç sürücü oldu. O yılı 12. sırada tamamladı ve ertesi yıl Williams'ın geriye düşmesinin ardından puan almakta zorlandı.

2019'da Racing Point'e geçen Stroll, yeni takımındaki ilk yılında da zorlandı.

Kanadalı sürücü, daha önce ortaya koyduğu performansın kendisine yeteneği hakkında sorular sordurduğunu söyledi.

"İyi sonuçlar alma kapasitem var mı? Önde yarış tamamlama kapasitem var mı? İlk çizgide sıralama sonucu alma kapasitem var mı? Bu sonuçları öylesine almazsınız."

"Bunların çoğu da sonuçlarla alakalı değildi, sadece 'Rekabetçi bir araç nasıl hissettiriyor?', 'bu araçlar ne kadar daha iyi' sorusuyla alakalıydı."

"Bunu geçen yılki araca oturana kadar bilmiyordum ve oturduğum zaman ne kadar büyük fark olduğunu anladım.  Ayrıca iyi bir araçtaki performansıma ne kadar güvenebileceğimi de anladım."

“İyi bir araçta olmanın en büyük avantajlarından biri, kendinizden alabileceğiniz şeydir. Çünkü aracı sürerken size daha fazla güven veriyor. Virajlara daha sert saldırmanıza ve aracı çok daha fazla zorlamanıza izin veriyor."

"Sürücüler olarak yapmak istediğimiz şey bu. Bazen kötü bir araçtayken bu güven ve aracı zorlama yeteneği ortadan kalkıyor. Bunun sürücü üzerinde büyük etkisi var."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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