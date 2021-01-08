Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "

Gümüş Oklar ve Hamilton arasında 2020 boyunca çok kez görüşmeler oldu fakat İngiliz pilotun 31 Aralık’ta sona eren kontratı sonrasında 2 taraf arasında yeni bir sözleşme imzalandığında dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Süregelen gecikme sebebiyle padokta her gün yeni dedikodular yayılırken, İtalya’dan çıkan son habere göre Mercedes, 7 kez dünya şampiyonunun talep ettiği maaşı vermek istemediği için görüşmeler uzuyor. Söylentilere göre Hamilton maaşına ek olarak takımın şampiyonluk ödülünden pay isterken hediye bir AMG One hiper araç da talep ediyor. Elbette çıkan söylentilerin gerçeklik payı bilinmiyor.

Fakat Hamilton’la sözleşme konusunda henüz resmi bir açıklama yapmayan Mercedes, son çıkan söylentilere karşı cevabını vermekte gecikmedi.

Gümüş Oklar’ın sözcüsü, bu raporların “saf kurgu olduğunu” ve “endişe duyulacak herhangi bir şey olmadığını” söyledi.

Geçtiğimiz gün 36 yaşını kutlayan Hamilton’dan gelen son habere göre kendisi iş hayatıyla özel hayatı arasında daha doğru bir denge tutturmak isterken, Mercedes takım patronu Toto Wolff yeni sözleşmenin Mart ayında sezon öncesi testlerine kadar duyurulmayabileceğini söyledi.

Autosport.com’a konuşan Hamilton, “Denge bulmaya çalışıyorum. Hayatı günü gününe yaşamayı seviyorum çünkü günlerinizin ne zaman dolacağını bilemiyorsunuz.”

“Ve hayatımdan geçen bazı insanların ‘Şunu, şunu yapmayı planlıyordum ama zamanım yetmedi.’ dediği oldu. Bu sene, her zamankinden daha fazla içinde bulunduğum ana odaklanmamı sağladı.”

“Fakat evet, ileri görüşlü olmayı seviyorum – gelecekte beni neyin beklediği konusunda heyecanlıyım. Fakat aynı zamanda yaşlandıkça, bir şeyleri yerine koymanın ne kadar zaman aldığını da fark ediyorum.”

“Bu yüzden yapmak istediğim bir şey olduğunda, bazı şeyler 5-10 yıl ya da daha fazla zaman aldığı için temellerini şimdiden stratejik bir şekilde attığımdan emin oluyorum. Fakat aynı zamanda, şu ana odaklanıyorum.”

“İşimi, yarışmayı seviyorum. Bu zor zamanlarda bile mühendislerimle konuşarak kullandığımız teknolojinin ve içinde bulunduğum sporun nüanslarını yakalamaya çalışıyorum.”

“Herkes COVID sebebiyle çok dikkatli - tüm çalışma ortamı değişmiş durumda. Fakat bunun özünde hepimizin sevdiği yarış var. Ve bunu yapabildiğim için çok minnettarım.” dedi.