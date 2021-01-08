Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış

Fransız otomobil üreticisi geçtiğimiz yıl takımlar şampiyonasını üç podyum alarak beşinci sırada tamamladı.

Fakat ikinci yarıdaki önemli noktalarla, ilk yarıda ne Daniel Ricciardo'nun ne de Esteban Ocon'un puan alamadığı İspanya GP gibi zorlu yarışlar arasındaki büyük farklılıklar var.

Ekibin bu dönemden sonra nasıl böyle hızlı adımlar attığını anlatan Renault Şasi Teknik Direktörü Pat Fry, en büyük mücadelelerin arkasında önemli bir bilgi birikimi yattığını söyledi:

“Barcelona ​​sanırım Türkiye'ye kadar sezonun en kötü yarışımızdı.”

“Bizim için kötü bir hafta sonu olduğunda, gerçekten odaklanıp bu hafta sonuna baktığımızda ve kötü performansı analiz ederek anlamaya çalıştığımızda, ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz."

"Evet, bunlar hayal kırıklığı yarattı ama elimizdeki paketi nasıl optimize etmemiz gerektiği konusunda bunlardan pek çok şey öğrendik."

"Spa'da orta sürtünme kuvveti dengesi aslında iyi çalışıyor. Kurulumda sahip olduğumuz bilgi ve ardından gelen gelişmelerle aslında bizim için makul olduğunu anlıyoruz."

Ricciardo'nun Renault'yla 2020 yılı için vurguladığı en önemli anlardan biri de Silverstone yarışında ayarlarda bulduğu ince detaylarla ilgiliydi.

Cuma günkü antrenman seansları sırasında yapılan testlerde Avustralyalı böylece çok rahat hissetmiş, Renault'yla yılın geri kalanında daha fazla zafer elde etmesine yardımcı olacak bir anahtarı bulmuştu.

Fry ise Ricciardo'nun sezonda daha çok ivme kazanmakla ilgili olduğunu öne sürdüğü o anları küçümsüyor ve onun kurulumla ilgili konuşması hakkında sorulara şu yanıtı verdi:

“Açıkçası size tam olarak ne olduğunu söylemeyeceğim ma arabayı nasıl kuracağımız konusunda anlayışımızın geliştiğini düşünüyorum."

“Tamamen dürüst olmak adına yaptığı yorumların boyutu beni şaşırttı. Açıkçası dikkat çekmek için yeterliydi. Performans anlamında bulmamız gereken çok daha fazla şey olduğunu düşünüyorum."

"Şeytan ayrıntılarda gizlidir, değil mi? Bu detaylar, Silverstone'daki ikinci yarışta rekabetçi olmamıza kesinlikle yardımcı oldu. Yarış biraz daha zorlu olsa da sıralama turlarında ilk defa yeterli derecede güçlü görünüyorduk."