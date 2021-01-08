Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış

paylaşım
yorumlar
Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış
Ekleyen:
, Editör

Renault, geçen yıl geçirdikleri en zor hafta sonunun, sezonunun ikinci yarısında hızlı ilerleme kaydetmelerine yardımcı olan cevaplar için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi.

Fransız otomobil üreticisi geçtiğimiz yıl takımlar şampiyonasını üç podyum alarak beşinci sırada tamamladı.

Fakat ikinci yarıdaki önemli noktalarla, ilk yarıda ne Daniel Ricciardo'nun ne de Esteban Ocon'un puan alamadığı İspanya GP gibi zorlu yarışlar arasındaki büyük farklılıklar var.

Ekibin bu dönemden sonra nasıl böyle hızlı adımlar attığını anlatan Renault Şasi Teknik Direktörü Pat Fry, en büyük mücadelelerin arkasında önemli bir bilgi birikimi yattığını söyledi:

“Barcelona ​​sanırım Türkiye'ye kadar sezonun en kötü yarışımızdı.”

“Bizim için kötü bir hafta sonu olduğunda, gerçekten odaklanıp bu hafta sonuna baktığımızda ve kötü performansı analiz ederek anlamaya çalıştığımızda, ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz."

"Evet, bunlar hayal kırıklığı yarattı ama elimizdeki paketi nasıl optimize etmemiz gerektiği konusunda bunlardan pek çok şey öğrendik."

"Spa'da orta sürtünme kuvveti dengesi aslında iyi çalışıyor. Kurulumda sahip olduğumuz bilgi ve ardından gelen gelişmelerle aslında bizim için makul olduğunu anlıyoruz."

 

Ricciardo'nun Renault'yla 2020 yılı için vurguladığı en önemli anlardan biri de Silverstone yarışında ayarlarda bulduğu ince detaylarla ilgiliydi.

Cuma günkü antrenman seansları sırasında yapılan testlerde Avustralyalı böylece çok rahat hissetmiş, Renault'yla yılın geri kalanında daha fazla zafer elde etmesine yardımcı olacak bir anahtarı bulmuştu.

Fry ise Ricciardo'nun sezonda daha çok ivme kazanmakla ilgili olduğunu öne sürdüğü o anları  küçümsüyor ve onun kurulumla ilgili konuşması hakkında sorulara şu yanıtı verdi:

“Açıkçası size tam olarak ne olduğunu söylemeyeceğim ma arabayı nasıl kuracağımız konusunda anlayışımızın geliştiğini düşünüyorum."

“Tamamen dürüst olmak adına yaptığı yorumların boyutu beni şaşırttı. Açıkçası dikkat çekmek için yeterliydi. Performans anlamında bulmamız gereken çok daha fazla şey olduğunu düşünüyorum."

"Şeytan ayrıntılarda gizlidir, değil mi? Bu detaylar, Silverstone'daki ikinci yarışta rekabetçi olmamıza kesinlikle yardımcı oldu. Yarış biraz daha zorlu olsa da sıralama turlarında ilk defa yeterli derecede güçlü görünüyorduk."

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"

Önceki haber

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, sürücülerini daha iyi yönetmeli"

Son Haberler

Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button: "Schumacher, Hamilton'un saf hızına sahip değildi"

9s
2
Formula 1

Hamilton ve Rosberg'in geçmişi, Russell için bir sorun yaratır mı?

23s
3
Formula 1

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

5s
4
Formula 1

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"

4s
5
Formula 1

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "

2s

Son Haberler

Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış
F1

Renault, zor günlerden çok fazla ders çıkarmış

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"
F1

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "
F1

Mercedes: "Hamilton'un sözleşmesi hakkında çıkan dedikodular 'saf kurgu' "

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"
F1

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir
F1

INEOS, Mercedes-Hamilton görüşmelerine etki edebilir

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.