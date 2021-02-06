Stroll: "Aston Martin 'herkesin takımı' olacak"

Kanadalı iş insanı, takımı sporun uzun süreli taraftarlarına cazip kılmak istediği gibi, spora yeni taraftarlar da çekmek istiyor ve bunun için “insanları doğrultup dikkatlerini çekecek” girişimlerde bulunacak.

Önceden Racing Point adıyla anılan takım, bu senenin başında ismini değiştirdi ve yeni aracıyla birlikte renklerini de Mart ayındaki etkinlikte tanıtacak.

Aston Martin’in F1 programı hakkında konuşan Stroll, “Pazarlama stratejimizin temel parçası ve işimizin önemli bir yönü.”

“Aston Martin Cognizant F1 takımı beraberinde yeni bir yaklaşımı ve enerjiyi getirerek, mevcut F1 taraftarlarının ilgisinin de ötesine geçecek.”

“Yarış pistindeki sonuçlarımız olsun, E-Spor gibi yükselen platformlardaki varlığımızı artırmak olsun, veya heyecan verici yeni etkinlikler yaratmak olsun, insanları doğrultup dikkatlerini çekecek şeyler yapmak istiyoruz.”

“Herkes Aston Martin’in ne önem teşkil ettiğini biliyor. Fakat F1 takımı, markanın özünü başka alanlara yönlendirmemizi sağlayarak önceki takımların kurduğu sağlam temelin üstünde yükselmemizi sağlayacak.”

“Yeni ve daha geniş topluluklara hitap etmek istiyoruz, onların sadece takımla değil, F1’le de etkileşime geçmelerini istiyoruz.”

“Tecrübeli, tutkulu yarışçılarla dolu bir organizasyonu etkileyici bir yaşam tarzı markasıyla birleştiriyoruz.”

“Hedefimiz yeni taraftar jenerasyonuyla birlikte eski sıkı takipçilere de hitap etmek. Ve bu süreçte takıma yeni fikirler, enerji ve yaklaşım kazandırmak.”

Stroll, seyircilerin ilgisini çekmek için, takımın tanıtımında da kilit bir rol oynayan sosyal medyanın önemini vurguladı.

Stroll, “Onları bu takımın ve bu maceranın kalbine getireceğimizi bilmelerini istiyorum.”

“Basmakalıp bir söz gibi gelebilir fakat emin olabilirsiniz ki bu ciddi bir isteğimiz, ve son 12 aydır yaptığımız işlerin odağında bu istek bulunuyor.”

“Yaptığımız her şeye yatırımda bulunuyoruz- özellikle bu harika hikayeyi anlatmak için sosyal medyaya.”

“Bu takımın herkes için bir takım olmasını istiyoruz - sporun dışına da çıkarak, fakat bugün buralarda olmamızı sağlayan sıkı takipçilerimizi unutmadan.”

“Bunu başarmak için alışılmışın dışında düşünmemiz gerekiyor – ve bunu Aston Martin Cognizant F1 Takımının taze ve modern kimliğiyle yaptığımızı herkesin görmesini istiyorum.” dedi.