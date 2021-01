Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"

Genç Stroll, babası takımı aldıktan sonra 2018’de Racing Point takımına katıldı. O zamandan beri takım arkadaşı Sergio Perez tarafından geçilmesine rağmen Stroll, gelecek sene de takımın pilotu olarak kalırken; Perez, koltuğunu 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’e kaptırdı.

RaceFans’le özel röportajında Lawrence Stroll, oğlunun performansının, akraba olmasalar da “kimsenin takımdaki yerini sorgulamayacağı” kadar iyi olduğunu söyledi.

Oğlunun takımdaki yerini korumayı nasıl hak ettiği sorulduğunda Stroll, “Basitçe hayatı boyunca gösterdiği performanslarla, Formula 3 şampiyonu olması ve tüm rekorları kırmasıyla.” dedi.

Lance geçtiğimiz sene İtalya ve Sakhir GP’lerinde olmak üzere 2 kez podyum gördü ve ıslak zemine rağmen Türkiye Grand Prix’sinde pole pozisyonunu aldı.

Lawrence Stroll, “Geçen sene ıslak zeminde pole’ü aldı ve hepimiz ıslak zeminde her şeyim pilota bağlı olduğunu biliyoruz. Araç avantajını yok ederek her şeyi pilotun ellerine bırakıyor. Türkiye’de pole’ü almanın tek başına her şeyi göstermeye yettiğini düşünüyorum. Yarışa 30 tur boyunca liderlik etmek ve 20 saniyelik fark açmak büyük bir işaret.”

“2 podyumu hakkında ise, Monza’da yarış tekrardan başladığında onu pistin kirli tarafından başlatmasalardı muhtemelen yarışı kazanırdı ve bunu hak ediyordu, kalkışta kirli zemin yüzünden lastikleri tamamen boşa döndü ama yine de podyuma çıktı - Bahreyn’de de.” dedi.

Lance Stroll, 18 yaşında başladığı Formula 1’de gelecek sene 5. senesine girecek. Bu konuda ise babası, “Henüz yeni 22 yaşına basmış birisi için geçen sene başardıklarını başarmak performansının bir göstergesi ve burada kalmayı hak ettiğini gösteriyor.”

“Burası Aston Martin, burası bir iş. Pist üstündeki performansının burada kalmayı hak ettiğini %100 gösterdiğini düşünüyorum. Ve bu arada, oğlum olmasaydı da sadece bu performansıyla kimsenin buradaki varlığını sorgulayacağını düşünmüyorum.” dedi.

Stroll, 2020 boyunca kötü şansın; oğluna birçok muhtemel iyi yarış sonucuna mâl olduğunu da söyledi. Stroll, “Mugello’da lastiği patlayana kadar ilk 4’teydi ve muhtemelen podyum görebilirdi.”

“Rusya’da Leclerc onu yarış dışı bırakırken sonraki yarışta Norris aynısını yaptı ve hiçbirinde yanlış bir şey yapmamıştı. Dolayısıyla bu tüm sezonu bir araya getirdiğinizde 21 yaşındaki birisi için, o zaman henüz 22 olmamıştı, çok etkileyici bir performans gösterdi.” dedi.