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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

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Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
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Lance Stroll 2020’de Formula 1’deki en iyi sezonunu geçirse de, kaçırdıkları birçok fırsat olduğunu düşünüyor.

Kanadalı pilot geçtiğimiz sezon Türkiye GP’sinde Racing Point için ilk pole’ünü aldı ve sezon boyunca 2 kere podyum gördü.

Fakat iyi sonuçlar alsalar da Stroll, kötü şansı olmasaydı ve COVID-19'a yakalanmasaydı daha çok şey kazanabileceklerine inanıyor.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Stroll, “Bazı iyi sonuçlarımız oldu: birkaç 4.lük, birkaç podyum, bir pole pozisyonu – bence bizim için sezonun en öne çıkan noktalarından biriydi. Yani iyi bir seneydi.”

“Fakat aynı zamanda sahip olduğumuz araçla birçok fırsatı kaçırdığımız bir sene olduğunu düşünüyorum. Çok rekabetçi bir aracımız vardı fakat başka faktörler de devreye girdi.” dedi.

Stroll sezonun ilk yarısının kendisi için çok güçlü geçtiğini ve bir süreliğine Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Max Verstappen’in arkasından kalanların en iyisi konumuna kadar yükseldiğini söyledi.

Fakat İtalya GP’sinde podyum gördükten sonra sezonu düşüşe geçti ve yarış dışı kalmalar, kazalar ve COVID’e yakalanması sebebiyle yarış kaçırdıktan sonra 5 yarış üst üste puan kazanamadı.

Bu konuda ise Stroll, “Sezonun ilk yarısında dünya şampiyonasında 4. sıradaydım ve geridekilerle aramda iyi bir fark oluşmuştu.”

“Mugello’da lastik patlatmamdan sonra ise puanlar yönünden ‘sarsıntılı’ bir ilerleme kaydedebildim. Bir taraftan ise, o kadar yarışta sadece sarsıntılı bir ivme yakalayabildiğimiz ve Monza’daki podyumumdan sonra performansımız gittikçe daha çok düştüğü için sinirliyim.”

“O yarışların bazılarında çok büyük fırsatlara sahiptik. Mugello’da podyuma gidiyorduk fakat lastiğimiz patladı. Sonrasında COVID’e yakalandım ve Nürburgring’deki yarışı kaçırdım. Yarış dışı kaldığımız ve puan kazanamadığımız diğer birkaç yarış da oldu.”

“Dolayısıyla sezona genel olarak baktığımda kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorum. Fakat günün sonunda çok eğlenceli de bir yıldı. Hem iyi hem eğlenceli bir seneydi- sezonun çoğunluğu boyunca ön sıradaki bir araçla mücadele ettik. Ve bu da harikaydı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Memet Kağan Bilgili

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