Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

Bu yazımda Leclerc’in Ferrari dönemini ve kısa zamanda, başardığı şeyleri ele almaya çalışacağım. Bu yazı yazdığım ilk yazının bir devamı niteliğindedir merak eden okurlar o yazıya da göz atabilirler.

Leclerc’in Ferrari Dönemi

2020 sezonunda Vettel’in takımdan ayrılacak olması sebebiyle artık Leclerc Vettel ile eşit belki de Vettel’den daha üstün konumdaydı. Gösterdiği müthiş performanslar olsa da Leclerc’in 2020 sezonunda yaptıklarının 2019’da gösterdiği performansa nazaran daha sönük bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Tabii 2020 Ferrari tarihinin 1980’den sonraki en kötü sezonu olması , 1981’den sonra ilk kez bir Ferrari pilotunun genel klasmanda 13. olması ve daha da önemlisi Ferrari’nin 1980‘den sonra genel klasmanda ilk 5 dışında kalması pilotların kendisini göstermesini biraz olsun engelledi. 2020’de bazı yarışlara değinmek istiyorum fakat 2020’yi 2019 kadar geniş ele almayacağımı belirtmek isterim. Yazının sonunda Leclerc’in Ferrari lider pilotluğunun üstesinden gelebilir mi sorusunu cevaplamak 2020’yi ayrıntılı yazmaktan daha önemli bana göre. Zaten yazıya başlamamın asıl amacı da oydu.

Aslında yazıma başlarken şunu itiraf etmek istiyorum. Evet Leclerc’in Sauber dönemi harikaydı. Evet kısa zamanda büyük işler başardı ama Leclerc’in kısa sürede gelip Ferrari lider pilotu olarak yükselmesini açıkçası beklemiyordum. Muazzam bir iş başardı. Takıma katıldığı yıl aracı tanımazken takıma ve araca uyum sağlayıp 2019’da 2 zafer almak ve Singapur’da da galibiyetin alınmasında büyük paya sahip olmak bunlar muazzam işler.

O sadece 23 yaşında bir genç. Ama 2019’un başından beri yaptıklarıyla , aslında yaşından büyük işler başardığını kabul etmemiz lazım. Peki Ferrari’nin tüm umutlarını bağladığı Leclerc başarılı olabilir mi ? Ferrari’yi yeniden zirveye taşıyabilir mi?

Bu yazımda Leclerc’in Ferrari dönemini ve kısa zamanda, başardığı şeyleri ele almaya çalışacağım. Bu yazı yazdığım ilk yazının bir devamı niteliğindedir merak eden okurlar o yazıya da göz atabilirler.

Takıma yeni katılan Leclerc’ten çok Ferrari’nin ne yapacağı merak konusuydu. Ferrari 2007’den beri pilotlar 2008’den beri markaları kazanamıyordu. Artık herkes başarıyı bekliyordu. Vettel – Leclerc kadrosu 2019’da gridin en iyi kadrosu bile olabilir. Ancak aracınız yetersizse yapabilecekleriniz sınırlı oluyor.

Takıma Leclerc’in katılışı yeni problem doğuracak mıydı ? Leclerc Vettel’e diş bileyecek miydi ? Yoksa Leclerc huzursuzluk çıkarmayacak bir genç mi olacaktı ? Aslında en doğru tahmini sezon başı dahi Brawn yapmıştı.

Charles Leclerc’in, belli anlarda Kimi kadar uyumlu olacağını düşünmüyorum.Kimi kendine has bir adamdı. Beni yanlış anlamayın. Kimi, takım içerisinde durumun nasıl olduğunu biliyordu. Ross Brawn

Böylesine rekabetçi bir sürücü kadrosuna sahip olmanın sorun olduğunu düşünmüyorum, aksine bu bir fırsat. Sebastian’ın kanıtlayacak çok fazla şeyi yok ve bizim için yol gösterici olmaya devam ediyor. Charles ise kendisinin de söylediği gibi öğrenmek zorunda. Ancak onun ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama umarım böyle bir sorun olur ve derdimiz en iyi pozisyonlar için iki sürücüyü yönetmek olur! Mattia Binotto



Aslında Ferrari mesajı vermişti. Vettel sezona başlarken lider pilottu. Leclerc ise onu takip eden potansiyelli bir gençti. Ancak durum düşünüldüğü gibi olmadı. Zaten Leclerc de mesajını vermişti. Bu durumu değiştirmeye çalışacaktı. Ve dediğini yaptı.

Her takımın %50-%50 bir durumda bir önceliği olması gerekir. Ancak benim işim, bu durumu benim lehime çevirmek olacak. Kolay olmayacak, çok şey öğrenmeliyim, ancak bunun için zorlayacağım. Charles Leclerc

Genel olarak kış testlerinde Leclerc iyi bir performans gösterdi. Aslında Ferrari testleri genelde şampiyon olarak kapatan takım. Ama aracın düzlük hızı muazzamdı. Gene de araç beklentileri karşılamayacaktı.

Performansın şimdilik herhangi bir anlamı yok çünkü bu bir test. Zorlamıyorlar, biz de zorlamıyoruz. Diğerlerinin ne kadar blöf yaptığını bilmiyoruz. Bunu ilk yarışta göreceğiz. Bu testi yaparken kendiniz için en önemli olan şey gün için belirlediğimiz programı yapmaktır ve bizim tam olarak yaptığımız şey bu. Bundan ötürü de mutluyuz. Charles Leclerc

Leclerc’in en başarılı yönü gelir gelmez akıl oyunlarına başlaması. Bir çaylağın bunu yapabilmesi başarılı sayılabilecek olay. Vettel’le mücadele edebileceğini , kendisini hemen Hamilton’la kıyasladığını rakiplerinin blöf yaptığını söylemesi ve şampiyon olabileceğini iddia etmesi pist dışında aslında mücadeleye başlamıştı. Leclerc aslında Ferrari’ye hazırdı.

Tüm bunların yanında Vettel’den bir şeyleri öğrenebileceğini söylemesi , çok iddialı konuşmaması , pist dışındaki sakin tavrıyla çoğu kişinin de takdirini kazandı.

Tabii karakterinin bu kadar iyi olmasında genç yaşta babasını ve vaftiz babası Jules Bianchi‘yi kaybetmesinin de etkisi var. 21-22 yaşındaki bir çocuğun bu kadar olgun olması muazzam gerçekten.2017 Bakü sıralama turlarından üç gün önce babasını , 2015’te de Jules’i kaybetmiştir.

Sezonun başında Avustralya’da sıralamada 5. oldu. Yarışın son bölümünde Vettel’i geçmemesi için takım emri aldı. Yarışı başladığı gibi bitirdi. Tabi takım emrinden çok Ferrari’nin hızı çok tartışıldı. Liderden 57 saniye yavaşlardı. Aracın motoru iyi olsa da şasisinin iyi olduğunu söylemek zordu.

Burada takım emri kararının doğruluğu tartışılsa da Ferrari’nin lider pilotunun Vettel olduğu bariz belliydi. Tabii takımda 5. yılına başlayan 4 kez Dünya şampiyonu pilot varken bir çaylağa eşit muamele yapılmamasını da anlıyorum. Doğrudur demiyorum ama anlam verebiliyorum.

Tabii bu başlangıcın ardından hemen ikinci yarış olan Bahreyn’de düzlükte uçan bir Ferrari ile polü alan Leclerc’in rakibi yoktu. 4 Kez takım arkadaşı Vettel’e 0.294 fark atmıştı.

Bu pole tarihte Leclerc’i 21 yıl, 72 günle İtalya 2008’de polü alan takım arkadaşı Sebastian Vettel’in hemen arkasına koydu.21 yıl, 165 günle Ferrari tarihinin de pole alan en genç ismi oldu. 23 yıl 7 ay 3 gün ile Almanya 1968’de pole alan Jacky Ickx Ferrari tarihinin en genç pole alan ismiydi.

Yarışta ise iyi start alamayan 3.lüğe düşse de teker teker pist üstünde önce Bottas’ı sonra da Vettel’i geçti. Burada bir tartışılan karar daha gelmişti.

Vettel ile Leclerc 6.turda yan yana geldiğinde telsiz konuşması aynen şu şekildeydi.

Charles Leclerc : – Ben daha hızlıyım.

Ferrari :-Anlaşıldı. İki tur daha geride kal.

Leclerc bu emri dinlemedi ve Vettel’i geçti. Zafere giderken bitime yaklaşık 10 tur kala güç ünitesi problemi nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı ve üçüncü oldu.

Burada önemli olan husus kaçan zaferden çok Leclerc’in takım emrini dinlememesiydi. Ferrari ise konunun üstünde çok durmadı. Burada hızlı olduğu için takım emri kararını dinlemesini anlıyorum. 2019 Rusya’da da benzer durum da hızlı olan taraf takım emrini dinlemeyecekti.

Sanırım Avustralya Grand Prix’sinde gösterdiğim üzere takımın istekleri oldukça önemli, ama bu özel bir durumdu, yarışın o anında oldukça büyük bir avantaja sahip olduğuma inanıyorum. Düzlükte bir fırsatım vardı ve ayağımı gazdan çekmek ve arkada kalmak istemedim. Fırsat vardı ve sadece buna odaklandım. Güvenlik bir geçişti ve bunu yaptım. Charles Leclerc

Leclerc ne kadar politik ve zeki olduğunu aslında bu demeçle gözler önüne seriyor. Atfını hemen Avustralya’ya yapıp gerekirse takım emrini dinlerim ama burada çok hızlıydım diyor. Ve bence Avustralya’da da takım emrini galibiyet söz konusu olsa dinlemeyebilirdi. Gene de çok zeki olduğuna inanıyorum. Ve politik yönü de Alain Prost‘a benziyor.

Çin’de ise Sıralamada Vettel daha hızlıydı. Yarışta da daha hızlı olan taraftı. Fakat startta 3. lüğü 4. başlayan Leclerc’e kaptırmıştı. Burada Ferrari devreye girerek Leclerc’e takım emri verdi. Ve Leclerc’ten yol vermesi istendi.

Daha sonra pist üstünde fazla kalarak Bottas’ı pist üstünde yavaşlatmaya yönelik bir strateji ile 5. olabildi.

Stratejinin yanlış olduğunu düşünmesem de Leclerc 3 yarışta 3 kez takım emri almıştı. Ve takım sezon başında belirttiği gibi Vettel’i lider pilot olarak görüyordu.

Takımın yarışına bakarsanız, Seb için Mercedes’i yavaşlatmam adına doğru olan şeyi yaptılar. Amacın bu olduğuna inanıyorum. İşe yaramadı ancak hedef buydu. En azından bunu denedik ve artık gelecekteki yarışlara bakıyoruz. Charles Leclerc, Çin 2019

Burada şunu belirtmem lazım. Takım emirlerine karşı değilim. Takım emirleri bu sporda bir gerekliliktir. Ve takımların başarı için işbirliği yapması gerekir. Çin’de verilen takım emri kararı bence doğrudur. Hızlı olan öne geçirilmelidir. Tabii dominasyon senelerinde aracınız herkesten 1 saniye hızlıysa ve sadece 2 pilotunuz yarışıyorsa takım emri kararı bence doğru değildir. Ama arkada veya yarış kazanmak için başka takımla yarışıyorsanız takım emrinin yanlış olduğunu düşünmüyorum.

Leclerc de zaten alınan kararın doğru olduğuna inanıyor. “Bu kolay bir durum değil. O noktada lastiklerde zorlanıyordum. İkimiz de öyleydik. O bölümde Seb’in daha hızlı olduğu hissedilebiliyordu. Fakat arkamda geçirdiği birkaç turda lastiklerine zarar verdiği belliydi. Ön tarafa geçtiğinde de lastikleri muhtemelen hasar görmüştü.”

Binotto da takım emri kararını savunmuştu: ”Denedik, işe yaramadı ama o şansı Seb’e vermek doğru görünüyordu. Bence ekip olarak elimizden geleni yaptık. “

Fakat her ne olursa olsun bu güçlü başlangıç herkesin dikkatini çekti. Lewis Hamilton da Leclerc’i 2007’deki haline benzetmişti.

Sanırım benden biraz daha genç, bir yıl kadar falan, fakat özellikle gençken Formula 1’e mümkün olan en kısa sürede ulaşmak istediğimi hatırlıyorum ve oraya vardığımda mümkün olduğunca en kısa sürede kazanmak ve karşısında yarıştığım şampiyonu yenmek istedim. Lewis Hamilton

Leclerc’in bir diğer önemli özeliği hatasını kabullenip öz eleştirisini yapması. Kendisine her zaman çok kızıyor. Bu önemli bir özelik. Başkalarını suçlamıyor.2020 Türkiye’de de 2019 Bakü’de de kendisini ”aptal” olarak tanımlaması ve bahanelerin ardına değil de kendi hatasının ardına sığınması kendisinde şampiyon bakış açısı olduğunu kanıtlıyor bence.

Bakü’de iyi bir yarış geçirmeyen Leclerc için İspanya’da da işler beklenildiği gibi gitmedi. Sıralama turlarının ikinci seansında Campsa virajının dış tarafındaki kerblere taşan Leclerc’in aracına hasar verdiği ve bu yüzden yavaş kaldığı ortaya çıktı.

İspanya’da da takım emirleri uygulandı. Ama burada sırasıyla hızlı olana öne geçme imkanı verildi. Tabii aracın yapısı piste uygun değildi. Ferrari pilotları 4. ve 5. olabildiler.

Takım emirlerinde sorun yoktu. Yapmamız gereken şeyi yaptık. Benim daha hızlı olduğum, Sebastian’ın daha hızlı olduğu anlar vardı. Benim için kötü bir hafta sonuydu. En zor şey bu çünkü çok tuhaf şeyler oldu. Charles Leclerc

Kötü gidişat Monaco’da da devam etti. Kendi evinde Q1’de elenmesi Ferrari’deki en kötü performanslarından biri olarak kabul edilebilir.

“Elinizde araçlar ve simülasyonlar varsa, bir şekilde yaptığınız şeye inanmanız gerekiyor. Çok yakın olacağı konusunda gerçekten temkinliydik ancak elimizdeki araçlar yeterli olacağını gösteriyordu. Risk alıyorduk, çok fazla risk. O esnada o riskin kayda değer olmadığını düşündük. Yanlış hesap yaptık. Bu da bir hataydı.”

Ferrari ise hatanın kendilerinde olduğunu söylemişti. Yarışta ise Hulkenberg’e yaptığı atak denemesi yüzünden 1-2 tur devam etse de daha sonra yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Tabii Leclerc’in riskli ve gereksiz bulduğum atak denemesi aslında 2019 için pek yok. Ama bu kesinlikle onlardan biri. Monaco gibi geçişin zor olduğu pistte risk almasına bir şey diyemiyorum ancak özelikle 2020’de böyle zorlama denemelerini çok daha fazla gördük. Özelikle Sakhir 2020’de yaptığı atak fazlasıyla riskli bir atak. Bunları daha az yapması lazım.

Bakü’den sonra sıralamaların 2. seansında aşırı zorlamayı muhtemelen değiştirdim. O bir hataydı çünkü Q3’e çok rahat geçebilecek performansım vardı. O anki kaza biraz aptalca oldu. Ardından Barcelona’da tabanı kırdık ancak orada da aşırı zorlamıştık. Aracın dışarı doğru çıkmasına izin verdim ve parça kırdık. Bunların ardından yaklaşımımı değiştirdim. Charles Leclerc

Leclerc’in çok beğendiğim yönü öz eleştirisini yapıp dersler çıkarması. Ve kendisinde hangi eksik yönleri olduğunu görüp onları rahatça söylüyor. Ve bunu telafi de ediyor.

Monaco’dan sonra yaklaşımımı değiştirdim açıklamasından sonra üst üste 4 podyum elde etti. Sezonun kalanında ise 9 podyum elde etti. Tabii bunda “Fransa’dan önce araca adapte olanın kendim olduğunu düşünüyordum. Ama o yarıştan sonra yaklaşımımı biraz değiştirdim ve sanırım araç benim tarzıma biraz daha fazla adapte oldu.” 1. Bölüm yazımda da yazdığım gibi Hem Sauber’de hem de Ferrari’de başarılı olması ve çaylaklıktan gelip zirveye çıkması tesadüf eseri olmadı. Leclerc sürüş stilini araca uydurmaya çalışmadı. Kendini araca uydurdu. Bazen ayarları bazen sürüş stilini değiştirdi. Ancak aracı kendine uydurmaktan çok kendi araca uydu. Çoğu zaman yaklaşımını değiştirdi. Macaristan’da itiraf ettiği gibi lastik aşınması konusunda da eksikleri vardı. Tüm eksiklerini kapattı.

Leclerc’i izlediğim süre boyunca Leclerc’in şu konuda eksiğim var , şu hatayı yapmamam lazımdı gibi söylemlerinden ders çıkarmadığını pek görmedim. Bir tek 2020’de zorlama atak denemeleri bence fazlaydı ama onu da Ferrari’nin tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamasına bağlıyorum.

Kanada’da da rahatça 3. olurken Vettel’in cezasının Leclerc’e söylenmediği ortaya çıktı. Binotto ise bunu bir hata ve unutkanlık olarak yorumladı.

Tabii bunun bir skandal olduğunu yorumlamamız yanlış olmaz. Yani Ferrari gibi bir takımın böyle bir şeyi unutması aslında kabul edilebilir değil. Mesela Hamilton da ceza alsaydı ve galibiyet Hamilton’a gitseydi yaptıkları hata bir galibiyete mal olacaktı. Gerçi Ferrari’nin pit stratejilerinde iyi durumda olduğunu en azından 2-3 yıldır söylemek zor.

Fransa’da da başladığı yeri koruyup rahatça 3. olan Leclerc’in Avusturya’da rahatça polü almasını Leclerc ayar değişikliğine bağlamıştı. Yarışta ise bence Ferrari’nin yanlış lastik seçiminin kurbanı oldu. Ama tartışılan konu yine strateji veya seçimler değildi.

Yarışın son turlarında 69. turda Verstappen’in Leclerc’e atağı yarışın sonunda en çok konuşulan şey haline geldi. Leclerc atağın adil olmadığını iddia etti. Verstappen ise derin fren yaptığını kabul etti ama ceza alırsa F1’de yarışmanın anlamı olmadığını ifade etti.

Kişisel fikrim kararın yanlış olduğu. Leclerc’i fazla dışarıya ittiğini ve kaçınabilecek temas alanının olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Verstappen 1 tur daha beklese o geçişi zaten daha yeni lastikleriyle yapacaktı. Fazlasıyla riskli bir ataktı. Ve temas yaşandı. Hakemler için zor pozisyon olsa da ceza verilmesi bence daha doğru olurdu.

Sonuç olarak Leclerc konuyu daha fazla uzatmadı. Oldukça olgun ve centilmen şekilde Verstappen’i kutladı.

“Her şeyimi verdim. Takım için hayal kırıklığı oldu ancak daha iyi bir şey yapamazdık. Galibiyet için Max Verstappen’i kutluyorum.”

Şunu da belirtmem lazım. 2019 Avusturya Verstappen’in kariyerinin en iyi yarışı olabilir. Ön grupta pist üstünde geçmediği kişi kalmadı.

Son yarışlarda asıl sorunumuzun aracın ön tarafında olduğunu düşünüyorum. Yeterince ön taraf performansımız yoktu.Bu hafta sonu bu konuda biraz daha iyiyiz. Oldukça farklı araç ayarları ve farklı ayar felsefeleri denedik. Bu, diğer yarışlar için büyük bir adım anlamına gelmiyor ancak burada oldukça işe yaradı. Charles Leclerc

Daha sonra Leclerc bir kez daha zekasını ve ne kadar çabuk öğrenebildiğini 2019 Silverstone’da sert savunmasıyla gözler önüne sermişti. Verstappen’e yaptığı sert savunma ve agresif ataklar ne çabuk duruma adapte olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Kendisini yumuşak sürüyor eleştirilerine cevabı sadece 1 yarış sürmüştü. Agresif bir sürüşle podyuma çıkmasında Vettel-Verstappen kazasının etkisi de büyüktü.

Olaylı geçen Almanya’da yarış dışı kaldı. Tabii burada şunu belirtmem lazım Leclerc’in özelikle yağmur performansı tartışmaya açık. Özelikle wet lastiklerle beklenen patlamayı 2020’nin sonuna kadar yapamadı. 2020 İstanbul’da intermediate lastiklerle fena performans göstermese de Alain Prost gibi yağmurdaki performansı genel olarak soru işareti. Zaten kendisinde zayıflık olarak gördüğüm tek konu şu anda bu. Tabii gelecekte neler yapacak daha çok dikkat edeceğim. Yani yağmur performansını F1 tarihinde iyileştiren pilot da en azından izlediğim dönemde görmedim. Yağmur performansı biraz Allah vergisi yetenektir ve çok da gelişmeye açık değildir. Gene de İstanbul 2020 Leclerc için iyi bir işaret.

Macaristan 2019’da Ferrari tarihinin en kötü yarışlarından birini geçirirken 3. olan Vettel yarışı kazanan Hamilton’dan 1 dakika 1 saniye fark yerken aslında 3. sıraya da tırmanmışken yarışı 4. sırada bitirebildi. Ferrari pilotlarının bu yarışta yapabileceği pek bir şey yoktu. Gene de kötü bir yarış çıkarmadığını düşünüyorum.

Bu aslında benim çalışma şeklim. İlerlemenin, bahane bulmamanın en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyorum.Analiz etmenin ve kendinize karşı dürüst olmanın en iyi yol olduğunu düşünüyorum ve bunu her zaman yapmaya çalışıyorum.Bir hata yaptığımda bunu söylemekten utanmıyorum ve Almanya’da bir hata yaptım, oldukça açıktı, bu yüzden bahane bulmaya gerek yok. Charles Leclerc

Yine yukarda da belirttiğim gibi öz eleştirisini en iyi şekilde yapan Leclerc. Başka şeyleri suçlamadan sadece kendisini eleştiren yapısıyla takdiri sonuna kadar hak ediyor.

Leclerc’in asıl kendisini gösterdiği tamamen süperstar seviyesine çıktığı ve belki de Vettel ile statüsünü eşitlediği yarış olan Belçika’da sıralamada 0.7 saniye fark atan Leclerc’in turu gerçekten muazzam. Vettel’in de tek turdaki hızı bilindiğine göre 0.7 saniye çok acayip bir fark gerçekten.

Tabii burada Leclerc’le ilgili bir endişemi de paylaşmak isterim. Leclerc genel olarak sıralama ayarlarına daha çok önem veriyor olabilir. Bu durum da sıralamada daha çok öne çıkmasına yarışta da daha geride kalmasına yol açıyor muhtemelen. Tabii 2020’de yarış performansı olarak çok iyi yarışlar ortaya koysa da sıralamada çok daha iyi etki yaptığını gözleyerek bu çıkarımı yaptım. Bu durumun şu anda bir sakıncası yok ama ilerde şampiyonluk mücadelesi verdiğinde sıkıntı yaratabilir. Tabii bunun için şampiyonluk mücadelesi Leclerc’ini görmeliyiz. Ferrari tarihinin en kötü 5 aracından birini 2020’de kullanmış bir Leclerc’i bu konuda eleştirmek çok acımasızca olur.

Spa’da yarışta kusursuz bir iş yapan Leclerc müthiş bir tempoyla yarışı kazanmıştı. Tabii Vettel’in erken blokajı ve lastiklerinin çabuk bitmesi ile Hamilton’u yavaşlatma taktiğinin de zaferde payı olduğunu söylemek lazım.

Spa’da yarıştan çok F2 pilotu Anthonie Hubert’in acı kaybı konuşuldu. Gerçekten gördüğüm en feci kazalardan birinde vefat etti. Bu durum yarışın çok önüne geçmişti. Ve Leclerc arkadaşı Anthoine Hubert’in Fransa’da Chartres Cathedral’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yarıştan sonra da kendisini anan ve galibiyeti ona adayan Leclerc fazla sevinç gösterilerinde bulunmadı.

Bir yandan, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirdim. Diğer yandan ise, dünden itibaren zorlu bir hafta sonuydu. Bir arkadaşımızı kaybettik. Bu durum çok zor. İlk galibiyetimi ona adamak istiyorum. Onunla birlikte büyüdük. Çocukken ilk yarışımda Anthoine, Esteban (Ocon) ve Pierre (Gasly) ile mücadele etmiştim. Dün yaşananlar üzücü. İlk galibiyetime düzgün bir şekilde sevinemiyorum, ancak bu sonsuza kadar hatırlanacak bir anı olacak. Charles Leclerc

Bu olgunluk daha önce de belirttiğim gibi , babasını F2’de Bakü yarışından hemen önce kaybetmesi ve vaftiz babasını (Jules Bianchi) kaybetmiş olmanın verdiği olgunluktan kaynaklanıyor. Leclerc 23 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarına göre çok olgun. Bu biraz yaşanmışlıkla da alakalı. Ama kendisi genel olarak çok olgun ve hatalarından çabuk ders çıkaran kişilik.

Charles Leclerc, 21 yıl 10 ay 16 gün ile Ferrari tarihinin en genç yarış kazanan pilotu da oldu böylece. Bir önceki kişi olan Jacky Ickx 23 yıl 6 ay 6 gün ile Fransa 1968’ı kazanmıştı.

Ferrari tarihinin muhtemelen değişmesini ve başka yerlere gelmesinin sebebi olan ve Monza’da ise olaylı ve tarihin en saçma sıralama turlarından birinde polü Leclerc almıştı.

Burada Ferrari tarihinin muhtemelen değişmesinin sebebi yarışta 6.turda Vettel’in spin atıp ardından piste son derece güvensiz dönmesi nedeniyle Stroll’e temas edip ceza almasıydı. Vettel 13. olurken Leclerc ise Ferrari tarihinin değişmesini sağlayan galibiyeti aldı.

Galibiyet hiç kolay olmadı. 40 tur boyunca Hamilton’un baskısı altında kaldı. Yaklaşık 2 saniye civarlarında hatta bazen daha yakın oldu araları. 42. turdan itibaren ise Bottas’ın baskısı altında kaldı. Aldığı galibiyet sadece basit bir galibiyet olmadı.

Tabii Leclerc’in Hamilton’a yaptığı savunma tartışma konusu oldu. Wolff’un açıklaması çok sertti.

Daha hararetli şeyler görmek istediğinizi biliyorum, ancak zaten uğraşacak yeteri kadar problemim var ve F1 yarış direktörü Michael Masi’nin problemlerini de bunlara eklemek istemiyorum. Yarış çok sertti, belki de çizgiyi aşmıştı ve Lewis bir kaza olmaması için bazı hamleler yaptı. Ancak günün sonunda, ne yapabilirsiniz ki? Monza’da lider giden bir Ferrari’ye beş saniye zaman cezası mı vereceksiniz? Bunu yapamazsınız çünkü bir polis eskortuna ihtiyacınız olur. Toto Wolff

Leclerc ise sınırda olduğunu iddia etti. Ancak galibiyeti almak için her şeyini verdiğini söyledi.

Bana göre savunma fazlasıyla sert. Ceza verilebilecek bir durum. Fakat Avusturya’da da benzer durumda ceza vermeyen Masi buna da veremedi. Ama şahsi fikrim bunun da ceza gerektirdiği.

Wolff’a da hak veriyorum. Monza değil de başka yerde Leclerc farklı bir ceza alabilirdi.

İşin tartışmaları bir kenara bu galibiyet Leclerc’in statüsünü tamamen değiştirdi. Belki Vettel’in 2020’de gelecek Ferrari ayrılığı kararının da temelleri bu yarışta atıldı.

22 yaşında Monza’da her ne olursa olsun baskıya karşı koyup böyle bir galibiyet almak olağanüstü bir başarı. Bu yarış Leclerc’e sadece galibiyet getirmedi. Ferrari’nin geleceğinin temellerini atacağı bir kişi yaptı. Ve baskıya karşı koyabileceğini de gözler önüne serdi. Ferrari lider pilotu olmak için sadece mükemmel pilot olmak yetmiyor. Baskılara da karşı koymayı gerektiriyor. Vettel mükemmel bir pilot olsa da 2018’de Almanya (kendi evi) 2018 Monza ve 2019 Monza (Ferrari’nin evi) yaptığı hatalar kredisini çok azalttı.

2019 Singapur’da gene polü aldı. Burada Hamilton’ın attığı tur gerçekten mükemmeldir. Kariyerinin en iyi tek turu bile olabilir. Ne yapıp edip 2 Ferrari arasına girmeyi başardı.

Yarışta ise Ferrari stratejik olarak üstündü. Vettel daha erken girerek pitlerden sonra liderliği aldı yarışı kazandı. Vettel’in her şeyini ortaya koyduğu ve Ferrari’deki son galibiyeti olması sebebiyle duygusal bir yarıştır. Özelikle Gasly’i geçişi son derece risklidir. Ama muhteşem bir yarış geçirdiği muhakkak. Burada Leclerc’in Hamilton’a gaza bastırmaması ve gene pist stratejisinin başarısını söylemek lazım. Leclerc oldukça yavaş tempoyla giderken arka gruptan koptuğu an pite girdi bu arada erken pite giren Vettel de Hamilton’u geçmiş oldu.

Tabii bu yarışta Leclerc’in telsizden “Kafamı eğdim ve yarışın sonuna kadar bu şekilde mücadele edeceğim. Ancak size duygularımı ifade etmek istiyorum. Tamamen dürüst olacağım. Neden erken pite alındığını anlamıyorum ancak bunu yarıştan sonra konuşacağız.” şeklinde takıma saydırması hoş bir durum olmadı. Zaten kendi de hatasını kabul etti.

Vettel’in Leclerc’in önünde çıkıp çıkmamasını Ferrari umursamadı. Ferrari sadece Vettel’i Hamilton’un önünde çıkarmak istiyordu. Tabii hayatının yarışlarından birini ortaya koyan Vettel yarışı da kazandı.

Tepkimin olması gerekeni aştığına inanıyorum. Bu, daha çok şey öğrenmem gerektiğini gösteriyor. O durumda, bu şekilde olması gerekmiyordu. Takım doğru şeyi yaptı. Birinci ve ikinci olduk. Farklı bir strateji ile 1-2 olamazdık. Önemli olan buydu. Bu açıdan kesinlikle öğrenmem gereken şeyler var. En önemlisi de bu. Bu konuda kesinlikle öğrenmem lazım. Gelişebileceğim çok şey var ancak gelecekte aynı şey tekrar yaşanmayacak. Charles Leclerc Singapur 2019

Burada Leclerc’in sınırı aştığı muhakkak. Fakat kendisi de sınırı aştığını kabul etti. Yaşı da düşünüldüğünde bunun üzerinde durup eleştirmek bence yanlış olur.-Ferrari içi olaylar bu yarışla bitmedi. 2019 Rusya’da da devam etti.

2019 Rusya , Vettel’in 2020’de takımdan ayrılmasının bana göre ikinci dönüm noktasıdır. Sıralamada 1 ve 3. olan Ferrari’nin yarış içinde bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

Leclerc hava koridorunu Vettel’e vererek ve pozisyonu savunmayarak Vettel’e avantaj sağlayacaktı. Yarış içerisinde ise araçları yer değiştirerek Leclerc’e pozisyonunu geri vereceklerdi. Bu sayede Hamilton tehlikesinden de kurtulacaklardı.

Burada Ferrari yönetiminin bu anlaşmaya onay vermesi aslında yanlıştı. Tabii Vettel ile Leclerc’in böyle bir şeyi kabul etmeleri de yanlıştı. Zaten liderliği aldıktan sonra Vettel’in yerini isteyen Leclerc ile pistin de en hızlısı olan Vettel ve takım arasında telsizden diyaloglar yaşandı.

Takım Telsizi

6.tur

Ferrari Vettel’e: “Charles’ın gelecek turda geçmesine izin ver.”

Vettel: ”Onu zaten geçebilirdim, ancak iki tur daha ayrılalım. Bilmeme izin verin.”

7.Tur

Ferrari :“Charles’ın geçmesine izin ver.”

Vettel: “ Arayı kapatmak zorunda kalacak.”

Leclerc: “Beni arkaya attınız, her şeye saygı gösterdim. Daha sonra konuşacağız, fakat şu anda farkı kapatmak açıkça zor.”

8.Tur

Ferrari’den Vettel’e: “Arayı kapatmaya çalışıyor, bırak geçsin, fark 1.4 saniye.”

9.Tur

Ferrari’den Vettel’e: “C planına bakıyoruz, Charles 1.9 saniye geride. Pistteki en hızlı sürücü sensin, iyice aklını ver, iyi iş yapıyorsun.”

10.tur

Ferrari’den Leclerc’e: “Charles, değişimi biraz sonra yapacağız, Lewis biraz yakın ve şimdi zorlamak istiyoruz, sadece yarışına odaklan. Teşekkürler.”

Leclerc: “Tamamen anladım. Size problem olmadan hava koridorunu verdim, ama sonra yarışın başında zorlamaya çalıştım. Ama … sorun yok. Durumu yönetin. ”

Tabii burada pilotlardan çok yönetimin başarısızlığı ortaya çıkıyor. Vettel sorun yaşayınca, çıkan sanal güvenlik aracında rahat bir duble alan Mercedes’i Ferrari gene yenebilirdi. Ama hem yönetim başarısızlığı , hem de sorunlar birleşince ortaya böyle tablolar çıkıyor. Vettel’in haksız olduğu konu anlaşmaya bağlı kalmayarak yerini vermek istememesi, Leclerc’in haksız olduğu konu ise böyle bir anlaşma yapması ve pist üstünde Vettel’e yaklaşamaması ; ama asıl haksız olan kişi bana göre Mattia Binotto.

Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum, Charles’ın ne zaman pit yaptığının farkında bile değildim çünkü doğru kendi yarışınıza odaklanıyorsunuz.Pit stoptan önceki son turlarda lastiklerle daha fazla zorlanıyordum. Bu yüzden pit stop için zamanın geldiğini hissettim. Pit stoptan sonra çıktığımda kendimi geride buldum. Sonra bir sorun yaşadık ve yarışı bırakmamız gerekiyordu. Pozisyon değiştirme aşamasına gelemedik, bu yüzden tartışmanın anlamı yok. Sebastian Vettel 2019 Rusya

Leclerc pitten sonra yerini geri almasına rağmen bu durum bence Vettel’in daha sonra takımdan ayrılmasının sebeplerinden biri oldu bana kalırsa. Çünkü iki tane iyi pilotu yönetmek zor. Bunu Ron Dennis 1989’da 2007’de ve Toto Wolff 2014-2016 yılları arası bile yapamadı. Mattia Binotto’nun yapabilmesi zaten imkansız gibiydi.

Tabii Leclerc çok iyi götürdüğü sezonda hatalar da yapmaya devam etti. Japonya’da çok iyi olmayan startın ardından karıştığı kaza klasına yakışmadı.

Şunu belirtmek lazım. Tekrar tekrar yarışları izlediğinizde Lewis Hamilton‘un neden büyük pilot olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Japonya’da ön grupta en kötü start alan Hamilton olmamasına rağmen Verstappen ile Leclerc birbirlerine çok yakın giderlerken arkalarında olan Hamilton onlardan uzak duruyor. Her zaman kazanamayacağını biliyor. Fazla yaklaşırsa sorun çıkabileceğini bilecek kadar akıllı. Maximumu çıkartma peşinde. Etliye sütlüye karışmadan rahat bir üçüncülük almış.

Leclerc ile ilerde yazmayı düşündüğüm Verstappen’in bu bakış açısına sahip olması gerekir. Verstappen bu bakış açısını 2019 ve 2020’de biraz benimsemeye başladı. Leclerc’in de bu bakış açısını kazanacağını düşünüyorum. Kazanamazsa şampiyon olamaz. F1 sadece yeteneğe bakmaz. Şampiyona uzun bir maraton. Yeteneğin yanında kazanmak için zeka da lazım.

Meksika’da Verstappen’in ceza almasıyla polden başladığı yarışı hem pit stratejisi hem de aracın hard lastiklerle temposunun yetersiz olmasıyla 4. olabildi. Özelikle 2. pitte çok zaman kaybetmesinde sebep pit ekibi.

Burada şunu belirtmek lazım. 2019 ve 2020’de genel olarak Ferrari pit ekibi çok yetersiz kaldı. Çok hata yaptılar. Pit ekibi ve baş stratejist Iñaki Rueda ile bence yolları ayırmaları lazım.

Ferrari’nin Amerika ile başlayan motor gücünü kaybetmesiyle birlikte pilot performansları da düştü. Motor konusundaki tartışmalara girmeyeceğim. Fakat Direktif ve FIA ile yapılan anlaşma sonrası Ferrari’nin düzlük hızını kaybettiğini söylemek lazım.

Ferrari’nin hızını kaybetmesi ile Leclerc’in de aslında yapacak bir şeyi yoktu. Amerika’da 4. başladığı yarışı liderin yaklaşık 50 saniye gerisinde gene 4. kapattı. Brezilya’da motor değiştirdiği için 14. başladığı yarışta Vettel ile çarpışarak yarış dışı kaldı.

Kazayı tekrar tekrar izledim. Her kamera açısı farklı bir yargı oluşturuyor. Başta hata Vettel’de desem de şu anda çok emin değilim. Açıkçası başta Vettel’in sola fazla yaklaştığını düşünsem de Leclerc de gereksiz zorlamış. Gene de kanıya tam olarak varamadım. Açıkçası takım arkadaşları arasında mücadelede haklı haksız önemsizdir. Böyle durumlarda olan takımlara oluyor.

"Bunun hâlâ bir lüks olduğunu düşünüyorum, çünkü her ikisi de iyi sürücü. Çok iyi sürücüler. Her ikisi de kesinlikle birbirini zorluyor ve birbirlerine ölçüt oluyorlar. Sezon boyunca geliştiklerini gördük. Özellikle Seb ikinci yarıda kesinlikle çok hızlı. Yani genel olarak, bu hâlâ bir lüks. Yarış içindeki olayın ise, bu sezon olması sebebiyle şanslıydık diyebilirim. Çünkü en azından onlarla gelecek sene nelerin olmaması gerektiği konusunda netleştirme fırsatlarımız olacak. Yani gelecek için netleştirmeler yapma fırsatını kullanacağım için mutluyum.” Mattia Binotto

O zaman bu demecin önemini anlayamasam da şimdi daha iyi anlıyorum. Belki de Binotto Vettel ile ilgili devam edilmeme kararını burada aldı.

Vettel’e Ferrari’nin etik olarak nasıl yanlışlar yaptığını , yönetimin ne kadar büyük hatalar yaptığını ayrı bir yazıda yazmaya çalışacağım. O kısımlara girmemeye en azından şimdilik çalışıyorum.

2019 Abu Dhabi’de de Bottas’ın güç ünitesini değiştirmesi sayesinde 3. başlayıp liderden gene 40 saniyeden fazla yiyerek 3. oldu.

2020

2020’yi yazının başında da belirttiğim gibi uzun uzun anlatmayacağım. 2020 F1 sezonu başlarken Leclerc artık takımın kağıt üstünde olmasa bile lider pilotuydu.2019’u uzun uzun yazmak istedim çünkü 2019 Leclerc açısından genel olarak çok başarılı olduğu yıldır.2020’de de altındaki araca göre iyi işler yaptığını söylemek lazım.

2020 Ferrari açısından tam bir başarısızlık yılıdır. Tarihinin en kötü yıllarından biridir. Bunu kısaca şöyle özetleyebilirim.40 yıldır en kötü sezonuydu takımın.

Tam zamanlı yarışan pilotlar içinde tarihinin 1980’den sonraki en kötü pilot klasmanını elde etti. Jody Scheckter Genel klasman19.luğu (1980) Vettel 2020 13.lük

1981 Didier Pironi‘den sonra ilk kez bir pilot genel klasmanda 13. oldu.

1980’den sonra Ferrari markalar klasmanında ilk kez ilk 5 dışında kaldı.

Elde ettiği 3 podyumla 2014’ten ( 2) sonraki en kötü 1969, 1973 ,1980 ve 2014‘le birlikte tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi.

Ferrari tarihinde 5. Kez ilk 5 dışında kaldı. 1962-1969-1973-1980-2020

Böyle bir sezonda Leclerc’in yapacağı şey sınırlıydı. Gene de 2020 Avusturya GP, şans yardımıyla da olsa 2020 İngiltere GP ve70. Yıl Dönümü GP’nde muhteşem sürdü. Bazen aracın gerçekten çok üstüne çıktı. Örneğin 2020 Sakhir’de sıralama turlarında Q3’te attığı tek tur muazzamdır.

Tabii Leclerc 2020’de hatalar da yaptı. Özelikle Sakhir 2020’de start sonrası gereksiz bir geçiş denemesi sonucu blokajda kalarak Verstappen’in de yarışını mahvetmesi klasına yakışmadı. Gene 2020 Steiermark GP’sinde Vettel’in üstüne çıktı. Rusya 2020’de kazası da klasına yakışmayan kazaydı. Yine de 2020’de yaptığı riskli denemeleri aracına ve Vettel’in gidecek olmasına bağlıyorum. Bu yıl kimse ona sesini çıkartamayacaktı. Puan durumunda Vettel’in üstünde bitireceği kesin gibiydi. O da fazla risk alarak ve belki de gelecekte neleri yapmalıyım neleri yapmamalıyım bakış açısıyla da yarışmış olabilir.

Seneye her şeyini ortaya koyacak Carlos Sainz varken böyle hamleler yapmayacağını düşünüyorum. Her puanın önemi olacak. Yaparsa Carlos Sainz gibi istikrarlı ve hata payı düşük olan birisi ondan daha fazla puan toplayabilir.

Genel olarak Leclerc 2019 ve 2020’de iyi sezonlar geçirdi. Özelikle 2019 sezonu bence muazzam bir sezondur. Gelir gelmez sıralamada ve yarışta Vettel’i yenmesi muazzamdır. İlk yılındaki etki gerçekten mükemmel.

2020 yılında ise Vettel’e üstünlüğünü ben saymıyorum. Vettel’in pit stratejilerinde ve pitlerinde çok sorun yaşadığını ayrıca psikolojik olarak da iyi durumda olmadığını düşünüyorum. Vettel’i Ferrari’den gönderilişi doğru yanlış muhabbetine girmeyeceğim ama gönderiliş şekli tam bir faciadır.

2020’den çok 2019’u yazmamın sebebi de bu biraz. 2020’de Vettel mi çok kötüydü. Yoksa Leclerc mi çok iyiydi bunu tam bilemiyorum. Tabii ikisi de olabilir. Gene de Vettel’in özelikle son yarışlarda neredeyse her bir pitte sorun yaşadığını söylemek lazım.

Leclerc’in Genel Özelikleri

Tek Turdaki Hızı

Şu ana kadarki sıralamada üstün tek tur performansını sıralama ayarları ile endişemi yukarıda da belirttim. Şunu da söylemek lazım Leclerc 2007 Massa sonrası Ferrari’nin bir sezonda en çok pol kazanan ismi oldu. Aldığı 7 pole ile Michael Schumacher’in 2001’de aldığı 11 ve Niki Lauda 1974 ve 1975’te aldığı 9 polün ardından Ferrari tarihinde bir sezonda en çok pole kazanan üçüncü ismi oldu.

Yani adınız Michael Schumacher ve Niki Lauda ile yan yanaysa zaten doğru yoldasınız.

Ferrari tarihinin en büyük iki pilotu desem yanlış olmaz sanırım.

Uyum sağlama ve Adaptasyon Becerileri

İlk kısımda da belirttiğim gibi Leclerc aracı kendine uydurmayı bıraktı. Araca bir şekilde uydu. Bir şekilde yeni aracıyla sezonun en çok pol kazanan ismi oldu. İlk kez adım attığı F1’de 4 kez takım arkadaşını yenmek küçümsenecek bir başarı değil. Ve çaylak yılında hem GP3’te hem F2’de hem de F1’de önemli işler yaptı.

Baskıya dayanıklılık

Tabii bunu yazmak için erken. Elimizde daha çok done olması lazım. Sonuçta Leclerc F1’de 3 yıllık pilot. Ama Monza 2019 ve 2020 Emilia Romagna bize az da olsa baskıya dayanıklı olabileceğinin izlenimini veriyor. İtalya sonuçta Ferrari’nin evi. Fakat kendi evi Monaco’da 2 F1 yarışında da kendisini çok iyi gösteremedi. Hatta gene F2’de de Monaco’da puan dahi alamamış. Tabii Monaco’nun bir pilot için çok zor ve teknik bir pist olduğunu da söylemek lazım. Gene de bu konu için erken. Ve açıkçası şampiyonluk savaşındaki baskıda da görmemiz lazım. Bu söylediğim baskı unsuru Verstappen için de geçerli.

Yarış Temposu ve Lastik Kullanımı

“İlk bölümün sonunda arka lastiklerle mücadele ettim ve aynı şey ikinci bölümün sonunda da oldu. Bu yarıştan öğrenecek kesinlikle çok şeyim var. Seb böyle sorunlar yaşamadı. Yüksek aşınmanın olduğu pistlerde bana kıyasla neyi daha iyi yaptığını anlamam gerekiyor.”

Yukarıda da belirttiğim gibi Leclerc’in en büyük eksiklerinden biri lastik kullanımı iken 2020’de bu eksikliğini biraz kapattı. İspanya 2020 sorun yaşayana kadar ve 70. Yıl Dönümünde tek pit yapabilecek kadar iyiydi. Bu yıl o konuda aşama kaydettiği söylenebilir. Yarış temposu konusunda 2019’da eksikliği olduğu düşünülebilir.7 poleden sadece 2 zafer çıkarması aslında başarı sayılmaz. Ancak aracın lastiği çabuk harcaması , kendisinin lastik kullanımında iyi olmaması , Mercedes’in harika yarış temposu, Bahreyn’de yaşadığı şanssızlık , Lewis Hamilton gibi faktörler yüzünden 2 yarışta kaldı.

Ama 2020’de bu konuda da ciddi bir adım attı bana kalırsa.

Politik Beceriler

Alain Prost ve Fernando Alonso gibi sadece pist üzerinde değil de başka konularda da becerikli birisi Leclerc. Hatta Vettel’in takımdan ayrılmasının sebebinin politik beceriler olduğu iddia edilmişti. Nick Heidfeld’e katılan diğer isim de Berger. Yazının başında da konu ile ilgili düşüncelerimi söylemiştim.

Bahanelerin Ardına Sığınmayıp Kendini Suçlaması

Daha önce de yazdım. Leclerc bahanelerin ardına sığınmıyor. Kendini fazlasıyla suçluyor. Eksiklerini dile getiriyor. Ve o eksiklerini de kapatıyor. Hatayı başkasında aramıyor. Bu çok önemli özelik.

Peki Ferrari’yi Zirveye Taşıyabilir mi ?

Aslında başlığın cevabını verebilmem uzun sürdü. Kişisel düşüncem Leclerc Ferrari’nin her açıdan liderliğini üstlenebilecek pilot. Genç pilotlar arasında Verstappen’den sonra en yetenekli olarak gördüğüm ikinci pilot. Tabii ikinci dememin sebebi yağmurda görece Verstappen’den daha geride kalıyor. Verstappen yağmur yağdığında da başka seviyede genellikle. Alain Prost’a tek tur hızı da yüklemişler gibi gerçekten harika bir pilot.

Ama pilotun harika olması sizi şampiyon yapmaya yetmez. Leclerc’in harika olması Ferrari’nin yönetim zaaflarının ve eksiklerinin olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gene de Leclerc kararı Ferrari’nin son zamanlarda yaptığı en iyi ve belki de tek doğru kararı olabilir.

Umarım Leclerc’i çok başarılı bir şekilde ve Verstappen, Russell hatta Norris ile sağlam mücadeleler ederken görebiliriz.

Michael’ın bazı zamanlar kazanmaması gereken yarışları kazandığını gördüm, çünkü aracı yeterli olmamasına rağmen kazanmanın bir yolunu buluyordu. Ve bir pilotu dünya şampiyonu yapan da budur. Lewis da bunu gösterdi. Şu anda çok iyi bir aracı olabilir, ama aracı gridin en iyisi olmadığında da yarışlar kazandığını hatırlıyorum. Charles da şu anda Ferrari’de aynısını yapıyor. Ross Brawn

Uğur Aslan (Tomas Henry)

Motorsport.com'da "Sizin Köşeniz" bölümünde yayınlanmasını istediğiniz özgün, imla kurallarına uygun ve 300 kelimenin üzerinde yer alan yazılarınızı bu e-posta adresinden bizlere gönderebilirsiniz.

Motorsport.com olarak Türkiye'deki F1 severlerin ne kadar donanımlı olduğunu biliyoruz. Ancak daha önceki deneyimlerimizden, gönderilecek çok fazla yazı olacağını ve her yazının doğrudan yayınlanabilecek seviyede olmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden gönderilecek yazıları süzgeçten geçirerek, mümkün olduğu kadar çok sayıda yazıyı yayınlamaya çalışacağımızı ancak zaman zaman bazı yazıları paylaşamayacağımızı şimdiden ifade etmek istiyoruz.

İlerleyen süreçte uygulamada farklılıklar olursa, ilgili yazılarda sizlere duyuracağız.