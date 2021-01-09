Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

Şanghay'da gerçekleştirilmesi planlanan Çin GP, geçen yıl COVID-19 salgının patlak vermesi nedeniyle ertelenen ilk yarış olmuştu. Uzun bekleyişin ardından yarış iptal edildi.

F1, Kasım ayında 23 yarışlık yeni bir takvim açıkladı ve devam eden pandemi süreci nedeniyle sezonun ilk yarış olması planlanan Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesi bekleniyor.

Son günlerde 11 Nisan'da yapılması planlanan Çin GP'nin geleceğiyle ilgili de şüpheler ortaya çıkmaya başlamıştı.

Bugün bir açıklama yapan Çin GP organizatörleri, yarışı yılın ikinci kısmında gerçekleştirmek istediklerini doğruladılar.

Yarış organizatörü Juss Event'in genel müdürü Yibin Yang, Cumartesi günü yerel basına verdiği demeçte, "Neredeyse her hafta tele konferans yoluyla F1'le iletişime geçiyoruz."

"Bu yıl her zamanki gibi bir takvim olmasına rağmen Nisan ayında veya yılın ilk yarısında bir F1 yarış düzenlenip düzenlemeyeceğinin hâlâ oldukça belirsiz olduğunu düşünüyorum."

"Bunu, yılın ikinci yarısındaki bir tarihle değiştirmeyi hedefliyoruz. Yarışı yılın ikinci yarısına taşıma talebini resmi olarak gönderdik." dedi.

Yarışın ertelenmesi, Nisan ayında bir boşluk daha yaratmış olacak. Çünkü 25 Nisan'da Vietnam için seçilen tarih şu anda boş durumda.

Revize edilen 2020 takviminin birer parçası olan Porimao ve Imola'nın her ikisinin de, 2021 takvimine dahil olacağı anlaşılıyor. Edinilen bilgilere göre bu iki yarış, Avrupa sezonunun ilk yarışları olacak.

Motorsport.com, Portimao'nun 11 Nisan'daki Çin GP'nin yerini alacağını ve Portekiz Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını öğrendi. Imola ise Vietnam'ın yerine 25 Nisan'da F1'e ev sahipliği yapacak.

Çin GP'nin yeniden planlanması, yılın ikinci yarısındaki durumu daha da karmaşık hale getirecek. Çünkü Avustralya da yılın ikinci yarısında yarış yapmak istiyor.

Bugün itibariyle yaz arası ile 5 Aralık'taki Abu Dhabi GP sezon finali arasında sadece dört boş hafta var. Bundan ötürü hem Avustralya hem de Çin'in girebilmesi için takvimde ciddi değişikliklere ihtiyaç var.

Bir F1 sözcüsü, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Formula 1, 2021 için 23 yarışlık bir takvim belirledi ve tam olarak bu planı gerçekleştirmeyi umuyoruz."

"2020'de yarışlara güvenle dönebileceğimizi, bunu tekrar yapmak için plan ve prosedürlere sahip olabileceğimizi kanıtladık. Sezonumuza Mart ayında başlamayı umuyoruz."

COVID-19'un patlak verdiği ülke konumunda yer alan Çin, şimdiye kadar sadece 87 bin 364 vaka ve 4 bin 634 ölüm açıkladı.

Ülke şu anda virüsün yayılımını azaltmak amacıyla ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Beklenen 2021 F1 takvimi:

28 Mart - Bahreyn GP

11 Nisan - Portekiz GP

25 Nisan - Emilia Romagna GP

9 Mayıs - İspanya GP

23 Mayıs - Monako GP

6 Haziran - Azerbaycan GP

13 Haziran - Kanada GP

27 Haziran - Fransa GP

4 Temmuz - Avusturya GP

18 Temmuz - İngiltere GP

1 Ağustos - Macaristan GP

29 Ağustos - Belçika GP

5 Eylül - Hollanda GP

12 Eylül - İtalya GP

26 Eylül - Rusya GP

3 Ekim - Singapur GP

10 Ekim - Japonya GP

24 Ekim - Birleşik Devletler GP

31 Ekim - Mexico City GP

14 Kasım - Sao Paulo GP

28 Kasım - Suudi Arabistan GP

5 Aralık - Abu Dabi GP

*Açıklanacak - Avustralya GP

*Açıklanacak - Çin GP