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Formula 1 / Çin GP / Son dakika

Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!

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Çin GP, 2021 yarışını ertelemek için Formula 1'e resmi talepte bulundu!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Frankie Mao
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Çin Grand Prix'si, yarış organizatörlerinin talebi üzerine bu yıl ertelenen ikinci Formula 1 yarışı olacak gibi görünüyor. Organizatörler, yarışı iptal etmek yerine yılın ikinci yarısında yapmak istiyorlar.

Şanghay'da gerçekleştirilmesi planlanan Çin GP, geçen yıl COVID-19 salgının patlak vermesi nedeniyle ertelenen ilk yarış olmuştu. Uzun bekleyişin ardından yarış iptal edildi.

F1, Kasım ayında 23 yarışlık yeni bir takvim açıkladı ve devam eden pandemi süreci nedeniyle sezonun ilk yarış olması planlanan Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesi bekleniyor.

Son günlerde 11 Nisan'da yapılması planlanan Çin GP'nin geleceğiyle ilgili de şüpheler ortaya çıkmaya başlamıştı.

Bugün bir açıklama yapan Çin GP organizatörleri, yarışı yılın ikinci kısmında gerçekleştirmek istediklerini doğruladılar.

Yarış organizatörü Juss Event'in genel müdürü Yibin Yang, Cumartesi günü yerel basına verdiği demeçte, "Neredeyse her hafta tele konferans yoluyla F1'le iletişime geçiyoruz."

"Bu yıl her zamanki gibi bir takvim olmasına rağmen Nisan ayında veya yılın ilk yarısında bir F1 yarış düzenlenip düzenlemeyeceğinin hâlâ oldukça belirsiz olduğunu düşünüyorum."

"Bunu, yılın ikinci yarısındaki bir tarihle değiştirmeyi hedefliyoruz. Yarışı yılın ikinci yarısına taşıma talebini resmi olarak gönderdik." dedi.

Yarışın ertelenmesi, Nisan ayında bir boşluk daha yaratmış olacak. Çünkü 25 Nisan'da Vietnam için seçilen tarih şu anda boş durumda.

Revize edilen 2020 takviminin birer parçası olan Porimao ve Imola'nın her ikisinin de, 2021 takvimine dahil olacağı anlaşılıyor. Edinilen bilgilere göre bu iki yarış, Avrupa sezonunun ilk yarışları olacak.

Motorsport.com, Portimao'nun 11 Nisan'daki Çin GP'nin yerini alacağını ve  Portekiz Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını öğrendi. Imola ise Vietnam'ın yerine 25 Nisan'da F1'e ev sahipliği yapacak.

Çin GP'nin yeniden planlanması, yılın ikinci yarısındaki durumu daha da karmaşık hale getirecek. Çünkü Avustralya da yılın ikinci yarısında yarış yapmak istiyor.

Bugün itibariyle yaz arası ile 5 Aralık'taki Abu Dhabi GP sezon finali arasında sadece dört boş hafta var. Bundan ötürü hem Avustralya hem de Çin'in girebilmesi için takvimde ciddi değişikliklere ihtiyaç var.

Bir F1 sözcüsü, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Formula 1, 2021 için 23 yarışlık bir takvim belirledi ve tam olarak bu planı gerçekleştirmeyi umuyoruz."

"2020'de yarışlara güvenle dönebileceğimizi, bunu tekrar yapmak için plan ve prosedürlere sahip olabileceğimizi kanıtladık. Sezonumuza Mart ayında başlamayı umuyoruz."

COVID-19'un patlak verdiği ülke konumunda yer alan Çin, şimdiye kadar sadece 87 bin 364 vaka ve 4 bin 634 ölüm açıkladı.

Ülke şu anda virüsün yayılımını azaltmak amacıyla ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Beklenen 2021 F1 takvimi:

28 Mart - Bahreyn GP
11 Nisan - Portekiz GP
25 Nisan - Emilia Romagna GP
9 Mayıs - İspanya GP
23 Mayıs - Monako GP
6 Haziran - Azerbaycan GP
13 Haziran - Kanada GP
27 Haziran - Fransa GP
4 Temmuz - Avusturya GP
18 Temmuz - İngiltere GP
1 Ağustos - Macaristan GP
29 Ağustos - Belçika GP
5 Eylül - Hollanda GP
12 Eylül - İtalya GP
26 Eylül - Rusya GP
3 Ekim - Singapur GP
10 Ekim - Japonya GP
24 Ekim - Birleşik Devletler GP
31 Ekim - Mexico City GP
14 Kasım - Sao Paulo GP
28 Kasım - Suudi Arabistan GP
5 Aralık - Abu Dabi GP

*Açıklanacak - Avustralya GP
*Açıklanacak - Çin GP

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Seri Formula 1
Etkinlik Çin GP Biletler
Editör Luke Smith

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