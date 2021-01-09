Sainz: "Ferrari'ye geçişimden pişman olabileceğim yönündeki söylentiler 'can sıkıcı'"

Geçtiğimiz sezon öncesinde Ferrari, yollarını ayırdıkları 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in koltuğuna Sainz’i geçirmeyi karar vererek, İspanyol pilotla 2021 için anlaştıklarını Mayıs ayında duyurdu.

Fakat Sainz, birlikte son sezonunda McLaren’ın üreticiler şampiyonasını 3. sırada tamamlamasına yardım ederken Ferrari, formunda büyük bir düşüş göstererek üreticiler şampiyonasını 6. sırada tamamladı.

Bu durum ise Sainz’in 2020’de McLaren’la mücadele etmekte zorlanan Ferrari’ye geçişinden pişman olabileceği yönünde dedikoduların yayılmasına sebep oldu.

Sainz ise geçişinden pişman olabileceği yönündeki söylentilerin can sıkıcı olduğunu ve tamamen erkenden yapılan tahminlere dayalı olduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Sainz, “Elbette biraz can sıkıcıydı çünkü herkes Ferrari’nin 2021’de de bu kadar kötü olacağını ima ediyordu fakat Formula 1’de hiçbir zaman bunları bilemezsiniz.”

“Ferrari elbette 2020’de bir adım geriledi ve bunu kabul eden ilk kendileri olurken kendilerine karşı eleştirici olmaktan da kaçınmadılar. Fakat insanlar 2021’de de zorlanmaya devam edeceklerinden emin olduklarını düşünüyorlar.”

“Ferrari’yle 2 yıllık bir anlaşmam olduğu ve 2022’de regülasyonlarda büyük bir değişim olacağı için 2021, insanların sandığından daha çok daha önemsiz olacak.”

“Ferrari 2021’de formuna geri dönüp mükemmel bir sezon çıkarabilir, bilemezsiniz. İnsanlar halihazırda 2020’nin berbat olduğunu ve 2021’in de berbat olacağını ima ediyordu.”

“O zamanlar can sıkıcıydı fakat sakin kaldım. Herhangi bir şey söylemedim, özellikle pişman olabileceğim bir şey. Ve bunun için mutlu olabileceğimi düşünüyorum.” dedi.

Zor bir sezon geçirmesine rağmen Ferrari, McLaren’dan 1 podyum daha fazla alarak sezonu 3 podyumla kapattı ve sezonun Avrupa’daki son yarışlarında iyi bir performans gösterdi.

Sainz, Ferrari’nin formundaki yükselişin 2021 geçişi öncesinde kendisi için özgüven tazeleyici bir durum olduğunu söyledi.

Sainz, “Aracı henüz sürmememe ve neler değiştirdiklerini vs. Bilmememe rağmen durum iyi görünüyor.”

“Onlar için biraz daha iyi görünüyor ve onları ilerlerken görmekten mutluyum.”

“Her zaman Formula 1’de durumu hızlıca tersine çevirebilecek bir takım varsa bunun Ferrari olduğunu söylemişimdir.”

“Elbette Mercedes de yapabilir ama Ferrari; tarihi, insanları ve kaynakları sebebiyle bunu herkesten çok gerçekleştirebilir. Bunun gerçekleşmeye başlamasından dolayı mutluyum.” dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da, gelecek sezon üreticiler şampiyonasını ilk 3’te bitirmenin “asgari hedefleri” olduğunu söylerken, araç geliştirmede jeton sisteminin kısıtlamaları sebebiyle bunun zorlu bir mücadele olacağını da belirtti.