Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı

Formula 1, COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iki yıl aradan sonra ilk kez Amerika kıtasına dönüyor ve Red Bull, bu kapsamda bir etkinlik düzenleme kararı aldı. Bu tür etkinlikler yapmaktan kaçınmayan Red Bull, cumartesi günü Dallas caddelerinde seyircilere güzel bir gösteri sundu.

Sergio Perez, etkinlik kapsamında 2021 renklerine boyanmış 2011 Red Bull RB7'nin direksiyona geçti ve Harwood bölgesindeki caddelerde sürüş yaptı.

Perez'e motosiklet sürücüsü Aaron Colton eşlik ederken, etkinlik sonrası konuşan Meksikalı pilot, etkinlikten büyük keyif aldığını belirtti.

Pérez, "Bugün çok özel bir gündü ve gerçekten çok hoşuma gitti."

"Bir Red Bull ile ilk kez lastik yaktım ve çok eğlenceliydi. Gerçekten hiçbirimizin kısa sürede unutamayacağı bir gündü. Buraya gelmek her zaman bir zevk."

"Amerika'daki taraftarların enerjisini hissedebiliyordum ve İnsanların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek harikaydı."

"Bugünkü destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ederim, gelecek hafta sonu bir kez daha çifte podyum elde etme umuduyla burada yarışma fikri, beni daha da heyecanlandırıyor." açıklamasını yaptı.

Perez, Türkiye'deki yarışı Max Verstappen'in ardında üçüncü bitirmiş ve Fransa Grand Prix'sinden sonra ilk podyumunu kazanmıştı.

Etkinlikle alakalı görsellere, yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Red Bull Content Pool