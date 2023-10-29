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Formula 1 Mexico City GP
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Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Meksika Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak, gridde onun yanında Carlos Sainz olacak. Max Verstappen ise Ferrari'lerin hemen arkasından start alacak.

Editör Basile Davoine
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, FP3'ün sonunda yarışa başlama prosedürlerini uyguluyorlar

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

9

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

11

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

13

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

15

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

 

 17

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant (P) +10
 (Williams)

 19

 

  Yuki Tsunoda (P)
 (AlphaTauri)




 

 

 

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