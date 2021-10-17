Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Russell, yeni sezonda takım değiştirecek ve gridin en arkasında mücadele eden Williams'tan, son yedi yılın şampiyonu Mercedes'e geçecek.

Burada Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak Russell, yakında Mercedes'le çalışmalara başlayacak gibi görünüyor. Genellikle ayrılan bir sürücünün Ocak ayından önce yeni takımıyla çalışmaya başlaması pek de mümkün olmuyor.

Fakat Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell, Williams ve Mercedes arasındaki sıkı bağlarla beraber daha özgür olacak.

Mercedes patronu Toto Wolff, bunu doğrularken, her iki tarafın da çalışmalarını olumsuz yönde etkilemek istemediklerine dikkat çekti.

Wolff, "Sonbahar aylarında, yavaş ama emin adımlarla, mevcut şampiyonayı tehlikeye atmadan veya müdahale etmeden daha fazla işbirliği yapacağız. Fakat bu sürece henüz başlamadık."

"George şu anda hâlâ bir Williams pilotu ve hem buna hem de Williams'ın takımlar şampiyonasında üst sıralara çıkması için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine saygı duymamız gerekiyor. Bu yıl şu ana kadar iyi bir iş çıkardı."

"Elimizde Valtteri ve Lewis var, onlar bizim sürücülerimiz." dedi.

Russell, bu sezon Mercedes F1 aracını zaten sürdü ve takımın Macaristan Grand Prix'si sonrası yaptığı Pirelli lastik testine katıldı.

Diğer tarafta Williams'ın patronu Jost Capito, Russell'ın Mercedes'e geçeceği göz önüne alındığında, Williams'ın sırlarını Mercedes'e aktarabileceği konusunda endişeli değil.

Pitpass'a konuşan Capito, "Sürücüler henüz gelecek yılki aracın gelişim sürecine çok fazla katılmıyorlar. Yarışlara hazırlanıyorlar ve sezonun geri kalanı için hazırlık işleri yapıyorlar."

"Elbette George simülatörümüzü kullanmaya devam ediyor. Gelecek yıl Mercedes'te yarışacağının açıklanmasından bu yana değişen bir şey yok." dedi.

Russell bu sezon Williams'la 16 puan almayı başardı.

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images