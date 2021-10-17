Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası! Sonraki / Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı
Formula 1 Haberler

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, sonbahar aylarında George Russell ile "yavaş ama emin adımlarla" çalışmaya başlayacaklarını fakat önceliklerinin yıl bitene kadar Williams ile çalışmak olduğunu söyledi.

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Russell, yeni sezonda takım değiştirecek ve gridin en arkasında mücadele eden Williams'tan, son yedi yılın şampiyonu Mercedes'e geçecek.

Burada Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak Russell, yakında Mercedes'le çalışmalara başlayacak gibi görünüyor. Genellikle ayrılan bir sürücünün Ocak ayından önce yeni takımıyla çalışmaya başlaması pek de mümkün olmuyor.

Fakat Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell, Williams ve Mercedes arasındaki sıkı bağlarla beraber daha özgür olacak.

Mercedes patronu Toto Wolff, bunu doğrularken, her iki tarafın da çalışmalarını olumsuz yönde etkilemek istemediklerine dikkat çekti.

Wolff, "Sonbahar aylarında, yavaş ama emin adımlarla, mevcut şampiyonayı tehlikeye atmadan veya müdahale etmeden daha fazla işbirliği yapacağız. Fakat bu sürece henüz başlamadık."

"George şu anda hâlâ bir Williams pilotu ve hem buna hem de Williams'ın takımlar şampiyonasında üst sıralara çıkması için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine saygı duymamız gerekiyor. Bu yıl şu ana kadar iyi bir iş çıkardı."

"Elimizde Valtteri ve Lewis var, onlar bizim sürücülerimiz." dedi.

Russell, bu sezon Mercedes F1 aracını zaten sürdü ve takımın Macaristan Grand Prix'si sonrası yaptığı Pirelli lastik testine katıldı.

Diğer tarafta Williams'ın patronu  Jost Capito, Russell'ın Mercedes'e geçeceği göz önüne alındığında, Williams'ın sırlarını Mercedes'e aktarabileceği konusunda endişeli değil.

Pitpass'a konuşan Capito, "Sürücüler henüz gelecek yılki aracın gelişim sürecine çok fazla katılmıyorlar. Yarışlara hazırlanıyorlar ve sezonun geri kalanı için hazırlık işleri yapıyorlar."

"Elbette George simülatörümüzü kullanmaya devam ediyor. Gelecek yıl Mercedes'te yarışacağının açıklanmasından bu yana değişen bir şey yok." dedi.

Russell bu sezon Williams'la 16 puan almayı başardı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Önceki haber

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Sonraki haber

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası! Birleşik Devletler GP
Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Dünya Supersport Arjantin: Cluzel kazandı, Can Öncü podyuma çıktı Villicum
World Superbike

Dünya Supersport Arjantin: Cluzel kazandı, Can Öncü podyuma çıktı

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var" Türkiye GP
Formula 1

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in 'yasa dışı' bir şey yaptığını sanmıyorum fakat ortada bir tuhaflık var"

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!
Formula 1 Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP "muhteşem" olmasının yanı sıra "sürdürülebilir" olacak

Seidl: "Türkiye, gerçek tabloyu bir kez daha gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Türkiye, gerçek tabloyu bir kez daha gösterdi"

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Mick bana babasını hatırlatıyor"

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı
Formula 1 Formula 1

Spa pistindeki ikonik dağ evi, yenileme çalışmaları kapsamında yıkıldı

Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"
World Superbike World Superbike

Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!
World Superbike World Superbike

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!

Son Haberler

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı
Formula 1 Formula 1

Sergio Perez, Dallas caddelerinde gösteri sürüşü yaptı

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak
Formula 1 Formula 1

Mercedes, sonbahar aylarında Russell ile olan işbirliğini artırmaya başlayacak

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!
Formula 1 Formula 1

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sprint yarışında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.