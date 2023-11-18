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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas GP öncesi: Yarış gridi

2023 Las Vegas Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonundan başlayacak ve gridde onun yanında Red Bull pilotu Max Verstappen yer alacak.

Editör Basile Davoine
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari recieves Pirelli Pole Award with Carlos Sainz, Scuderia Ferrari and Max Verstappen, Red Bull Racing

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

3

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

5

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

7

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

9

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Carlos Sainz (P) +10
(Ferrari)

11

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)

13

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

15

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

17

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

19

  Lance Stroll (P ) 5 (Aston Martin) +



 

 
  • Carlos Sainz, birinci antrenmandaki kazasının ardından güç ünitesi bileşenini değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldı.
  • Lance Stroll üçüncü antrenman seansında çift sarı bayrak kurallarını ihlal ettiği için 5 sıra grid cezası aldı.
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