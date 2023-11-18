Las Vegas GP öncesi: Yarış gridi
2023 Las Vegas Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonundan başlayacak ve gridde onun yanında Red Bull pilotu Max Verstappen yer alacak.
|
2
|
Max Verstappen
|1
|
|
4
|
|3
|
|
6
|
|5
|
Alexander Albon
|
8
|
Kevin Magnussen
|7
|
|
10
|
Lewis Hamilton
|9
|
Fernando Alonso
|
12
|
Carlos Sainz (P) +10
|11
|
Sergio Pérez
|
14
|
|13
|
Nico Hülkenberg
|
16
|
Esteban Ocon
|15
|
|
18
|
Oscar Piastri
|17
|
Zhou Guanyu
|
20
|
Yuki Tsunoda
|19
|
Lance Stroll (P ) 5 (Aston Martin) +
- Carlos Sainz, birinci antrenmandaki kazasının ardından güç ünitesi bileşenini değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldı.
- Lance Stroll üçüncü antrenman seansında çift sarı bayrak kurallarını ihlal ettiği için 5 sıra grid cezası aldı.
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