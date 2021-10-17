Stroll: "Newey çok özel biri fakat bir ekip olarak başarılı olmak gerekiyor"

Aston Martin, 2021 yılında Formula 1'e girmesinin ardından pek çok üst düzey isimle anlaştı ve bunlardan biri de uzun yıllardır Adrian Newey'nin yanında çalışan Dan Fallows.

Takım, son olarak eski McLaren F1 patronu Martin Whitmarsh ile anlaştı ve arka planda pek çok yeni isim daha takıma katılıyor.

Son dönemde Aston Martin'in, 2006 sezonundan önce Red Bull'a katılan Adrian Newey'i de hedef aldığı ve kendisini takıma getirmek istediği iddia edilmişti.

Fakat takımla yeni anlaşma imzalayan Newey, önümüzdeki yıllarda da Avusturyalı ekip için çalışmaya devam edecek.

Öbür tarafta F1 Beyond the Grid podcast'ine konuşan Aston Martin F1'in sahibi Lawrence Stroll, Newey'le anlaşmaya çalışmadıklarını ve mevcut anlaşmalardan memnun olduğunu belirtti.

Stroll, "Hayır, Adrian'ın türünün tek örneği olduğunu düşünüyorum. O, çok özel hatta belki de dünyaya bir kez gelecek türden biri."

"Ancak son birkaç ayda anlaştığımız üst düzey isimlerle ve üst düzey yöneticilerle alakalı yaptığımız tüm duyuruları gördünüz."

"Bu isimlerden biri, 12 yıl boyunca Adrian'ın altında çalışan ve aerodinami şefi olan Dan Fallows. Yani, belki Adrian'ımız olmayabilir ama Dan'imiz var."

“Fakat bunun tek bir kişiyle alakalı bir durum olmadığına inanıyorum. Bu bir ekip çalışmasıyla alakalı. Yaklaşık 700 kişiyle alakalı ve eminim Adrian burada oturuyor olsaydı, o da aynı şeyi söylerdi. Onun adına konuşamam ama bizim için yaklaşık 700 kişiyle alakalı bir durum."

"Kazanan bir kültür, bağlılık, tutku ve iş ahlakı istiyoruz. Rakibinizden daha iyisini yapmak zorunda olduğunuz o tutkuya sahip olmanız gerekiyor." dedi.

Stroll, takımı satın almasının ardından ekibi maddi anlamda rahatlattı ve ilk iş olarak takım tesislerini geliştirmeye başladı.

Yakında yepyeni bir fabrika inşa edilecek ve tüm çalışmalar tamamlandığında, artık şampiyonluk savaşı vermeyi umuyorlar.

Stroll, "Bu tesislere açıkça ihtiyacımız vardı." derken, mevcut tesislerin Eddie Jordan döneminden kalma olduğuna dikkat çekti.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images