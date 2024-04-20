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Formula 1 Çin GP

Horner: "Verstappen'e odaklanmayan Perez artık daha rahat"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in artık takım arkadaşı Max Verstappen'e odaklanmamasının kendisini rahatlattığını düşünüyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the Sprint Race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez, ilk dört yarışın üçünde ikinci olmayı başardı ve 2024 sezonuna gayet iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Bu performans seviyesi, Meksikalı pilotun kontratının sona ereceği bir dönemde geldiği için takımda kalma şansını büyük oranda arttırıyor.

Geçen yıl Perez, Verstappen'le mücadele edebileceğine dair çeşitli açıklamalar yaparak kendisini baskı altına sokmuş ve sonuç olarak da büyük bir düşüş yaşamıştı.

Takım patronu Horner, Perez'in bu sezon Verstappen'in yaptıklarına odaklanmadığını ve bunun da performansını arttırdığını söyledi.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Sizler onu gözden çıkarma eğilimindesiniz ama o harika bir iş çıkarıyor."

"Bu sezona yeni bir zihin yapısıyla başladı, artık daha rahat ve aracı gerçekten iyi kullanıyor."

"Takım arkadaşına odaklanmıyor, ki bu farklı bir yaklaşım. İlk beş yarışta ondan gerçekten güçlü bir performans seviyesi gördük."

"İyi sürüyor, kendine güveni artıyor ve umarım yarın bunu bir başka iyi sonuca daha dönüştürebilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, Perez'in takımdan ayrılmasına yönelik baskıya "iyi yanıt verdiğini" düşünüyor.

"O takımın önemli bir parçası ve bana göre her şey birlikte çalışmakla ilgili. Şu anda etrafında harika bir mühendislik desteği var."

"Takım harika bir iş çıkarıyor ve o da kendisini takım içerisinde rahat hissediyor. Bu sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini biliyor ve geleceği için yarışıyor."

"Baskıya mümkün olan en iyi şekilde karşılık veriyor. Sanırım bazı sürücülerin baskıya nasıl karşılık verdiğini görüyoruz, bazıları pes ediyor."

"Yaklaşımında birkaç şeyi değiştirdi ve bence gerçekten iyi sürüyor."

Perez sıralama turlarının ilk bölümünde 15. oldu ve neredeyse eleniyordu.

Bu konuda Horner, "Pist hızlı bir şekilde gelişiyordu ve geriye dönüp baktığımızda muhtemelen yeni bir lastik seti kullanmalıydık fakat onları sıralama turlarının ilerleyen bölümleri için saklıyorduk."

"Mükemmel bir karar olduğunu söylemek isterdim ama değildi. Bence ikinci bölüme kaldığı için şanslıydık." dedi.

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