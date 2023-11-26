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Formula 1 Abu Dabi GP
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2023 Abu Dabi GP öncesi: Yarış gridi

2023 Abu Dabi Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Editör Basile Davoine
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

7

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)

9

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

11

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

13

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

15

  Daniel Ricciardo
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 
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