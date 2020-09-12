Sainz: "McLaren'ın performans düşüşü kötü bir sürprizdi"

İtalya GP öncesinde sıralamalarda 3. ve 6. olan McLaren sürücüleri, Mugello'da ancak 10 ve 11. olabildiler.

Sainz, performans düşüşünün kendileri için kötü bir sürpriz olduğunu söylerken, Norris cuma günkü kazasının kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

Sainz, "Farklı pistlerde takımlar arasında bu tür performans dengesi değişikliğini görmemiz son kez olmayacak."

"Kağıt üstünde bu pistin bizim için iyi olacağını düşünüyorduk. Bu hafta sonuna gelmeden önce bu tür virajların bize uyacağını düşünüyorduk ancak orta grupta her zaman sürprizler görürsünüz."

"Bu bizim için kötü bir sürpriz oldu. Ancak başımızı eğdik ve sıralamalar için aracı geliştirmeyi başardık. Çok fazla kaybetmediğimiz için mutlu olmalı ve bundan gurur duymalıyız." dedi.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hem Sainz, hem de Norris Mugello'daki rüzgarın, aracın merkezinde yer alan sorunu vurguladığını söylediler.

Sainz, "2019'da McLaren'a katıldığımdan beri bu durum aynı. Aracımızın kuyruk bölgesinden gelen rüzgara karşı çok hassas olduğunu biliyoruz. Ve karşıdan gelen rüzgarlı virajlarda ise çok iyi. "

"Hava koridoruna girdiğinizde, çok fazla kuyruk rüzgarı oluyor. Her virajda kuyruk rüzgarı oluyor."

"Bu yüzden Monza gibi pistlerde bazı rakiplerimizin hava koridoruna girmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu durumda kuyruk rüzgarı oluşuyor ve biz onun araca olan etkisini sevmiyoruz."

"Bu konuyu araştırıyoruz ve gelişmeye, anlamaya çalışıyoruz. Neden böyle bir etki oluşuyor ve neden biraz fazla zorlanıyoruz anlamaya çalışıyoruz."

"Hava koridoru, kuyruk rüzgarı demek. Biz de bu durumda kötüyüz. Bunu Mugello'da, ilk ve ikinci sektör virajlarında gördük." dedi.

Norris, pist yüzeyinin de kendilerinin zorlanmasında etkili olduklarını düşünüyor.

Norris, "Rüzgar ve asfalt yüzeyi bizi etkiledi. Özellikle rüzgar. Bu güçlü yönlerimizden birisi değil. Rüzgarda zayıfız ve son iki gündür bayağı rüzgar vardı."

"Zorlanmamızın ve hatalarımızın en büyük sebeplerinden birisi bu." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl da takımın rüzgar hassasiyeti üzerinde çalıştığını vurguladı.

Seidl, "Bu konuda zayıf olduğumuzu, Carlos'un da dediği gibi geçen seneden beri biliyoruz."

"James ve aero ekibi bu hassasiyeti azaltmak için çok fazla çaba sergiliyorlar ve bu kapsamda araca sürekli güncelleme getiriyoruz." dedi.