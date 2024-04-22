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Formula 1 Çin GP

Norris: "Çin'de yavaş kalacağız derken bunu uydurmuyorduk"

Lando Norris, McLaren'ın Çin'deki performansına kendilerinin de şaşırdığını söyledi.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint yarışı için pole pozisyonunu kazanan Norris, başlangıçta geriye düşmesine ve 19 turluk sprint yarışında lastik aşınmasıyla boğuşmasına rağmen pazar günü güçlü bir yarış çıkardı.

Yarış ortasında güvenlik aracının yardımıyla sert lastikleri takan Norris, Sergio Perez'in Red Bull'unun önünde ikinci oldu.

Çin'in yapısı ve aracın buraya pek de uygun olmadığı göz önüne alındığında, McLaren'ın formu herkes için sürpriz oldu.

McLaren özellikle hafta boyunca yaptığı açıklamalarla beklentiyi düşürmeye çalışıyordu.

Yarışın ardından bu konu hakkında konuşan Norris, "Düşündüğümüzden daha hızlıydık. Çok daha fazla mücadele etmeyi beklediğimiz yerlerde, o kadar fazla zorlanmadık."

"1. viraj gibi bu uzun virajlar bizim için her zaman zorlu oldu. Virajın bir kısmı muhtemelen beklediğimizden daha iyiydi."

"Hâlâ aracı öğreniyoruz; ayrıca buradaki asfalt oldukça garip, belki bu bizim işimize yaramış olabilir."

"Bir şeyler söylerken uydurmuyoruz. Nerede olmak istediğimiz veya olduğumuz konusunda dürüstçe fikrimizi söylüyoruz. Sanırım bir hafta sonuna girerken güçlü olacağımızı bilseydik, bunu söylerdik."

"Tüm yıl boyunca Red Bull ve Ferrari'nin gerisindeydik, bu yüzden aniden önde olmamız için herhangi bir neden yoktu."

"Bugün harika bir yarış çıkaracağımıza dair hiçbir işaret yoktu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas yolda kaldığında Verstappen ve Perez'in aksine, Norris henüz pite girmemişti. Norris bir süre pite girmedi ve o sürede epey gergindi.

Norris, "Birkaç küfür ettim! Sanal güvenlik aracı olacağı belliydi ama bir türlü çıkmadı."

"Kendi kendime 'Bahse girerim son viraja girer girmez çıkacak' diyordum ve gerçekten de çıktı!"

"Açıkçası işler bizim istediğimiz gibi gitti, çünkü Red Bull'ların tekrar pit yapması gerekti."

"Bu da beni Checo'nun önüne geçirdi ve aramızda da bir Ferrari vardı. Bu muhtemelen beni biraz kurtardı." dedi.

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