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Formula 1 Çin GP

McLaren, sprintteki sıkıntıların ardından Çin'deki yarış temposu karşısında şaşkın

McLaren takım patronu Andrea Stella, McLaren'in Çin Grand Prix'sindeki performansının, sprintte zorlanmalarının ardından şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Filip Cleeren Oleg Karpov
Team members of McLaren celebrate while hanging from the pit wall, as Lando Norris, McLaren MCL38, 2nd position, finishes the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'den Lando Norris Cumartesi sabahı 19 turluk sprint yarışına pole pozisyonunda başladı, ancak startta sorun yaşadıktan sonra yedinci sıraya geriledi. Fernando Alonso'nun sprintten çekilmesiyle Norris, yarışı takım arkadaşı Oscar Piastri'nin önünde ancak her iki Ferrari'nin de gerisinde 6. sırada tamamladı.

McLaren'ın Ferrari'ye göre yarış hızı, takımının hafta sonu için sessiz beklentileriyle uyumlu görünüyordu, ancak bu tablo Pazar günü Norris'in Red Bull'lardan birini geçerek ikinci bitirmesi ve Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in ilk beşte bitirememesiyle tamamen değişti.

Norris, takımın Pazar günü beklenenden daha iyi olmasına "işaret eden hiçbir şey olmadığını" söyledi, ancak takım patronu Stella, daha soğuk koşulların olası bir açıklama sağladığını öne sürdü.

Stella, "Dürüst olmak gerekirse, sprintte Ferrari'nin önünde bitirmemizi sağlayacak bir yarış temposuna sahip olduğumuzu görmedik. Buraya gelmeden önce beklediğimizle bir şekilde uyumluydu."

"Bu yüzden özellikle yarış temposu açısından biraz sürpriz oldu. Yeni yumuşak lastiğimiz olduğunda güçlü olduğumuzu biliyoruz, tek bir tur için iyi bir iş çıkarabiliriz, ancak turları birbiri ardına koyduğumuzda, biraz performans kaybetme eğilimindeyiz."

"Ama bence bir şekilde pist koşulları ve soğuk koşullar, güneş ışığı olmaması, arka lastiklerin kontrol altında tutulmasına yardımcı oldu. Bu sayede sıralama turlarında gördüğümüz gibi aracın güçlü yanlarını kullanabildik."

"Özellikle arka aks aşırı ısınmıyordu. Sprint'e bakacak olursak, sanırım biraz aşırı ısınma yaşadık ve Ferrari daha rahat görünüyordu." şeklinde konuştu.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, holding his trophy, with Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. sırada, kupasını tutarken, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stella, güvenlik aracı periyodunda Daniel Ricciardo ve Lance Stroll arasında yaşanan kazada Ricciardo'nun difüzörüne vurmasının ardından Piastri'nin hasar nedeniyle tur başına 0.4 sn kaybettiğini söyledi.

Stella, "Bu büyük bir kayıptı. Oscar'ın difüzöründe hasar vardı, önemli miktarda arka tarafta yere basma kuvveti kaybetti, saniyenin onda dördüne eşdeğer ya da bunun gibi bir şey."

"Rakamları duyduğumuzda, Oscar'ın yapabildiği gibi pozisyonları koruyabileceğimiz konusunda çok iyimser değildim."

"Elde ettiği sonuç Lando'nunkinden daha az dikkat çekici ama bence bu kadar çok arka yere basma kuvveti kaybettiğinde aracı nasıl kullanacağını anlamaya çalışarak iyi bir iş çıkardı. Araba çok fazla önden kayıyordu."

"Bazı uyarlamalar yapmayı ve [Lewis] Hamilton'ı geride tutmayı başardı, bu da güçlü bir sonuç." dedi.

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