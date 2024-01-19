Audi, yaşına göre inanılmaz bir iş başaran Sainz'a övgüler yağdırdı

Sainz, 46. Dakar Rallisi'nde Prodrive pilotu Sebastien Loeb'ün zorlu mücadelesini geride bırakarak Overdrive pilotu Guillaume de Mevius'u 1 saat 20 dakika farkla geride bıraktı. Loeb ise genel klasmanda üçüncü olabildi.

Bu sonuç, İspanyol pilotun Volkswagen, Peugeot ve Mini ile elde ettiği başarıların ardından dünyanın en prestijli ralli yarışındaki dördüncü zaferi oldu. Bu galibiyeti Sainz'ı en çok kazanan pilotlar listesinde Stephane Peterhansel ve Nasser Al-Attiyah'ın ardından üçüncü sıraya yerleştirdi.

Daha da etkileyici olanı, Sainz bu başarıyı 60'lı yaşlarının başında elde etmiş olması. Dakar'ın Suudi Arabistan'ı ilk ziyaretinde 2020 yılında 58 yaşında kazandığı kendi galibiyet rekorunu kırarak geldi.

Sonucun önemi Audi'nin Dakar ortağı Q Motorsport'un yöneticisi Sven Quandt'ın da dikkatinden kaçmadı ve Sainz'i yaşına rağmen tüm disiplinlerde dünyanın en zorlu motor sporları etkinliklerinden birini kazandığı için övdü.

Quandt, "Park alanına geri döndüğünde çok pozitifti ve bu tüm ekibi etkiledi. Elbette yaşlı ama hala oyununun zirvesinde."

"Bu adam bu yaşta inanılmaz. Eğer isterse Dakar'da daha birçok zafer elde edebilir. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve bu başarının bir diğer anahtarı da karşılıklı güven." dedi.

Photo by: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Sainz, geçen yıl yarışta geçirdiği kazada omurgasında meydana gelen çok sayıda kırığın iyileşmesinin ardından Dakar 2024'te yer alabildi.

Stephane Peterhansel yarışın erken bölümünde yarış dışı kalırken ve Mattias Ekstrom da 8. Etapta yaşadığı sorunlarla yarış dışı kalırken, Sainz kalan diğer Audi ile nispeten sorunsuz bir yarış çıkardı. Overdrive'dan Yazeed Al-Rajhi'nin ralliden çekilmesinin ardından 6. Etapta devraldığı liderliği yarışın sonuna kadar korudu.

Sainz'ın zaferi, 2026'da Formula 1'e giriş hazırlıklarını hızlandırmak için RS Q e-tron ile üç sezonun ardından ralliden ayrılması beklenen Audi için de uygun bir veda olmuş olabilir.

Zaferinin kendisi için ne anlama geldiği sorulduğunda İspanyol pilot, "Çok rekabetçi bir yarışta, çok özel bir araçla, dördüncü markayla kazanılan bir zaferdi."

"Bu benim için çok şey ifade ediyor ve ayrıca bu tip bir araçla tarih yazmak Audi adına beni çok mutlu ediyor. Son kurşunumuzda bu galibiyeti elde ettik ve çok mutluyum. Onlara güvenleri için teşekkür etmeliyiz, işte bu." dedi.

Sainz 2006 yılından bu yana Dakar'da her yıl yer alıyor ve bu yıl Avrupa/Afrika, Güney Amerika ve Suudi Arabistan'daki üç ayrı bölgede toplamda 17. kez katılmış oldu.

Kendisine 2024 Dakar'ın kendisi için en özel yarış olup olmadığı sorusuna Sainz, "Son derece zordu, sonuç da bunu gösteriyor. Araç bunu özel kılıyor."

"Başlangıç çok zordu. İki omur kırığı olan bir sakatlıktan sonra iyileşmek ve burada kazanmak beni oldukça tatmin etti. Audi'nin bu yarışta elde ettiği bu yeni tarihin bir parçası olmak, buna katıldığım için çok mutluyum ve herkese minnettarım." dedi.