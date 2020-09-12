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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "McLaren kadar güncelleme yapacak paramız yok"

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Szafnauer: "McLaren kadar güncelleme yapacak paramız yok"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point F1 takım patronu Otmar Szanauer, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte hem aracı değerlendirdi hem de güncelleme planları hakkında konuştu.

Racing Point, bu yıla tamamen farklı bir konseptle başlamasının ardından tek bir güncelleme planlıyordu ve bunu Mugello'ya getirdi.

Diğer tarafta McLaren gibi büyük takımlar düzenli olarak küçük güncellemeler getiriyorlar.

Racing Point patronu Otmar Szafnauer, son röportajında hem güncelleme konusunda hem de araç hakkında açıklamalarda bulundu.

Szafnauer, "Üçüncülük mücadelesinin tam merkezindeyiz. Bazı pistlerde rakiplerimiz önde, bazılarında biz öndeyiz. İki iyi sürücümüz var, etkili ve doğru kararlar veren bir ekibe sahibiz. Üçüncü sırayı almak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Peki hangi alanlarda iyiyiz? Hangilerinde gerideyiz? Bunu açıklamak kolay değil. Durum pistten piste değişiyor. Mesela Spa'da, hızlı olmamıza rağmen zorluklarla karşılaştık. Barcelona'da daha iyi performans sergiledik."

"Bu yılın aracı geçen yıldan farklı, bu yüzden güçlü yönlerine yeniden bakmamız gerekiyor. Şimdiye kadar yarışlar arasında analiz yapmak için daha az zamanımız vardı. Ayrıca aracı çeşitli pistler için nasıl daha iyi hale getirebileceğimize de bakmamız gerekiyor. Aracın %70-80'lik kısmını tanıyoruz."

Sergio Perez, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Sergio Perez, Racing Point RP20, passes his team on the pit wall at the end of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Şu anda Red Bull'dan ne kadar geride olduğumuzu söylemek zor ama durum pistten piste değişiyor. Mesela Monza'da onların önündeydik ama diğer pistlerde biraz geride kaldık."

"Takım yeni güncellemeler hazırlıyor ve güncellemeler Mugello'ya geldi. Aracımız sezon başında iyi görünüyordu ve onu anlamak için kendimize daha fazla zaman vermek istedik. McLaren gibi davranmak ve her yarışa düzenli olarak küçük parçalar getirmek için büyük bir ekip gerekiyor. Buna paramız yetmez."

"Haas bir tarafa, personel sayısı ve bütçe anlamında en küçük ekibiz. McLaren bize kıyasla 200-300 daha fazla personele sahip. Bunların çoğu da üretimde yer alıyor. Bu sayede her yarışa yeni parçalar getirme fırsatına sahip oluyorlar."

"Force India'dan bu yana takım %20 büyüdük. Mercedes'ten daha fazla parça satın alacak kadar paramız var. Mesela süspansiyonu onlardan alıyoruz. Bunları geliştirmek ve üretmek zaman alıyor. Bu yüzden bu parçaları satın alıp, aracı daha hızlı yapacak şeylere odaklanmak bizim için daha mantıklı." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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