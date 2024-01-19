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F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!"

Ferrari Formula 1 pilotu Carlos Sainz, babasının 2024 Dakar Rallisi'nde zafere ulaşmak için rakiplerini geride bıraktığına inanıyor.

Mario Galán
Editör Mario Galán
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#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Carlos Sainz Jr.

Sainz Sr, Suudi Arabistan'daki 12 etaplık iki haftalık maratonun neredeyse tamamını lider götürerek Dakar'daki dördüncü kariyer zaferini elde etti ve tüm zamanların en iyi ralli pilotlarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Rakiplerinin başına gelen mekanik sorunlardan kaçınan Sainz, lastik patlamaları sırasında zaman kaybını da en aza indirmeyi başardı ve 11. Etapta Hunter'ının süspansiyonunu kırdıktan sonra durduğunda Prodrive rakibi Loeb'in 13 dakika önündeydi.

2023'te Red Bull pilotları dışında galibiyet alan tek pilot olan Sainz Jr, 61 yaşındaki pilotun Dakar'ı rakiplerinden daha akıllı olduğu için kazandığını düşünüyor.

"Ondan her gün sıkı yarışmamasını istedim çünkü günün sonunda Dakar bir dayanıklılık yarışı ve o çok yarışmayı seviyor."

"Kazanmak için çok yarışması gerekiyordu ama herkesten daha akıllıydı ve yarışı sadece kendisinin bildiği gibi yönetti."

"Dakar mükemmeldi, Dakar'ı hayatımda gördüğüm en akıllı şekilde yönetti. Mükemmeldi ve deneyim sahibi olduğunu gösterdi."

"2024 iyi başladı, Sainz ailesi için böyle devam etmeliyiz."

"Bu gururu hayal bile edemezsiniz. Burada sadece ben değil, onun en iyi arkadaşları var ve onu sevip her an cesaretlendiren tüm insanlar var."

Winner #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Kazanan #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

Sainz Sr geçen yıl Dakar'da geçirdiği ağır bir kazada birden fazla omurga kırığı yaşamış ancak ralliye katılmak üzere Suudi Arabistan'a dönebilmişti.

Dakar tarihindeki 46. etkinlik olan bu yılki etkinlik, 2023'e kıyasla çok farklı bir rotaya sahipti ve Empty Quarter'da iki günlük bir etabın eklenmesi yılın en çok konuşulan noktası oldu.

Sainz Jr, babasının bu yılki ralliye hazırlanmak için ayırdığı zaman ve kaynakların kendisinin galip gelmesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Çok uzun bir Dakar oldu, her türlü arazinin, her türlü etabın, 48 saatlik etap gibi bazı yeni etapların, maratonun olduğu çok zor bir Dakar oldu."

"Her şey vardı ve o hepsinin üstesinden gelmeyi başardı. Önemli etaplarda da en iyisini yaptı ve bu da size çok iyi hazırlandığını, çok motive olduğunu ve bunu başardıklarını gösteriyor."

Audi, 2022'de Dakar'a katıldığından beri elektrikle çalışan RS Q e-tron prototipiyle bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı ve birçok kişi 2023'teki ikinci yarış yılında geri adım attığını düşünüyor.

Bu nedenle çok az kişi Alman üreticiyi, kış boyunca yaptığı iyileştirmelere rağmen, resmi onay beklemekte olan bu yılki Dakar'daki son gezisi için favori olarak göstermişti.

Ancak Sainz, Audi'nin son iki yılda gösterdiği potansiyeli geliştirmeyi başardı ve takım arkadaşları Ekstrom ve Peterhansel de Dakar'daki üç yıllık kısa görev süresini tamamlamak için bireysel etap galibiyetleri elde etti.

Audi'nin 2026'da gerçekleştireceği Formula 1 projesiyle ilişkilendirilen Sainz Jr, Audi'nin yaptığı işten bahsederken şunları söyledi: "Audi için çok iddialı bir projeydi ama üçüncüsü de çok iyi oldu." 

"Başardılar, hem Audi hem de kendisi mükemmel bir Dakar çıkardılar. Bence bunu hak ediyorlar çünkü ilk günden itibaren etkileyici bir yarış geçirdiler."

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