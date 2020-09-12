Hamilton: "Pole derecesi için zaman bulmak her zamandan daha zor"
Toskana GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, rakipleri Valtteri Bottas ve Max Verstappen karşısında fark yaratacak zamanı bulmakta zorlandığını söyledi.
Mugello pisti, bu sene koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerine kendisine takvimde yer buldu.
Bu yüzden Hamilton dahil birçok pilot Mugello'da ilk defa yarışma fırsatı buldular.
Bottas, tüm antrenman ve sıralamaların ilk seansında en hızlı isim olsa da sıralamaların 2. ve 3. seansında Hamilton zirveye çıkarak pole pozisyonunu kazandı.
Hamilton, "Geçmişte güçlü yönlerimden birisi pistleri çok hızlı şekilde öğrenmemdi."
"Bu yarış için simülatörde çalıştım, normalde hiç yapmam. Simülatörden pek fayda sağladığımı düşünmüyorum."
"Ancak bu noktaya gelmek için çok fazla çalışma yaptık. Baskı inanılmaz derecede yüksek."
"Çünkü piste çıktığımda belli sektörlerde sınırı bulma konusunda zorlandım. Valtteri, o alanların bazılarında gerçekten çok öndeydi."
"Bu yüzden baskının her zamandan daha yüksek olduğunu hissettim çünkü o çalışmaları yapmasaydım, bugün bu sonucu alamazdım." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, on the grid after securing pole
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates on the grid after securing pole
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates on the grid after securing pole
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, is returned to the garage
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the garage
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Pole pozisyonu galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, is returned to the garage
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 is pushed back into the garage
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, climbs out of his car after taking pole
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates on the grid after securing pole alongside Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates pole on the grid
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pole Sitter Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 in the press conference
Fotoğraf: FIA Pool
Pole Sitter Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 in the press conference
Fotoğraf: FIA Pool
Hamilton, zaman bulabilmek için dün akşam mühendisleriyle çok fazla detay üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Hamilton, "Dün akşam, her bir detay, her bir sektör üzerinde çalışıp ayarlar üzerinde ince ayar yapmaya çalıştık."
"Yarış pilotu olarak önden ve arkadan kayma arasında gerçekten çok ince bir çizgi var. Belli noktalarda sınırda olup olmama konusunda ince bir çizgi var."
"Bir virajda sınırda olurken, diğer virajlarda sınırda olmadığınız durumlar olabilir."
"Bu açıdan kendiniz ve ihtiyacınız olan şey arasında iyi bir denge bulup bulmadığınızı anlamanız gerekir."
"Her şeyin arkasında gerçekten bilim var. Bu yüzden bu pilotlara çok saygı duyuyorum. Sadece sürüş yeteneği değil, aynı zamanda bu tür şeyleri anlama ve mühendislerle çalışma önemli." dedi.
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|Editör
|Alex Kalinauckas