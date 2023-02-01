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Formula 1 Röportaj

Vasseur iddialı: "Ferrari'nin kazanmaktan başka hedefi olamaz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, hedefinin Ferrari'yi yeniden şampiyonluğa taşımak olduğunu söylüyor.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Vasseur iddialı: "Ferrari'nin kazanmaktan başka hedefi olamaz"
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Ferrari patronu Frederic Vasseur, Ocak ayının ikinci haftasında Ferrari ile çalışmaya başladı ve yavaş yavaş her şeyi daha iyi anlıyor.

Şimdiden oldukça rahat görünen Vasseur, kendisinden beklenenlerin gayet farkında ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkça dile getirdi.

"Takımda bu kadar coşku olduğunu görmek güzel. Taraftarlara ve onların desteğine ihtiyacımız var. Elbette herkesin coşkusunu kontrol altına almamız gereken zamanlar da gelecek."

"Ancak bu ekibi çevreleyen sevginin tüm proje için iyi olduğunu düşünüyorum. Formula 1 ve bu takım için duyulan coşkudan kesinlikle şikayet edemezsiniz."

"Ayrıca böyle olduğunu zaten biliyordum!"

"Bu benim motor sporlarındaki en büyük mücadelem olacak. Geçmişte karmaşık zorluklarla karşılaştım, muhtemelen en zoru Formula Renault'ya başladığım zamandı, geriye dönüp baktığımda, bunun çok karmaşık olduğunu görüyorum."

"Fakat kesinlikle Ferrari'de daha fazlasına maruz kalıyorsunuz, burada beklentiler çok yüksek ama bu takımın doğasının ve tarihinin bir parçası."

"İlk üç takımdan biriyiz, şampiyona açısından çok net hedeflerimiz var. Bu tür bir motivasyonumuz ve net hedeflerimiz olmalı. Bu konuda çekingen olmamalıyız, kazanmak istiyoruz, herkes Ferrari'nin dünya şampiyonlukları kazandığını görmek istiyor ve benim hedefim de bu olacak."

Ferrari'den teklif aldığı ilk anla ilgili Vasseur, "Evde kahve içiyordum. Basında bazı söylentiler vardı ve bu garip bir histi."

Frédéric Vasseur nel box di Fiorano durante il test della SF21 con Leclerc

Frédéric Vasseur nel box di Fiorano durante il test della SF21 con Leclerc

Photo by: Ferrari

"Benim için hedef Ferrari'de olmak değil, hedef Ferrari ile kazanmak, bence en üst nokta bu. Yani hedefe burada olduğumda değil, kazanmayı başladığımda ulaşacağım."

"Benim rolüm açık, ben bir aerodinamist değilim, bir mekaniker ya da baş tasarımcı değilim, benim işim mümkün olan en yüksek performansı göstermek adına, takım çalışanlarını doğru pozisyonlara getirmek."

"Geçmişte bu tür bir organizasyonda başarılı oldum. Pit duvarında geçirdiğim yılların ardından, mekanikerlerden tutun da baş tasarımcıya kadar, bir yarış takımının nasıl yönetileceğini gayet iyi anladığımı düşünüyorum."

2023'te şampiyonluğu hedefleyip hedeflemeyecekleri sorusuna Vasseur, "Hedefimiz bu. Benedetto, John ve binden fazla kişinin hedefi bu. Sahip olduğumuz kaynaklara ve araçlara sahip olduğunuzda, aracınızda Charles ve Carlos olduğunda, kazanmaktan başka bir hedefiniz olamaz."

"Mercedes ve Red Bull için de aynı şey geçerli fakat sonunda sadece bir kazanan olacak, spor böyledir. Başka bir hedef koyamayız." cevabını verdi.

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