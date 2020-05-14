Sainz, McLaren'e mektup yazdı

İspanyol pilot mektubunda şu sözlere yer verdi:

Değerli McLaren ailesi,

Duygularımı nadiren kağıt üzerinde açıklarım, ancak şu anki durum bunu gerektiriyor.

Herkes bu takımın inanılmaz geçmişinin farkında ve ben de bunun tamamıyla farkındaydım, ta ki tüm kahramanlarımın araçlarını Woking'de bulunan McLaren Technology Center'da görene kadar. O an, bir McLaren sürücüsü olmanın ne olduğunu anladım. Anında üzerimde büyük bir gurur ve sorumluluk hissettim.

Ciddi hedefler bizi bekliyordu ve vakit kaybedecek lükse sahip değildik. İngiltere'ye taşındığım ilk günden itibaren, bu ailedeki herkes beni evimde hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bazıları evimi bulmakta ve eşyalarımı taşımakta bana yardım bile etti, mükemmel bir takım ruhu ortaya koydu.

Takıma katıldığım ilk günden beri taraftarlara, sponsorlara, hissedarlara, yöneticilere, pistte çalışan ve fabrikada çalışan tüm takım üyelerine, aynı gemide bulunduğumuzu ve korkusuz bir şekilde ileri gittiğimizi söyledim. Tabii ki de, yarış mühendisim Tom Stallard hedefimize ulaşmakta çok iyi bir yoldaş oldu.

2019'a yaptığımız kötü başlangıca rağmen etrafımda bulunan herkesin desteğini ve özgüvenini hissettim. Puan kazanmaya çok yakın olduğumuzun farkındaydım. Geçtiğimiz sezon, Formula 1'deki en kuvvetli sezonum oldu ve takım ileriye doğru büyük bir adım attı. Takımlar şampiyonasında dördüncü olduk ve ben de sürücüler şampiyonasında altıncı oldum - mükemmel bir başarı. Brezilya'daki podyum ise, herkesin podyumda olduğu o an, biz sene içerisindeki başarımızı taçlandıran sonuç oldu.

Taraftarlar, sizin desteğiniz ve tutkunuzu, hangi ülkeye gidersem gideyim arkamda hissettim. Sizler gerçekten inanılmazsınız! İlk günde bana en sıcak karşılamayı yaptınız ve eminim ki hep beraber daha çok güzel sonuç alacağız.

McLaren ailesinin her üyesine minnetlerimi sunuyorum ve seneye sizler ile pist üzerinde rekabet etmeyi dört gözle bekliyorum. Hikayenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve diyebileceğim tek şey size olan teşekkürümdür.

Lando, seninle çalışmaktan dolayı inanılmaz memnunum, benim haylaz dostum! Bu beraberliği iyi sonuçlar ile tamamlayalım!

Şu anda devam eden berbat pandemi sebebiyle ara vermemize rağmen, 2020 sezonu hâlâ devam ediyor. Yakında, pistte en iyimizi ortaya koymak için geri döneceğiz. Senenin sonunda hoşçakal deme fırsatı yakalayacağız, ancak o zamana kadar ileri gitmek için çabalayacağız!

Kucak dolusu sevgilerim ile,

Carlos

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