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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "50 yıl sonraki en genç sürücü kadrosuyla 'kumar' oynuyoruz"

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Binotto: "50 yıl sonraki en genç sürücü kadrosuyla 'kumar' oynuyoruz"
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 19:08

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin 1968 yılından bu yana en genç sürücü kadrosuyla yarışarak risk aldığını itiraf etti. Ancak Binotto, bunun meyvelerini almalarını bekliyor.

Ferrari bugün itibariyle Carlos Sainz'la anlaştı ve gelecek yıl, 1968 yılından sonra en genç sürücü kadrosuna sahip olacak. O yıl Jacky Ickx ve Chris Amon 23 ile 24 yaşındaydı.

Ferrari patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin stratejisinin değiştiğini ve genç sürücülerle yarışmanın riskli olduğunun farkında.

Ancak bunun meyvelerini toplamalarını bekliyor.

Bugün konuşan Binotto, “Kesinlikle bu karara varmak ve düşünmek için yeterli zamanımız vardı. Seçimimizden memnunuz."

"Ancak Carlos, takım patronu olarak seçtiğim ilk pilot değil. Charles'la sözleşme imzalanması sürecinde de aktif olarak yer aldım ve onunla anlaşmamızı 2024 sonuna kadar uzattım.  Bu dönemde dünya değişti, inkar etmeye gerek yok, geleceğe bakıp bunu bir meydan okuma olarak görmemiz gerekiyor. Bütçe sınırını düşünün, önümüzde hepimizin karşı karşıya olduğu yeni bir zorluk var. Seb (Vettel) ile bu zorluk hakkında konuştuk ve hedeflerimizin örtüşmediğini gördük. "

"Sonrasında Carlos ile hemen anlaştık ve sürücü kadromuzu tamamladık. Geçmişe bakarsak, 2007'de dünya şampiyonunun yarışmadığı bir Ferrari, henüz ilk yarışı kazandı. Kimi sezon sonunda şampiyon oldu. Carlos, Charles kadar genç ve Ferrari 50 yıldır bu kadar genç bir sürücü kadrosuyla yarışmadı."

"Bizim için bir kumar ve bir mücadele. Ancak bunu yapmak için yeterli cesaretimiz var. Yeni bir dönem açmaya çalışıyoruz ve bunun karmaşık olacağını ve önümüzde pek çok engel olacağını biliyoruz."

"Ancak genç sürücülerin seçimi, bu mücadelenin bir işareti. Gençleri, genç sürücüleri seçtik. Ama aynı zamanda hem mühendislerimiz hem de teknisyenlerimiz geleceğin temellerini atabilmek adına gençler."

"Tüm taraftarlarımız yakında Carlos'u tanıyacak. Zaten yeteneklerini gösterdi, çok çalışkan ve Charles'a da faydalı olacak. Aracı finişe getirebileceğini ve çok fazla puan alabileceğini pek çok kez gösterdi."

"Charles'la görüşüyorum ve ikisi arasında mükemmel bir ilişki olduğunu biliyorum. İkisi arasında iyi bir ilişki olması önemli bir konu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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