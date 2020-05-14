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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo anlaşması, McLaren için önemli bir adım"

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Brown: "Ricciardo anlaşması, McLaren için önemli bir adım"
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 16:59

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, İngiliz ekibin gelecek yıl için Daniel Ricciardo ile anlaşmasının stratejik anlamda çok önemli bir hamle olduğunu söyledi.

McLaren, bugün itibariyle gelecek yıl için Daniel Ricciardo ile anlaştığını resmen açıklarken, Carlos Sainz da Ferrari'ye geçiş yapacak.

Konu hakkında konuşan Zak Brown, Ricciardo'dan övgüyle bahsetti ve kendisinin McLaren için çok değerli olacağının altını çizdi.

"Daniel'in 2021'den itibaren Lando Norris ile McLaren için yarışacak olmasından çok memnun. Ricciardo safkan bir yarışçı, onun bağlılığına, bir rakip olarak sertliğine ve muhteşem karakterine hayranım."

“Birkaç yıl önce onunla anlaşmaya çalıştık ve sonunda bizim pilotumuz olacak. Daniel ile yaptığımız bu anlaşma, tüm takımın sıkı çalışmalarının sonucu oldu. Geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi gördü ve işlerin gelişmeye devam edeceğine inanıyor. Liderlerle aradaki farkı kapatmak istiyoruz."

“Daniel ile neler başarabileceğimiz konusunda son derece iyimserim. Bu anlaşma McLaren adına, tekrar zaferler ve şampiyonluk adayı olma yolunda atılmış çok önemli bir adım."

Brown, Sainz'ın da Ferrari'de başarılı olmasını umuyor.

"Carlos, McLaren'ı Ferrari'de yarışabilmek için bırakacak. Bu, onun için mükemmel bir fırsat ve hepimizin ona gelecek için en iyisini diliyoruz. Carlos takımın değerli bir üyesi ve takıma sağladığı harika katkılardan ötürü kendisine teşekkür etmek istiyorum. Carlos sadece yetenekli bir pilot değil, aynı zamanda profesyonel ve sıra dışı bir insan."

"Carlos ile bu yıl en iyi sonuçları almak için çalışacağız, çünkü 2020'de takımda kalmaya devam edecek. Zamanı geldiğinde ve sezon sonunda farklı yollara gittiğimizde, tüm saygıyla ve en iyi dileklermizle ona veda edeceğiz."

 

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Editör Kemal Şengül

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