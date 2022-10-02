Sainz: "İstediğim hissiyatı hiç yakalayamadım"

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Singapur GP'de Sergio Perez ve Charles Leclerc, galibiyet için birbirleriyle çekişirken, Carlos Sainz hiçbir zaman bu mücadeleye ortak olamadı.

Yarışta birden fazla güvenlik aracı olmasına rağmen Sainz, öndekilere ayak uyduramadı ve uzun süre Lewis Hamilton'ın baskısı altında gitti.

Son anlarda biraz daha iyi bir tempo yakalayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve podyuma çıktı.

Yarışın ardından şöyle dedi: "Çok zorlu bir yarıştı, ıslak zeminde asla ritim yakalayamadım ve ilk iki sıraya yaklaşamadım çünkü sürekli aracın arkasıyla boğuşuyordum."

"Bu koşullardaysanız ve kendinize güveniniz yoksa, elinizdekilerle yetinmelisiniz ve ben de üçüncü oldum."

"Olumlu olan şey hiç hata yapmamış olmam. Aracı finişe kadar getirdim ve yarışın sonlarına doğru daha fazla güven yakaladığımda, tempoyu artırdım."

"Bu, takımlar şampiyonası için iyi bir sonuç ama kazanamamış olmamız üzücü."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images