10 araç mesafesini ihlal ettiği söylenen Perez: "Kariyerimin en iyi performansıydı"

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Red Bull pilotu, ikinci sıradan başladığı yarışın ilk virajına gelirken Charles Leclerc'i geçmesi sayesinde liderliği ele geçirdi ve o andan sonra pozisyonunu koruyarak üstün bir şekilde yarışı kazandı.

Ancak birçok sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyodundan etkilenen yarışta Perez, ikinci güvenlik aracı arkasındaki ihlal gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Yayınlanan bültende Perez'in güvenlik aracı arkasında 10 araç boyu mesafeyi korumadığı gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldığı bildirildi.

Yarışın hemen ardından gerçekleştirilen röportajda Perez, ne için hakemler tarafından çağrıldığını bilmediğini söyledi.

Perez, "Neden çağırdıkları, ne olduğu konusunda bir fikrim yok. Bana sadece inceleme altında olduğum, bu yüzden farkı açmak zorunda olduğum söylendi ve ben de öyle yaptım." dedi.

4. galibiyetini alan Perez, kariyerinin en iyi performansını çıkardığını söyledi.

Perez, "Kesinlikle en iyi performansımdı. Isınma turları lastikler açısından çok zorluydu ancak yarışı kontrol altında götürdüm."

"Son turlar çok yoğundu. Araç içerisinde pek hissetmedim ancak indiğimde hissettim. Bugün kazanmak için her şeyimi verdim."

"Max'in şampiyonluğu Japonya'da kazanması daha iyi olur. Takım ve özellikle de Honda için bu çok özel olur. Bu açıdan genel olarak harika bir gündü." dedi.

Perez, her ne kadar yarışı kazansa da şampiyonada hâlâ Leclerc'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.