F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1 takım patronlarının yanı sıra FIA ve Formula 1 temsilcilerinden oluşan Formula 1 Komisyonu bugün toplanıyor.

Bu toplantıda 2025 sezonu için puan sisteminde yapılması planlanan değişiklik de konuşulacak.

Şu anda genel görüş ilk beş takımın (Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ve Aston Martin) hem hızlı hem de dayanıklı olması nedeniyle diğer beş takımın (RB, Haas, Williams, Alpine ve Stake) puan kazanma fırsatının olmadığı yönünde.

Bu kapsamda gelecek yıl ilk 10'a değil, ilk 12 isme puan verilmesi planlanıyor.

Herkes aynı görüşte olmasa da, 10 takımdan 6'sının destek vermesi halinde bu değişikliğin 2025 için onaylanması bekleniyor.