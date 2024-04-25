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Formula 1 Çin GP

F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1 Komisyonu, bugün bir araya gelerek olası kararları görüşecek.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Kevin Magnussen, Haas VF-24, the remainder of the field on the opening lap of the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1 takım patronlarının yanı sıra FIA ve Formula 1 temsilcilerinden oluşan Formula 1 Komisyonu bugün toplanıyor.

Bu toplantıda 2025 sezonu için puan sisteminde yapılması planlanan değişiklik de konuşulacak.

Şu anda genel görüş ilk beş takımın  (Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ve Aston Martin) hem hızlı hem de dayanıklı olması nedeniyle diğer beş takımın (RB, Haas, Williams, Alpine ve Stake) puan kazanma fırsatının olmadığı yönünde.

Bu kapsamda gelecek yıl ilk 10'a değil, ilk 12 isme puan verilmesi planlanıyor.

Herkes aynı görüşte olmasa da, 10 takımdan 6'sının destek vermesi halinde bu değişikliğin 2025 için onaylanması bekleniyor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sprint'in başlangıcında pistin geri kalanı

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sprint'in başlangıcında pistin geri kalanı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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