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Formula 1 Çin GP

Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

F1-Insider'ın haberine göre Nico Hulkenberg, 2025 ve sonrası için Audi ile anlaştı.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with Gary Gannon, Race Engineer, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alman F1-Insider dergisi kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Nico Hulkenberg'in Audi ile anlaştığını yazdı.

Taraflar arasındaki anlaşma 2025 yılında başlayacak ve toplamda üç yıl sürecek.

Tarafların tüm detaylar üzerinde anlaştığı ve eksik olan tek şeyin ıslak imza olduğu belirtildi. Hulkenberg'in Audi ile yaptığı anlaşmanın Mayıs ayı sonundan önce  açıklanması bekleniyor.

F1-Insider, Hulkenberg'in 2024'te de Sauber'de yarışabileceğini, ancak Haas'ın erken fesih istemediğini de ekliyor.

Olası Audi anlaşması sorulduğunda  Hulkenberg, "Spekülasyonlara dahil olmak istemiyorum." dedi.

Hulkenberg'le ilgili iddia doğruysa ve Carlos Sainz da Audi'nin teklifini kabul ederse, iki Sauber pilotu da - Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou - boşa çıkacak.

Zhou, Çin pazarıyla olan bağlantısı nedeniyle diğer takımların ilgisini çekerken, Bottas da deneyimiyle ilgi çekiyor.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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