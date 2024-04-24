Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Alman F1-Insider dergisi kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Nico Hulkenberg'in Audi ile anlaştığını yazdı.

Taraflar arasındaki anlaşma 2025 yılında başlayacak ve toplamda üç yıl sürecek.

Tarafların tüm detaylar üzerinde anlaştığı ve eksik olan tek şeyin ıslak imza olduğu belirtildi. Hulkenberg'in Audi ile yaptığı anlaşmanın Mayıs ayı sonundan önce açıklanması bekleniyor.

F1-Insider, Hulkenberg'in 2024'te de Sauber'de yarışabileceğini, ancak Haas'ın erken fesih istemediğini de ekliyor.

Olası Audi anlaşması sorulduğunda Hulkenberg, "Spekülasyonlara dahil olmak istemiyorum." dedi.

Hulkenberg'le ilgili iddia doğruysa ve Carlos Sainz da Audi'nin teklifini kabul ederse, iki Sauber pilotu da - Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou - boşa çıkacak.

Zhou, Çin pazarıyla olan bağlantısı nedeniyle diğer takımların ilgisini çekerken, Bottas da deneyimiyle ilgi çekiyor.