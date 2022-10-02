Singapur'da günün pilotu Perez oldu
2022 Singapur Grand Prix'sinde günün pilotu Sergio Perez oldu.
Meksikalı sürücü ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir ilk tur geçirdi ve Charles Leclerc'i geçerek liderliği aldı.
Sonrasında Leclerc'in baskısına rağmen yerini korudu ve galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle de bu yıl ikinci zaferini aldı.
Bu performansından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
|Macaristan
|Max Verstappen
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Max Verstappen
|İtalya GP
|Nyck de Vries
|Singapur
|Sergio Pérez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|37
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|11
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
Fotos de Max Verstappen en Holanda
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Erik Junius
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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