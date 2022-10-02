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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Singapur'da günün pilotu Perez oldu

2022 Singapur Grand Prix'sinde günün pilotu Sergio Perez oldu.

Ekleyen:
, Editör
Singapur'da günün pilotu Perez oldu
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Meksikalı sürücü ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir ilk tur geçirdi ve Charles Leclerc'i geçerek liderliği aldı.

Sonrasında Leclerc'in baskısına rağmen yerini korudu ve galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle de bu yıl ikinci zaferini aldı.

Bu performansından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
Hungary Macaristan   Max Verstappen
Belgium Belçika   Max Verstappen
 Hollanda   Max Verstappen
Italy İtalya GP  Nyck de Vries
Singapore Singapur   Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 37
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 11
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1

Fotos de Max Verstappen en Holanda

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
1/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
2/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
3/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
4/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
5/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto en la salida
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto en la salida
6/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
7/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
8/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida
9/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, el resto de la parrilla de salida
Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, el resto de la parrilla de salida
10/32

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
11/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
12/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, hace una parada en boxes
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, hace una parada en boxes
13/32

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
14/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13
15/32

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
16/32

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
17/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
18/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
19/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing
20/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
21/32

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
22/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
23/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
24/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
25/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
26/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
27/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
28/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
29/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
30/32

Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
31/32

Fotoğraf: Erik Junius

Ganador de la pole, Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra su llegada al Parc Ferme
Ganador de la pole, Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra su llegada al Parc Ferme
32/32

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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