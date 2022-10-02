Singapur'da günün pilotu Perez oldu

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Meksikalı sürücü ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir ilk tur geçirdi ve Charles Leclerc'i geçerek liderliği aldı.

Sonrasında Leclerc'in baskısına rağmen yerini korudu ve galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle de bu yıl ikinci zaferini aldı.

Bu performansından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz Macaristan Max Verstappen Belçika Max Verstappen Hollanda Max Verstappen İtalya GP Nyck de Vries Singapur Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 37 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 11 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1

Fotos de Max Verstappen en Holanda

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 2 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 3 / 32 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 4 / 32 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 5 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, el resto en la salida 6 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 7 / 32 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida 8 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, el resto en la salida 9 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Arrancada Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, el resto de la parrilla de salida 10 / 32 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 11 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 12 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, hace una parada en boxes 13 / 32 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 14 / 32 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13 15 / 32 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 16 / 32 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing 17 / 32 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing 18 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing 19 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, desfile de pilotos de Red Bull Racing 20 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 21 / 32 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 22 / 32 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing 23 / 32 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 24 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 25 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing 26 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing 27 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing 28 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 29 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 30 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 31 / 32 Fotoğraf: Erik Junius Ganador de la pole, Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra su llegada al Parc Ferme 32 / 32 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images