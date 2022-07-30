Russell: "Yarış tempomuz sıralama tempomuzdan daha iyi olursa şoke olurum"

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Russell, 2. antrenman turlarını liderin 0.9 sn gerisinde 8. sırada tamamlamasının ardından cuma gününü "felaket bir gün" olarak nitelendirmişti.

Mercedes, Russell'ın felaket olarak nitelendirdiği cuma gününde yapılan yarış simülasyonlarında da gerideydi. Russell'ın orta hamurla kaydettiği 10 turluk stintteki ortalama tur zamanı, aynı lastikle turlayan Max Verstappen'in ortalama tur zamanından 1.2 saniye kadar daha yavaştı.

Russell, dün konu hakkında konuşmuş ve "Bugün dolu depoyla gösterdiğimiz tempo, muhtemelen sezonun en kötüsüydü." demişti.

Takım, kötü geçen cuma gününün ardından araçta büyük değişiklikler yaptı ve gece 11'e kadar çalışıldı.

Bu çalışmaların ardından Russell, herkesi şoke ederek Carlos Sainz'ın 0.044 sn önünde kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı. Takım arkadaşı Hamilton ise DRS sorunundan dolayı 7. olabildi.

Fransa'da 2-3 alan Mercedes'in yarış temposu son 3 yarışta gelişme gösterse de Russell, Mercedes'in sıralamada gösterdiği güçlü tempoyu yarışa da taşımasını beklemiyor.

Konu hakkında konuşan Russell, "Her güne ayrı odaklanırsınız, kendinizden geçip hayallere kapılmaktansa sadece adım adım odaklanırsınız."

"Çizgiden kalkış, iyi bir start, iyi bir ilk stint; 1, 2 ya da 3 stop mu olacak?"

"Geçmişe bakarak konuşursak, sıralamaya kıyasla yarışta daha iyi bir araca sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu hafta sonu da aynı durum yaşanırsa [yarış tempomuz sıralamadan daha iyi olursa] şoke olurum."

"Bence bugünü %100 tamamladık ve araçtan çıkarılabilecek tüm milisaniyeleri çıkardık." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise dar ve geçişin zor olduğu Hungaroring'de Russell'ın kazanabileceğini düşünüyor.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bahsedildiği gibi Mercedes dün gece 11'e kadar aracın üzerinde çalıştı ve büyük değişimler yaptı. Russell, gece boyunca yapılan bu değişimlerden bahsetmese de şunları söyledi: "Aracın genel felsefesiyle ve doğru yönde gidip gitmediğimizle alakalı konuşmalar oldu. Evet arayı kapıyoruz ama dün felaket bir gündü."

"[Cuma gününün felaket gibi geçmesine neden olan] birçok faktör olduğuna inanıyoruz ve tüm faktörler birleşerek, bizi liderden 1 saniye daha yavaş yaptılar."

"Sonrasında böyle bir gün geçirmek, saf hızda ilk sırayı almak. Elbette Max sorun yaşadı ama kesinlikle performansımızı terse çevirdik ve muhtemelen olmayı umduğumuz yere döndük."

Russell, ayrıca, Mercedes'in 2022'deki ilk galibiyetini Lewis Hamilton'dan önce alması durumunda bunun "anlamsız" olacağını da ekledi.