Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Honda, Aston Martin ortaklığı öncesinde İngiltere'de yeni bir motor üssü açıyor

Honda İngiltere'de, 2026'dan itibaren Aston Martin'e sağlayacağı güç ünitelerinin yarış sonrası bakımını gerçekleştirecek yeni bir Formula 1 üssü açıyor.

Matt Kew
Matt Kew
Honda Logo

Honda Logo

Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen'i ilk pilotlar şampiyonluğuna taşıyan Honda, 2021 sonunda F1'den resmen çekildikten sonra, Red Bull'un Ford ile birlikte kendi güç ünitesini devreye sokmasından önce, Honda Racing Corporation iştiraki altında Red Bulland RB'ye (daha önce AlphaTauri olarak biliniyordu) 2025 sonuna kadar motor tedarik etmeye devam edecek.

Ancak Japon üretici, pahalı ve karmaşık MGU-H'den vazgeçen ve 1.6 litrelik turboşarjlı motor ile hibrit sistem arasında 50:50 güç paylaşımına geçen yeni güç ünitesi düzenlemelerinin 2026'da yürürlüğe girmesiyle beraber seriye geri dönecek.

Aston Martin'in motor tedarikçisi olarak geri dönecek olan HRC, bu anlaşmaya yardımcı olmak için İngiltere'de yeni bir şirket kurdu ve buna bağlı olarak bir fabrika açacak.

Bu şirket, 1987 yılında Honda'ya katılan HRC başkanı Koji Watanabe tarafından yönetilecek.

HRC'den yapılan açıklamaya göre, "Bu yeni şirket, öncelikle Honda tarafından üretilen F1 güç ünitelerinin (PU) yarış sonrası bakım ve hazırlık görevlerini yerine getirecek. Aynı zamanda Avrupa bölgesi için bir lojistik operasyonu olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuştur."

"HRC UK'nin kurulması, Aston Martin F1 Takımı ile ortaklığı destekleyerek Honda'nın güç ünitesi operasyonlarının etkinliğini daha da artıracaktır."

"Mayıs 2023'te Honda ve Aston Martin F1, Honda'nın 2026 sezonunda yürürlüğe girecek olan yeni F1 düzenlemeleriyle uyumlu F1 güç ünitelerini tedarik etmesi için iş ortaklığına gireceklerini duyurdu." denildi.

HRC ilkbaharda mühendis, teknisyen ve halkla ilişkiler personeli alımına başlayacak.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Kaliforniya merkezli HRC USA, beş Kuzey Amerika yarışının takvimde yer almasıyla birlikte yeni güç ünitesine de katkıda bulunacak ve şirketin Amerikan kolu küresel programlarına katılımını artırırken Aston Martin'e personel de yerleştirecek.

HRC USA hakkında Watanabe, "F1 faaliyetlerini yürütmek üzere yeni bir kurumsal organizasyon kuruldu ki bu çok önemli."

"Şimdiye kadar faaliyetlerimiz projeler, insan ve para toplama, proje bittiğinde dağılma ve tekrarlama şeklindeydi. Ancak bundan sonra yarış şirketinin faaliyetlerinden biz sorumlu olacağız."

"Elbette bir şirket olarak, sürdürülebilir karbon-nötr yakıtlar, yüksek performanslı motorlar, bataryalar gibi geleceğe yönelik teknolojik gelişim harcamalarını içeren bir bütçemiz var." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Stella: "Red Bull ufalanmanın olduğu bir pistte avantaj yakalayamadı"
Sonraki haber Ferrari'ye geçişini öğrenince Hamilton'a takılan Wolff: "Arka kanadımızı hayal et"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Stella: "Red Bull ufalanmanın olduğu bir pistte avantaj yakalayamadı"

Stella: "Red Bull ufalanmanın olduğu bir pistte avantaj yakalayamadı"

Formula 1
Avustralya GP
Stella: "Red Bull ufalanmanın olduğu bir pistte avantaj yakalayamadı"
Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"

Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"

Formula 1
Avustralya GP
Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"
Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin’den Alonso’ya tam destek

Aston Martin’den Alonso’ya tam destek

Formula 1
Avustralya GP
Aston Martin’den Alonso’ya tam destek
Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi

Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi

Formula 1
Avustralya GP
Alonso, Avustralya GP'de aldığı 'hayal kırıklığı yaratan' cezayı eleştirdi
Alonso: "Son turlarda araçta bazı sorunlar yaşadım"

Alonso: "Son turlarda araçta bazı sorunlar yaşadım"

Formula 1
Avustralya GP
Alonso: "Son turlarda araçta bazı sorunlar yaşadım"

Son Haberler

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı
Tsunoda'dan RB'ye övgüler: "Takım her açıdan gelişiyor"

Tsunoda'dan RB'ye övgüler: "Takım her açıdan gelişiyor"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda'dan RB'ye övgüler: "Takım her açıdan gelişiyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye