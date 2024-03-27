Honda, Aston Martin ortaklığı öncesinde İngiltere'de yeni bir motor üssü açıyor

Max Verstappen'i ilk pilotlar şampiyonluğuna taşıyan Honda, 2021 sonunda F1'den resmen çekildikten sonra, Red Bull'un Ford ile birlikte kendi güç ünitesini devreye sokmasından önce, Honda Racing Corporation iştiraki altında Red Bulland RB'ye (daha önce AlphaTauri olarak biliniyordu) 2025 sonuna kadar motor tedarik etmeye devam edecek.

Ancak Japon üretici, pahalı ve karmaşık MGU-H'den vazgeçen ve 1.6 litrelik turboşarjlı motor ile hibrit sistem arasında 50:50 güç paylaşımına geçen yeni güç ünitesi düzenlemelerinin 2026'da yürürlüğe girmesiyle beraber seriye geri dönecek.

Aston Martin'in motor tedarikçisi olarak geri dönecek olan HRC, bu anlaşmaya yardımcı olmak için İngiltere'de yeni bir şirket kurdu ve buna bağlı olarak bir fabrika açacak.

Bu şirket, 1987 yılında Honda'ya katılan HRC başkanı Koji Watanabe tarafından yönetilecek.

HRC'den yapılan açıklamaya göre, "Bu yeni şirket, öncelikle Honda tarafından üretilen F1 güç ünitelerinin (PU) yarış sonrası bakım ve hazırlık görevlerini yerine getirecek. Aynı zamanda Avrupa bölgesi için bir lojistik operasyonu olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuştur."

"HRC UK'nin kurulması, Aston Martin F1 Takımı ile ortaklığı destekleyerek Honda'nın güç ünitesi operasyonlarının etkinliğini daha da artıracaktır."

"Mayıs 2023'te Honda ve Aston Martin F1, Honda'nın 2026 sezonunda yürürlüğe girecek olan yeni F1 düzenlemeleriyle uyumlu F1 güç ünitelerini tedarik etmesi için iş ortaklığına gireceklerini duyurdu." denildi.

HRC ilkbaharda mühendis, teknisyen ve halkla ilişkiler personeli alımına başlayacak.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Kaliforniya merkezli HRC USA, beş Kuzey Amerika yarışının takvimde yer almasıyla birlikte yeni güç ünitesine de katkıda bulunacak ve şirketin Amerikan kolu küresel programlarına katılımını artırırken Aston Martin'e personel de yerleştirecek.

HRC USA hakkında Watanabe, "F1 faaliyetlerini yürütmek üzere yeni bir kurumsal organizasyon kuruldu ki bu çok önemli."

"Şimdiye kadar faaliyetlerimiz projeler, insan ve para toplama, proje bittiğinde dağılma ve tekrarlama şeklindeydi. Ancak bundan sonra yarış şirketinin faaliyetlerinden biz sorumlu olacağız."

"Elbette bir şirket olarak, sürdürülebilir karbon-nötr yakıtlar, yüksek performanslı motorlar, bataryalar gibi geleceğe yönelik teknolojik gelişim harcamalarını içeren bir bütçemiz var." dedi.