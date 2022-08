Latifi, mor ilk sektör derecesiyle geldiği turundaki "büyük hatayı" anlattı

Latifi sıralama turlarından önce gerçekleştirilen 3. antrenman turlarını, Charles Leclerc'in 0.661 sn önünde ilk sırada tamamlamıştı. Bu, Williams'ın 2017 Monza'dan bu yana ilk sırada tamamladığı ilk resmi seanstı.

Latifi, sıralama turlarındaki son turunda mor ilk sektör derecesiyle gelse de son virajda hata yaptı. Kanadalı pilot, hata yapmasaydı o turun kendisini Q2'ye taşıyabileceğine inanıyor.

Autosport.com, Latifi'ye inişli çıkışlı günü hakkında neler hissettiğini sordu. Latifi şunları söyledi. "Turum Q2'nin tam sınırında olurdu, son virajda büyük bir hata yaptım. O virajda arkadan rüzgar esiyor. Yani ilk turuma kıyasla farklı olarak rüzgar mı esti bilmiyorum. İlk turumda arka taraftan güzel bir destek aldım. İkinci turumda viraja döndüm ve arka tarafı tamamen kaybettim."

"Aracımız o konuda [rüzgar] hâlâ çok hassas bunu biliyoruz. Son güncelleme paketiyle rüzgara daha da hassas hâle geldi."

"Yani sinir bozucu... Tam anlamıyla zirveden dibe indim."

Latifi was disappointed that the rain which aided his cause in FP3 had dried up for qualifying

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images