Latifi, mor ilk sektör derecesiyle geldiği turundaki "büyük hatayı" anlattı

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Latifi sıralama turlarından önce gerçekleştirilen 3. antrenman turlarını, Charles Leclerc'in 0.661 sn önünde ilk sırada tamamlamıştı. Bu, Williams'ın 2017 Monza'dan bu yana ilk sırada tamamladığı ilk resmi seanstı.

Latifi, sıralama turlarındaki son turunda mor ilk sektör derecesiyle gelse de son virajda hata yaptı. Kanadalı pilot, hata yapmasaydı o turun kendisini Q2'ye taşıyabileceğine inanıyor.

Autosport.com, Latifi'ye inişli çıkışlı günü hakkında neler hissettiğini sordu. Latifi şunları söyledi. "Turum Q2'nin tam sınırında olurdu, son virajda büyük bir hata yaptım. O virajda arkadan rüzgar esiyor. Yani ilk turuma kıyasla farklı olarak rüzgar mı esti bilmiyorum. İlk turumda arka taraftan güzel bir destek aldım. İkinci turumda viraja döndüm ve arka tarafı tamamen kaybettim."

"Aracımız o konuda [rüzgar] hâlâ çok hassas bunu biliyoruz. Son güncelleme paketiyle rüzgara daha da hassas hâle geldi."

"Yani sinir bozucu... Tam anlamıyla zirveden dibe indim."

Latifi was disappointed that the rain which aided his cause in FP3 had dried up for qualifying Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Latifi, üçüncü antrenman turlarını ilk sırada tamamladığı için olumlu şekilde sürpriz yaşadığını söylerken, "manevi bir zafer" kazandığını da ekledi.

"İlk sıraya yükselmeden önce oldukça iyi hissediyordum. Sadece gerçek bir tur atamadım. Birinci olmam tesadüf değildi. Herkes aynı anda turluyordu ve aynı pist koşullarına sahipti. Yani o anda takım olarak bir şeyleri doğru yapıyorduk."

"Açıkça görülüyor ki kötü bir pilot değilim, ıslak zeminde araç sürmek oldukça zor. Yani [seansı 1. tamamlamak] kesinlikle manevi bir zaferdi. Moralimi yükseltti."

Latifi, FW44'ün aerodinamik sınırlamalarından dolayı kuru zeminde gridin önündeki pozisyonlar için mücadele edemeyeceklerini kabul ediyor.

"Fazlasıyla yere basma gücü eksiğimiz var. Bu bir sır değil. Araçta maksimum yere basma gücü var ve yine de düzlüklerde hızlıyız. Yani hızlıyız çünkü aracımız düzlüklerde hızlı gidiyor ama bunun nedeni de yere basma gücünün az olması!

"Yine de ilk sektörde mor derece kaydettiğimi duyunca oldukça şaşırdım. Ancak günün sonunda bu pistte tur zamanı sektör 2 ve 3'te yatıyor. Önemli olan o sektörler."

Nicholas Latifi, Williams Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Latifi, herkesin yüksek yere basma gücü ile yarıştığı son kalıcı pist olan Barselona Pisti'ndeki yarıştan bu yana geliştiklerini söylese de hâlâ gidecek yolları olduğuna inanıyor.

"En son normal bir pistte herkes yüksek yere basma gücü ile yarıştığında Barselona'daydık. Orada çok gerideydik. Güncelleme paketiyle birlikte burada biraz daha yakındık çünkü tam Q2'nin sınırında gibiydik."

"Ancak hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu sinir bozucu. Nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu kadar."