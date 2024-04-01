Wolff: "Hamilton Ferrari'nin bu yılki formuyla ilgilenmiyor"

Ferrari bu yıl, geçtiğimiz sezonlara damgasını vuran kötü pitstopları ve hatalı strateji kararlarını ortadan kaldırmış görünüyor. Ferrari, 2024 için yarış temposunu artırmaya odaklanmanın başarılı olmasıyla birlikte, Avustralya Grand Prix'sinde ilk iki sırayı aldı ve sezonun ilk bölümünde Red Bull'u en yakın takip eden takım oldu.

Bu arada Mercedes, zemin etkili araçlar döneminde zorlandığı üçüncü yıla giriyor. W15 şu ana kadar önceki araçlar gibi tutarsız olduğunu kanıtladı ve takımın iki aracı da Melbourne'de yarış dışı kaldı. George Russell'ın son turda yaptığı kazayla yarışa veda ederken Hamilton güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı.

Hamilton sezon sonunda Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşı olmak üzere 'Gümüş Oklar'dan' ayrılacak olsa da, Mercedes takım patronu Toto Wolff, yedi kez F1 dünya şampiyonu olan Hamilton'ın gelecekteki takımının şu anda ne durumda olduğunu görmek için 'çitlerin üzerinden bakmadığını' söyledi.

Mercedes'in süregelen kötü durumuyla pilot eşleşmesinin nasıl başa çıktığı sorulduğunda Wolff her ikisinin de "süper" olduğunu ve Hamilton'ın zor koşullar altında "olabileceğiniz kadar iyi" olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence tüm bu düzende sürücüler süper çünkü Lewis olabileceğiniz kadar iyi."

"Açıkçası öyle bir durumda ki, bir taraftan bunu başaramadığımızı görmek çok sinir bozucu. Diğer taraftan, çitlerin üzerinden bakın. Orada olanlar oldukça iyi."

"Ancak bugünkü ana önceliği bu değil."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Lewis Hamilton'ı geçiyor, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"George sadece bir savaşçı ve yerini biliyor. Bu yüzden bunu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Wolff da şunları söyledi: "Her zaman kendime bakmam gerektiği gibi bize de bakmanız gerekir. Ne oldu? Neden oraya ulaşamıyoruz?"

"Biz insanız. Veriler karar almaz. İnsanlar alır. Bu yüzden durmuyoruz."

"Burada oturup düşüncelere dalmıyorum. Aksine, başka neler yapmamız gerektiğini ve nasıl ilerleyebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Avusturyalı takım patronu, Mercedes'in üzerindeki baskı nedeniyle nasıl iletişim kurduğunu izlediğini de sözlerine ekledi.

Wolff, "Bir Avusturyalı olarak kalbimizi kolumuza takarız ve olaylara çok doğrudan bakarız."

"Bir Avusturyalı 'Bu gerçekten b....n' der. Bir İngiliz ise 'Bu ilginç' der."

"Bu yüzden, takımda daha fazla baskı yaratmamak için iletişim şeklimi adapte etmek zorunda kaldım çünkü bu bizi kıracaktı."

"Rekabetçi olmamamızın nedeni denemememiz değil. Bu yüzden yardımcı ve teşvik edici olmayı ve 'Bu ilginç' demeyi tercih ediyorum." dedi.