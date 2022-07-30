Alonso: "İlk altıda olmak güzel fakat aynı zamanda hayal kırıklığı yaşıyorum"

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Alpine'in İspanyol pilotu Fernando Alonso, bütün hafta sonu Esteban Ocon'dan daha hızlıydı ancak Ocon, son bölümdeki son turunda Alonso'yu geride bıraktı ve beşinci sırayı aldı.

Bu durum, altıncı olan Alonso'yu bir hayli hayal kırıklığına uğrattı.

Takım arkadaşının gerisinde kalmasının ardından nasıl hissettiği sorusuna Alonso, "Evet, maalesef öyle. Tüm hafta sonu çok daha hızlıydım. Aracım bu hafta sonu harika performans sergiliyordu. Islak zeminde veya benzeri şartlarda ikinciydi fakat Q3'te daha iyi bir iş yaptılar. Arada çok az fark vardı.."

"Tüm hafta sonu Lando'ya oranla daha hızlı hissettim fakat son bölümde öne geçti. Bakalım yarın sıra kazanabilecek miyiz?" cevabını verdi.

Neden son bölümde geride kaldığı sorusuna Alonso, "Q3'te rüzgarın yönü biraz değişti, biraz daha güçlü hale geldi. Belki bunu yeterince tahmin edemedim ya da rüzgarın yönünden en iyi şekilde faydalanamadım."

"Yarın daha fazlasını yapmak benim elimde, yarış yarın yapılacak ve elimizden geleni yapacağız."

"Elbette yarın gridin kirli tarafından kalkacağım ve geçiş yapmanın zor olduğu pistteyiz. Haliyle hayal kırıklığına uğramış durumdayım fakat ilk altıda olduğumuzu da biliyoruz. İlk altıda olduğunuzda asla hayal kırıklığı yaşamamalısınız."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Umarım yarın yağmur yağar. Sanırım geçiş lastiklerinden gerçek anlamda faydalanan bir ben vardım. Islakta da, kuru da da harika bir gün geçirdim."

"Yarın bizi uzun bir yarış bekliyor. Önümüzde biraz trafik olabilir, aynı zamanda arkamızda çok hızlı araçlar da var. Verstappen, Perez ve belki startta geçemezse Lewis olabilir. Bu yüzden ilginç bir yarış bizi bekliyor çünkü pozisyon dışında olan birkaç araç var." cevabını verdi.

Q3'te araçla ilgili bir şeylerin farklı hissettirip hissettirmediği sorusuna Alonso, "Hayır, aslında iyi bir turdu. İkinci viraj ve benzeri yerlerde durum biraz daha zordu. Diğerlerinde ise durum iyiydi. O küçük saniyeleri aracın neresinde kaybettiğimiz biliyoruz ve bir sonraki yarış için durumu daha iyi hale getirmeye bakacağız." dedi.

McLaren'la olan mücadeleye de değinen Alonso, "Dediğim gibi Lando'dan daha hızlı olduğumu hissettim ama aslına bakarsak iki McLaren pilotu da çok hızlı. Daniel cuma günü hem tek tur hem de yarış temposunda çok rekabetçiydi."

"Bu yüzden yarın yakın bir mücadele olacak. Fakat sadece yarın değil, sezonun geri kalanında da böyle olacak. İki takım da yarışa ilk dokuzdan başlıyor. Bu yüzden mümkün olan en iyi sonucu almamız gerekiyor. Burada geçiş yapmak kolay değil, bu yüzden başlangıçta biraz pozisyon kazanıp sonra yerimi korumaya çalışacağım." dedi.