Russell, Williams'ın puanlarını "sınırları zorlamak" için kullanıyor

Russell, Belçika Grand Prix'sinde aldığı ikinciliğin Williams'ı puan tablosunda Alfa Romeo'nun oldukça önüne taşımasının ardından, artık risk almaktan ve potansiyel fırsatları kaybetmekten çekinmeyeceğini söylüyor.

İngiliz, Williams'ın İsviçre takımı üzerindeki 16 puanlık farkının, ona özellikle ilk turlarda farklı şeyler deneme konusunda güven verdiğini doğruladı.

Geçen hafta sonu Austin'deki startta en arkadan 14. sıraya tırmandı.

Russell, "İlk turlar için üzerimdeki baskının bir süredir kalktığını düşünüyorum."

"Gerçekten atak yapmak ve saldırmak için kendime daha fazla güveniyorum. 20. sıradan 14. sıraya gelmek bugün benim için güçlü bir başlangıçtı."

"Bence, şu anda şampiyonada olduğumuz bu pozisyonda, biraz rahat bir alana sahibiz. Bu da benim orada kendimi göstermeme ve gerçekten sınırları zorlamama izin veriyor."

"Dürüst olmak gerekirse çok keyif alıyorum. Genelde çok fazla hata yapan bir sürücü değilim. Ancak pistte kendimi ortaya koymak istedim."

"Son birkaç yarışta daha fazlası olup olmadığını görmek için sınırı gerçekten zorlamaya çalışıyorum. Araçtan en iyi şekilde yararlanmak için %110'la sürmek zorunda değilsiniz, bazen sadece daha yavaş gitmeniz gerekiyor." dedi.

George Russell, Williams Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Mercedes ile 2022 anlaşmasının da onu daha güçlü bir konuma getirdiğini söyledi.

"Bence takımlar şampiyonasında göreceli olarak rahat bir konumda olmamız ve ayrıca kişisel olarak gelecek yıl için her şey doğrulanması ile daha az baskı var. Kişisel olarak çok istikrarlı bir pozisyondayım, yeni şeyler deneyebiliyorum ve bazı hatalar yapmaktan korkmuyorum."

"2019'da kendimi bulduğum pozisyona benzer bir durumdayım. Oraya çıkıp yeni şeyler deneyebilirim, gelişmek için çalışmaya devam edebilirim ve dediğim gibi hata yapmaktan korkmadığım bir konumdayım."

Russell, Amerika GP'deki güçlü başlangıcına rağmen 14. sıradan yukarı çıkamadı ve pistin araca uygun olmadığını söyledi.

"Bu hafta sonu hız için mücadele ettik. Çok garip bir pistte hissettim, asfaltta çok fazla tutuş yoktu ve bence tüm sürücüler çok fazla kayıyordu. Biz bunu geliştiremedik ve bundan en iyi şekilde yararlanamadık."

"Yarışa en son sırada başladım ve 14. sıraya kadar çıkarak iyi bir başlangıç yaptım. Yarış boyunca da orada kaldım, hiçbir şey kazanmadım, hiçbir şey kaybetmedim. Rakiplerimiz Alfa Romeo da puan alamadı."

"Bence yere basma bu hafta sonu gerçekten çok önemliydi. İyilerin daha iyiye ve kötülerin daha da kötüye gittiği o yarışlardan biriydi. Sanırım yere basma konusunda nerede olduğumuzu biliyoruz ve en iyilerinden değiliz."