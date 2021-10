Haas: "Dokuzunculuk, 20 milyon dolar fazla yatırmaya değmezdi"

Geçen yıl COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla "hayatta kalma savaşı" veren Haas, yılın kalan kısmına güncelleme getirmemeyi seçmişti.

Takım, kış aylarında 2021 aracı üzerinde çalışmalar yapsa da tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güncelleme getirmemeyi seçti. Bu da sezonu son sırada tamamlayacakları anlamına geliyordu.

Sonuç olarak Haas, Williams ve Alfa Romeo'nun puan almayı başardığı yılda, gridin puan almayan tek takımı olarak son sırada yer alıyor.

Bu yıl zaman zaman kaotik yarışlar vardı ancak Haas bunların hiçbirisinde puan alabilecek hızda olmadığı için puan alamadı.

Ancak takım sahibi Gene Haas, en fazla dokuzuncu olabilecekleri için, bu yıla yatırım yapmak yerine, gelecek yıla yatırım yapıp daha yukarılarda yer almalarının daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

Haas, "10 ila 20 milyon dolar arasında harcama yapsaydık, muhtemelen şampiyonada 10. sıradan 9. sıraya çıkmamız mümkün olabilirdi, ancak bu paraya değmez."

"Bu nedenle, tüm kaynaklarımızı 2022'de iyi bir araç yaratmak üzere yeni projeye aktarmaya karar verdik. Gelecek sezon tüm araçların yeni düzenlemelere göre üretilmesi gerekecek ve hiç kimse birbirinin çözümünü kopyalayamayacak. 10 takımın elinde 10 eşsiz araç olacak. Bakalım kim şanslı olacak?" dedi.

Haas, mevcut pilotlarının bu yıldan çok şey öğrenmiş olmasını umuyor ve şunları ekliyor: "Sürücülerimiz umarım yavaş araçtan şikayetçi olmazlar ve bu sezonu bir şeyler öğrenmek için kullanırlar."

Haas spora girdiğinde genel beklenti spora Amerikalı sürücüler getirmeleri yönündeydi. Ancak geride kalan yıllarda böyle bir şey gerçekleşmedi.

Haas, "Bu benim için en hassas ve üzücü soru. Herkes takımı Amerikalı bir sürücü olması gerektiğini söylüyor ama neden kimse Amerikalı bir sürücünün ortaya çıkması için finansal destek bulmuyor anlamıyorum. Bunun için milyonlarca dolar gerekiyor. Amerikalı bir sürücü getirmekle ilgili çok şey konuşuldu ama hepsi sadece konuşmayla kaldı." dedi.

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images