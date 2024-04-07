Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!
Williams, Japonya GP'sinin ilk turunda kazaya karışan Alex Albon'un şasisini tamir edilmesi için İngiltere'deki fabrikaya gönderiyor.
Zak Mauger / Motorsport Images
Albon, 3. viraja girişte Daniel Ricciardo'nun RB'sine temas ettikten sonra lastik bariyerlerin altına girdiğinde şasi sağ ön tarafta hasar gördü.
Miami GP'ye kadar yedek şasisi olmayacak olan takım, şasinin başarıyla onarılabileceğinden ve Çin GP için Şangay'a gönderilebileceğinden emin.
Bu, takımın iki hafta sonunda yaşadığı üçüncü büyük kaza oldu. Avustralya'da Albon 1. antrenmanda kaza yapmıştı. Bunun üzerine takımın daha az deneyimli pilotu Logan Sargeant'ın şasisi alınarak Albon'a verildi, Sargeant yarışı kenardan izledi.
Suzuka'da 1. antrenmanda kaza geçirme sırası Amerikalı'daydı. O kazada, Sargeant'ın zaten tamir gören şasisi sağlam kalırken, Grove'daki üretim kaynaklarını tüketecek çatlak bir vites kutusu da dahil olmak üzere daha fazla maliyetli hasar meydana geldi.
Albon'un bugünkü kazasıyla, hasarsız olan diğer şasi de hasar almış oldu.
Takım patronu James Vowles, Suzuka'da Cuma günü yaptığı açıklamada takımın Çin'de hâlâ yedek bir şasiden yoksun olacağını kabul etmişti.
Vowles, "Şu anda üçüncü şasi Miami'ye kadar bizimle olmayacak, bu da uzun bir yol demek."
"Şasiye gelince, eğer sahip olduğunuz tüm kaynaklarınızı organizasyon içinde bu alana yönlendirirseniz, bir şasiyi sıfırdan kullanılabilir hale getirmeniz 8-10 hafta sürebilir."
"Bu da üçüncü bir şasiye ulaşana kadar geçen süre. Alışma süreci olduğu için ilk şasileri hazırlamak daha uzun sürüyor."
"Açıkçası, tüm organizasyonumuz sadece bunun üzerinde çalışmıyor, aynı zamanda yedek parçalar ve güncellemeler üzerinde çalışıyor ve çıktıları almaya çalışıyoruz."
"Bizim özel durumumuzda, burada üç şasimiz olmadan bulunmak gibi bir niyetimiz hiç olmadı, niyetimiz yılın başında üç şasiye sahip olmaktı."
"Bu sadece sistemdeki aşırı yükten, bu aracın karmaşıklığından ve zorlamaya çalıştığımız miktardan kaynaklanan bir sonuç."
"Karmaşıklığı açısından çok büyük. Şasi, aynı anda bir araya getirmeye çalıştığınız binlerce parçadan oluşuyor." demişti.
Albon, Suzuka kazasının olası sonuçlarını kaza sırasında düşündüğünü itiraf etti ve "tam da ihtiyacımız olmayan şeydi" dedi.
Ricciardo ya da Albon'a karşı herhangi bir işlem yapılmazken, hakemler olayı tipik bir ilk tur kazası olarak değerlendirdi.
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