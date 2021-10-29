Katar'ın motor sporları şefi: "Pilotlar istediklerini söylemekte serbestler"

Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle birlikte takvimde 19-21 Kasım tarihleri arasında bir boşluk oluşmuştu ve F1, takvimdeki bu boşluğu Katar'da yapılacak bir yarışla doldurma kararı aldı.

Katar'ın takvime girmesiyle bu sene Orta Doğu'da 4. yarış yapılmış olacak. Sene başında yapılan Bahreyn GP'nin ardından Katar GP bölgedeki ikinci yarış olacak. Katar yarışının ardından Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'leri ile sezon tamamlanacak.

Yarış, Katar'ın Doha kentinde bulunan Losail Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yapımı 2004 yılında tamamlanan ve Doha'da yer alan bu pist için 58 milyon dolar harcanmıştı. Grade1 lisansı bulunan pist 5.380km uzunluğunda, pistin start/finiş düzlüğü ise 1068 metre uzunluğunda.

Katar 2023'ten itibaren 10 yıl boyunca F1 takviminde yer alacak ve önümüzdeki yıllarda yarışın Doha'nın caddelerine kurulacak bir piste taşınabileceği de söylentiler arasında.

F1'in Katar'da yarışacağını duyurması ise herkesi mutlu etmemişti. İnsan hakları üzerine çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Af Örgütü, F1'in Katar'da yarışacağının resmileşmesinin akabinde bir açıklama yayınladı.

Bu açıklamada, Katar'daki insan hakları sicilinin "rahatsız edici" olduğu belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, F1'den çalışma koşulların standartların üstünde olacağından emin olması istenmişti. Ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 2022 Dünya Kupası öncesinde, stadyum inşaatlarında çalışan işçilerin çalışma koşullarının standartların altında kalması, bu endişeleri doğmasına neden olmuş ve insanlar, Katar'daki çalışma standartlarını sorgulamaya başlamıştı.

Açıklamada son olarak F1 pilotlarına da çağrıda bulunuldu ve onlardan hafta sonu öncesinde ve hafta sonu süresince insan hakları hakkında konuşmaları istendi.

Katar'ın Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu başkanı Al Mannai ise pilotların susturulmayacağını ve istedikleri konuda konuşabileceklerini söyledi.

"Pilotların düşündüklerini konuşmalarını destekleriz. Katar'da bunu bir sorun olarak görmüyoruz çünkü onlar istediklerini söylemekte serbestler."

"Katar, eleştirilere açık olmuştur ve Katar, işçilerin çalışma koşullarını geliştirmek için son birkaç senedir çalışıyor."

Al Mannai ayrıca, satışa sunulan bütün biletleri satmayı planladıklarını dile getirdi ve şunları ekledi: "Bu durumdan maksimumu almaya çalışıyoruz ve F1 etkinliğine daha fazlasını eklemeye çalışıyoruz. Bence F1 hafta sonunda birkaç güzel sürpriz göreceğiz."

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, President QMMF, Stefano Domenicali, President and CEO F1 Fotoğraf: Formula 1