Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"

Taylandlı sürücü ve takım arkadaşı Logan Sargeant, Williams'ın yedek şasisi olmaması ve yedek parça sıkıntısı çekmesi nedeniyle sezona zorlu bir başlangıç yaptı.

Sargeant'ın aracını kaza yapan Albon'a vermesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sine katılamaması, Amerikalı pilotun Japonya'daki ilk antrenmanda kaza yapması ve Albon'un yarışta büyük bir kaza geçirmesiyle işler giderek kötüye gitti.

Williams, Suzuka'dan bu yana yaptığı çalışmalarla iki araç için de yeni bir ön kanat hazırladı. Ayrıca Albon güncellenmiş bir Halo ile yarışacak.

Bu da sorunların yavaş yavaş çözüldüğü anlamına geliyor.

Ancak Albon, yedek parça sorununun henüz tamamen geride kalmadığı konusunda dikkatli olsa da, takımın bu yılki ilk puanlarını kovalarken yarış zihniyetini değiştirmemesi gerektiğini söylüyor..

Mevcut durumun ne kadar zorlayıcı olduğu sorulduğunda Albon şöyle yanıt verdi: "Açık konuşmak gerekirse yarışırken bunu pek düşünmüyorsunuz."

"Parça eksikliği ya da başka bir şey hakkında düşünmeye başladığınız anda evde kalsanız daha iyi olur."

"Hafta sonuna diğer hafta sonları gibi yaklaşmalısınız. Farklı davranamazsınız. Limitin ne olduğunu hissetmek için limitte olmalısınız."

"Bu, beyninizin bir kısmını dondurmanız ve normal şekilde yarışmaya devam etmeniz gereken anlardan biri."

Albon damaged a second chassis of the season in Japan

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images