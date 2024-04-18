Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"
Alex Albon, yedek parçalarla ilgili kaygıların Formula 1'deki sürüş şeklini değiştirmediğini söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Taylandlı sürücü ve takım arkadaşı Logan Sargeant, Williams'ın yedek şasisi olmaması ve yedek parça sıkıntısı çekmesi nedeniyle sezona zorlu bir başlangıç yaptı.
Sargeant'ın aracını kaza yapan Albon'a vermesi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sine katılamaması, Amerikalı pilotun Japonya'daki ilk antrenmanda kaza yapması ve Albon'un yarışta büyük bir kaza geçirmesiyle işler giderek kötüye gitti.
Williams, Suzuka'dan bu yana yaptığı çalışmalarla iki araç için de yeni bir ön kanat hazırladı. Ayrıca Albon güncellenmiş bir Halo ile yarışacak.
Bu da sorunların yavaş yavaş çözüldüğü anlamına geliyor.
Ancak Albon, yedek parça sorununun henüz tamamen geride kalmadığı konusunda dikkatli olsa da, takımın bu yılki ilk puanlarını kovalarken yarış zihniyetini değiştirmemesi gerektiğini söylüyor..
Mevcut durumun ne kadar zorlayıcı olduğu sorulduğunda Albon şöyle yanıt verdi: "Açık konuşmak gerekirse yarışırken bunu pek düşünmüyorsunuz."
"Parça eksikliği ya da başka bir şey hakkında düşünmeye başladığınız anda evde kalsanız daha iyi olur."
"Hafta sonuna diğer hafta sonları gibi yaklaşmalısınız. Farklı davranamazsınız. Limitin ne olduğunu hissetmek için limitte olmalısınız."
"Bu, beyninizin bir kısmını dondurmanız ve normal şekilde yarışmaya devam etmeniz gereken anlardan biri."
Albon damaged a second chassis of the season in Japan
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Albon, Williams'ın ortaya koyduğu çabayı da övdü.
"Bu muazzam bir çabaydı. Kazalar nedeniyle geriye düştük ve kazalardan önce de zaten geride kalmaya başladığımız sır değil."
"Yani her zaman olduğu gibi yine büyük bir iş vardı. Bu işleri toparlamak için Grove'daki personele güvenmek zorundaydık."
"Özellikle böyle bir sprint hafta sonu için bu önemli. Format beklenmedik fırsatlar sunabilir ve o zaman mümkün olduğunca hazırlıklı olmanız gerekir."
"Bu hafta sonu gibi pek çok soru işaretinin olduğu yarışlar ekibimize dışarıdan fırsatlar sunabilir."
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