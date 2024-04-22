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Formula 1 Çin GP

Sargeant, güvenlik aracını kural dışı geçtiği konusunda haberdar edilmemesinden rahatsız

Williams pilotu Logan Sargeant, Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracı arkasında Nico Hulkenberg'i "kural dışı" geçmesiyle ilgili haberdar edilmemesinden rahatsız.

Ezel Tan
Güncel:
Logan Sargeant, Williams FW46 Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sargeant, Valtteri Bottas'ın yolda kalan Sauber'ini pistten çıkarmak için yapılan çalışma sırasında  ilk viraja doğru gelirken, Nico Hulkenberg de pit yolundan çıkıyordu.

Hulkenberg, sıralamayı belirleyen güvenlik aracı çizgisine bir saniye önce ulaşırken, Sargeant  oraya daha önce ulaştığını düşündü ve öne geçti.

Ardından, pit duvarından veya FIA'dan pozisyonunu geri vermesi gerektiğine dair herhangi bir geri bildirim gelmeyince, yola devam etti.

Fakat yarış başladıktan hemen sonra 10 saniye zaman cezası aldı.

İlk viraja girerken durumu okumanın ne kadar zor olduğu sorulduğunda Sargeant şunları söyledi: "Orada biraz yükselti farkı var ve sanırım bazı şeyleri görmeyi zorlaştırıyor."

"Kendi açımdan bakarsam, çok önde olduğumu düşünüyordum. Yakın olduğunu bile düşünmüyordum, bu yüzden benim için tartışma yoktu."

"Bu yüzden yarışın sonunda bunu duymak biraz garipti. FIA'nın bize geri bildirimde bulunmasının bir yolu var mı bilmiyorum."

"Uzun süre güvenlik aracı arkasındaydık, neden bana pozisyonu geri vermemi söylemediler bilmiyorum. Söyleselerdi bunu yapardım ama o gördüklerimden sonra çok önde olduğumu düşünüyordum."

Sargeant'ın aldığı 10 saniyelik ceza onu klasmanda 17. sıraya düşürdü.

Yarışla ilgili Sargeant, "İyi anlar da vardı, kötü anlar da."

"Bence yumuşak lastiklerle yarışın başlangıcında gayet güçlüydük. Orta lastiği taktığımızda gerçekten iyi bir noktadaydık."

"Ancak muhtemelen güvenlik aracı olmadan da iyi bir noktada olurduk çünkü  iki orta hamur bize çok uygun olurdu."

"Sert lastiği taktık ve daha çalıştırmayı bile başaramadan ön lastikleri parçaladım."

"O noktadan sonra büyük bir mücadele vardı. Son stint hakkında biraz kafam karıştı. Muhtemelen tattığım en acı verici yarış bölümlerinden biriydi."

"İleride daha iyisini yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." dedi.

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