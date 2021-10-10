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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

George Russell, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarının ikinci bölümünde attığı son turda yaptığı hatanın ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Yağmurun etkilediği Spa'da sıralamalarda ikinciliği, aynı koşullardaki Sochi'de ise üçüncü sırayı alan Russell, İstanbul Park'taki sıralamalarda etkisini kaybetmeye başlayan ıslak pist koşullarında iyi bir iş çıkarmayı umuyordu. 

İkinci sıralama seansına geçmeyi başaran Russell, seansın sonunda attığı son turda yaptığı hatanın ardından zaman kaybetti ve bu nedenle 13. olabildi.

10. sırada yer alan Lando Norris'in tur zamanından 0.4 saniye daha yavaş kalan Russell, son turu ile beraber "rahatça sıralamaların üçüncü bölümüne" kalabileceğini hissettiğini söyledi.

Motorsport.com'a sıralamadaki performansı hakkında konuşan Russell, "Bu oldukça büyük bir hayal kırıklığı çünkü turumuz, seansı beşinci bitirmemize yardımcı olabilirdi. Üçüncü sıralama seansını 0.6 - 0.7 saniye ile garantileyebilirdik."

"Sınırları sonuna kadar zorluyordum ve bugün bundan dolayı iki kez hata yaptım, ki benim açımdan yapabileceğim hata sayısından iki tane daha fazla."

"Kendime çok kızıyorum, bu tür koşullar bizim için bir fırsat. Bugün de önümüze bir fırsat çıktı ve ben bunu kaçırdım." dedi.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, sıralamalar boyunca sürücülerin nerede zorlayabilecekleri ve nerede zorlayamayacakları yerleri görmelerinin "çok zor" olduğunu, ancak buna rağmen Williams için etkileyici bir sonuç daha alabileceğini düşündüğünü söyledi.

İngiliz pilot, "Tüm sürücüler bu durum içerisindeydi ve ben, bu farkı yaratma konusunda olan yeteneğimle gurur duyuyorum."

"Bugün elimizde bir fırsat vardı ve o özel cumartesilerden birini kapmak sadece bir viraj ötemizdeydi." dedi.

Russell, Cuma günkü sürüşlere göre Williams'ın performansta bir adım ileri attığını söyledi ancak Spa veya Sochi'deki gibi bir sonucu yeniden tekrarlamanın mümkün olduğundan emin olmadığını söylerken, gridin daha önünden başlayamayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Russell açıklamalarında şunları söyledi: "Dünkü seanslarda aracın temposu çok yavaştı, ancak bu zor koşullarda iyi bir iş yaptık, daha iyisini de yapabilirdik."

"Ancak olanlar oldu, yarın ilk 10'dan başlamak yerine 13. sıradan başlayacağız."

"İlk 10 içerisinde başladığınızda, eğer iyi bir start alırsanız kendinizi ilk sekiz, ilk yedi içerisinde bulabilirsiniz, ilk turun ardından her şey daha farklı ilerliyor."

"Yarın mükemmel bir ilk tur atsak bile en fazla ilk 10 içerisinde yer alırız ve aracın temposu göz önüne alındığında, bu yeterli değil." 

"Yarın uzun bir yarış bizi bekliyor. Hangi stratejinin doğru olduğunu bilen biri var mı bilmiyorum, bu nedenle her şey çok ilginç olacak."

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