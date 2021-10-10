Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Sainz, güç ünitesi değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak. Buna rağmen ilk seansta zaman turu atan ve ikinci seansa kalmayı başaran Sainz, son turunda ilk seanstan çıkmayı başararak McLaren pilotu Ricciardo'yu eledi.

Konu hakkında konuşan Sainz, "Aslında etrafta sürüş yapıp rekabetçi bir tur zamanı atmamaya çalışıyordum, tamamen diğer aracın ikinci bölüme geçmesine yardımcı olmaya çalışıyordum."

"Charles'ın güvende olduğunu duyduğumda, bir aracı ikinci seanstan dışarı itmek için bir tane hızlı tur denedim. Tesadüf ki o araç da Daniel'ın aracıydı, şampiyonadaki rakibimizin aracı. Bu nedenle planımız mükemmel bir işe yaradı ve ikinci seansta da Charles'a hava koridoru sağlayabildim."

"Bugün için yaptığımız plan tamamen buydu. Aslını söylemek gerekirse bu, biraz garip bir plandı ancak hem takım için hem de benim için mükemmel işe yaradı. Bugün yapmamız gerekeni yaptık, tabii ki de araç son 10 yarıştaki en rekabetçi olduğu yarışta normal bir gün geçirememek can sıkıcı bir durum."

"Ancak olanlar oldu. Yarın iyi bir iş yapmak için çabalayacağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarınki yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, arkalardan gelmeyi dört gözle beklediğini söyledi. İspanyol pilot, "Yarınki mücadeleyi heyecanla bekliyorum. Bunu yapmamak ve Charles gibi üçüncü sıradan başlamak isterdim, çünkü podyum pozisyonunda başlamak tabii ki de son sırada başlamaktan daha iyi."

"Aynı zamanda pek çok araç da bu hafta sonu ceza alacak, ben de bundan faydalanamayacağım. Ancak neler olacak göreceğiz. Durum, yarın geçiş yapmanın ne kadar kolay olacağına bağlı olacak. Eğer gayet kolaysa, en iyi sonucu alabiliriz."

"Ancak sekizinci ve dokuzuncu virajda araç takibi yapmak zorsa, o zaman can sıkıcı bir yarış bizi bekliyor olabilir." dedi.

Yarış simülasyonlarına göre mümkün olan en iyi sonucun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Sainz, "Simülasyonlarımız, geçişlerin ne kadar kolay olduğunu tahmin etmiyorlar. Bu nedenle bu, tamamen araçtaki hissiyatla ve öndeki aracın yarattığı kirli havayla alakalı."

"Saf tempo olarak ilk beşte olabilecek kadar iyiyiz, özellikle son sıradan başladığımız göz önüne alındığında bu, oldukça fazla geçiş yapmak demek."

"Ancak simülasyonlarımız burada geçiş yapmanın ne kadar kolay olduğunu bilmiyor, çünkü geçen sene burada yapılan yarış kuru zeminde yapılmamıştı. İkinci antrenman seansında çok fazla araç geçişi olmadı, neler olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.