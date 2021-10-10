Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor Sonraki / Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Ekleyen:
, Editör

Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralamalarda McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun elenmesine neden olan "garip" planlarının işe yaradığını belirtti.

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Sainz, güç ünitesi değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak. Buna rağmen ilk seansta zaman turu atan ve ikinci seansa kalmayı başaran Sainz, son turunda ilk seanstan çıkmayı başararak McLaren pilotu Ricciardo'yu eledi.

Konu hakkında konuşan Sainz, "Aslında etrafta sürüş yapıp rekabetçi bir tur zamanı atmamaya çalışıyordum, tamamen diğer aracın ikinci bölüme geçmesine yardımcı olmaya çalışıyordum."

"Charles'ın güvende olduğunu duyduğumda, bir aracı ikinci seanstan dışarı itmek için bir tane hızlı tur denedim. Tesadüf ki o araç da Daniel'ın aracıydı, şampiyonadaki rakibimizin aracı. Bu nedenle planımız mükemmel bir işe yaradı ve ikinci seansta da Charles'a hava koridoru sağlayabildim."

"Bugün için yaptığımız plan tamamen buydu. Aslını söylemek gerekirse bu, biraz garip bir plandı ancak hem takım için hem de benim için mükemmel işe yaradı. Bugün yapmamız gerekeni yaptık, tabii ki de araç son 10 yarıştaki en rekabetçi olduğu yarışta normal bir gün geçirememek can sıkıcı bir durum."

"Ancak olanlar oldu. Yarın iyi bir iş yapmak için çabalayacağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarınki yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, arkalardan gelmeyi dört gözle beklediğini söyledi. İspanyol pilot, "Yarınki mücadeleyi heyecanla bekliyorum. Bunu yapmamak ve Charles gibi üçüncü sıradan başlamak isterdim, çünkü podyum pozisyonunda başlamak tabii ki de son sırada başlamaktan daha iyi."

"Aynı zamanda pek çok araç da bu hafta sonu ceza alacak, ben de bundan faydalanamayacağım. Ancak neler olacak göreceğiz. Durum, yarın geçiş yapmanın ne kadar kolay olacağına bağlı olacak. Eğer gayet kolaysa, en iyi sonucu alabiliriz."

"Ancak sekizinci ve dokuzuncu virajda araç takibi yapmak zorsa, o zaman can sıkıcı bir yarış bizi bekliyor olabilir." dedi.

Yarış simülasyonlarına göre mümkün olan en iyi sonucun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Sainz, "Simülasyonlarımız, geçişlerin ne kadar kolay olduğunu tahmin etmiyorlar. Bu nedenle bu, tamamen araçtaki hissiyatla ve öndeki aracın yarattığı kirli havayla alakalı."

"Saf tempo olarak ilk beşte olabilecek kadar iyiyiz, özellikle son sıradan başladığımız göz önüne alındığında bu, oldukça fazla geçiş yapmak demek."

"Ancak simülasyonlarımız burada geçiş yapmanın ne kadar kolay olduğunu bilmiyor, çünkü geçen sene burada yapılan yarış kuru zeminde yapılmamıştı. İkinci antrenman seansında çok fazla araç geçişi olmadı, neler olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

paylaşım
yorumlar
Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

Önceki haber

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

Sonraki haber

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

18 s
2
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

5 g
3
Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

35 dk
4
Formula 1

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

1 s
5
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
Son Haberler
Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

5dk
Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
F1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

35dk
Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor
F1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

1 s
Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"
F1

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

1 s
Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”
F1

Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”

12 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
17 s

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
23 s

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım" Türkiye GP
Formula 1

Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım"

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu! Türkiye GP
Formula 1

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak" Türkiye GP
Formula 1

Hamilton: "Geçiş yapmak çok kolay olmayacak"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

8-10 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL

8-10 Ekim Yarış Programı

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

Son Haberler

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, sıralamalarda yaptığı hatadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, yarışta yağmur yağmamasını umuyor

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.