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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 23 yarışlık 2022 Formula 1 takviminin oluşturduğu stresten memnun olmayan personelin spordan ayrılması gerektiğini söyledi.

Tost: “23 yarışlık takvimden memnun olmayan personel, spordan ayrılmalı”

F1’in patronları, Mart ayının ortasından Kasım ayının ortasına kadar sürecek olan 2022 takviminin taslağını gelecek hafta açıklamaya hazırlanıyor.

Bu kadar yüksek sayıda yarışın takvimde yer alması, art arda yapılacak üç yarış sayısının artması anlamına geliyor ve F1 personelinin bu sebeple fiziksel ve zihinsel anlamda çokça yıpranmasından endişe duyuluyor.

Ancak geçmişte, uzun bir takvimi memnuniyetle karşılayacağını söyleyen Tost, takımı için çalışan herkesin zorlukları kabul etmesi veya başka bir iş bulması gerektiğini söyledi.

Personelin üzerindeki potansiyel stres sorulduğunda Tost, “Artık 23 yarışımız olacağını biliyoruz. Bu harika. FOM iyi bir iş yaptı ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Pistteki insanlarla ilgili ise, öncelikle biz bir yarış takımıyız. Mümkün olduğunca çok yarış yaptığımız için hepsi mutlu olmalı. Ve elbette onlarla ilgileniyoruz. Örneğin bir yarış hafta sonunun ardından mekanikerler üç, dört gün boş oluyor ve evde kalabiliyorlar. Ve ayrıca basın, pazarlama, pistteki tüm insanlar hafta sonunun ardından boş günlere sahip oluyor.”

“Mühendisler için bu biraz daha zor. Ancak geçmişte, yarış hafta sonunun ardından testlere gitmek ve orada da çalışmak zorunda kalıyorlardı.”

“Bana göre hepimiz, Formula 1’de olduğumuz ve 23 yarışımız olduğu için mutlu olmalıyız. Ve eğer biri bundan memnun değilse, gitmeli.” dedi.

The Mercedes pit crew in the garage

The Mercedes pit crew in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak tüm takım patronları, Tost’un görüşüne katılmıyor. Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, personeli korumak için her şeyin yapılmasın önemli olduğunu düşünüyor.

Szafnauer, “Takvimde, gelip yarışmamızı ve Formula 1’i sergilememizi isteyen 23 ülkeye ya da 23 yarışa sahip olmak güzel.”

“Ancak seyahat eden tüm insanlara, mekanikerlere, mühendislere karşı düşünceli olmalı ve seyahatleri mümkün olduğunda konforlu hale getirmek için hem fabrikada hem de pistte gerekli şeyleri yapmalıyız.”

“Bu, bazen fabrikada insanları dönüşümlü olarak kullanmak ve diğer bazı organizasyonel değişiklikleri içeriyor. Yani fabrika, mekanikerlerin geleneksel olarak pistte yaptığı işlerin çoğunu, onlar için biraz daha keyifli olması için yapacak.”

“Akıl sağlığı sorunları da dahil olmak üzere birçok konuda onlarla ilgileniyoruz. Bizimle seyahat eden bir doktorumuz da var. Elimizden gelen en iyi şekilde onlarla ilgileniyoruz.” dedi.

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