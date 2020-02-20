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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"

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Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 19:52

Sezon içi testlerin ikinci gününü 116 tur atarak 7.sırada tamamlayan George Russell, takımın mükemmel bir gün geçirmediğini söyledi.

Williams pilotu testlerin ikinci günü hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse mükemmel bir gün geçirmedik - öğlen arasında bir sorun ile karşılaştık ve bu sorun öğlen sürüşümüzü geciktirdi. Hala verileri analiz etmeliyiz ancak pek çok şey denedik. Pozitif bir sonuç vermedi ancak bence iyi bir sonuç vermemesi de iyi bir durum - böylece araç ile ilgili hangi yöne gidebileceğimizi biliyoruz. Kış testlerinin amacı bu. 

"Buraya getirdiğimiz ve denememiz gereken pek çok aero parçası var, rüzgar tüneli ve CFD'den elde ettiğimiz verilerle pistteki verileri karşılaştırmak için bunları denemeliyiz. Bugün sabah aero sensörleri üzerinden turlar attık, dediğim gibi sonuçları bilmiyorum ancak günün erken vakitlerinde bu verileri almamız gerekiyor ve bunlar çok önemli veriler."

Russell'a yeni araç ile eski aracın farkı sorulduğunda İngiliz pilot şu yanıtı verdi: "Bu sene, geçen seneki kadar yavaş olmamıza imkan yok. Hala gerçekçi düşünüyorum, geçen sene ortalama olarak grubun 1 saniye kadar arkasındaydık, diğer takımların en az 0.3 saniye kazandığını varsayalım - bizim savaşabilmemiz için en az onların kazandığı kadar kazanmamız lazım.

"Eğer bunu başarabilirsek gayet iyi bir iş çıkarmış olacağız. Göreceğiz - iki hafta sonra daha çok bilgiye sahip olacağız ancak gerçekçi olarak herkesin nerede olduğunu görmemiz için en iyi fırsat Melbourne olacak."

Pek çok sürücü ve medya mensubu 2020 araçlarının tarihteki en hızlı araçlar olduğunu dile getirdi, Russell ise şu yorumu yaptı: "Kesinlikle en hızlı araçları sürüyoruz, her ne kadar griddeki en hızlı araca sahip olmasam da araç çok hızlı hissettiriyor. Üçüncü viraj her türlü senaryoda tam gaz dönülüyor - tam depo, boş depo. 9.viraj ise boş depo ile çok rahat tam gaz dönülüyor. 3-4 sene önce bunları tahmin bile edemezdiniz.

"Sporun ne kadar hızlı ve sürekli olarak değiştiğini gözler önüne seriyor. 2018'den 2019'a geçerken bile, sadece ön kanattaki değişiklik aracın biraz yavaşlamasına sebep olsa da takımlar araçları hızlandırdı.

"Biz pistte olduğumuz için bu hızı daha rahat anlıyoruz. Geçen sene attığımız ilk turlarda tempodan birkaç saniye yavaştık. En azından bu sene daha yakınız. Ancak dediğim gibi, sadece yapmamız gerekeni yapıyoruz. Her takım belirli testleri yapmak zorunda, bu onları ya hızlı ya da yavaş gösterecek. Bu yüzden geçen seneye göre takımlara daha yakınız ancak en yavaş takım olup olmadığımızı bilemiyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Efe Kahya

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