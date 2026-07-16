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Formula 1 Belçika GP

Vowles: "Yaşadığımız gecikmeler 'başımıza gelen en iyi şeylerden biri' olabilir

James Vowles, Williams'ın üretim sürecinde yaşadığı gecikmelerin, takımın uzun vadeli toparlanması için gerekli yapısal değişimleri hızlandırarak sonunda fayda sağlayabileceğine inanıyor.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Goodwood Hız Festivali'nde canlı izleyici önünde kaydedilen Up To Speed podcast'inde konuşan James Vowles, İngiliz ekibini yeniden zirveye taşıma sürecinin zorluklarını anlattı.

İlk dokuz yarışın ardından takımlar şampiyonasında sekizinci sırada bulunan Williams'ın mevcut durumunu değerlendiren Vowles, büyük aksaklıklarla geçen kış döneminin takımın sezona güçlü bir başlangıç yapmasını ciddi şekilde sekteye uğrattığını ifade etti.

Vowles, "İnsanların bize karşı sert davrandığını düşünmüyorum. Tıpkı benim ve takımın geri kalanının istediği gibi, herkes Williams'ı yeniden ön sıralarda görmek istiyor. Unutmamamız gereken şey, bağımsız bir takım olmamız. Bunu taraftarlarımız için yapıyoruz ve yarışmayı sevdiğimiz için buradayız." 

"Bu durum hem destek hem de olmamız gereken yerde olmadığımız zaman hayal kırıklığını beraberinde getiriyor. Williams'ın inanılmaz bir mirası var ancak bu bizim için yalnızca duygusal bir motivasyon kaynağı. Buna güvenerek hareket edemeyiz."

"Muhtemelen yaklaşık 20 yıl boyunca gerekli yatırımlar yapılmadı. Bizim şu anda yaptığımız şey, bunun tüm etkilerini ortadan kaldırmak ve takımı yeniden üst sıralara çıkabilecek, yarış kazanabilecek ve ardından şampiyonluklar elde edebilecek bir yapıya dönüştürmek. Ancak kış döneminde bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi."

"Açıkçası kulağa çok önemli gelmeyebilir ama yaklaşık iki hafta kaybettik. Formula 1'de iki hafta kaybettiğinizde ise rakiplerinizin çok gerisine düşmeye başlıyorsunuz." dedi. 

Ancak Vowles, yaşanan gecikmeleri tamamen olumsuz bir gelişme olarak görmediğini ve bunun, normal şartlarda yapılmayabilecek kapsamlı yapısal değişimlerin önünü açtığını söyledi.

"Artık bu sorunu çözdük. Hatta bunun başımıza gelen en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum." 

"En karanlık an, şafaktan hemen öncedir. Açıkçası şu anda bulunduğumuz nokta da bu. Bu süreç sayesinde, muhtemelen başka türlü yapmayacağımız birçok değişikliği gerçekleştirebildik. Takıma çok değerli insanlar katılıyor ve çok iyi sistemler kuruyoruz."

"Formula 1 ilginç bir ortam. Bütçe sınırı harika bir uygulama ve buna tamamen inanıyorum. Sporun bugün bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de bu. Ancak yaklaşık 20 yıl boyunca doğru şekilde yönetilmeyen bir yapınız varsa, bütçe sınırı bunu bir bakıma olduğu yerde donduruyor."

"Biz de şu anda bir yandan bu yapıyı değiştirmeye çalışırken, diğer yandan yeni otomobili geliştiriyor ve pistte rekabetçi kalmaya uğraşıyoruz. Bu yıl doğru dengeyi kuramadık ancak gelecekte bunu kesinlikle düzelteceğimizden çok eminim."

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

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