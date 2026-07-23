Mercedes 30. yılını kutluyor: Macaristan GP’sinde güvenlik aracına özel tasarım
Formula 1’de güvenlik aracı sağlama görevinin 30. yılını kutlayan Mercedes, Macaristan GP’sinin güvenlik aracında kırmızı ve siyah renklerin birleştiği özel bir tasarımı tanıttı.
Mercedes’in ilk kez 1996 Fransa Grand Prix’sinde Formula 1’in resmi güvenlik aracı sağlayıcısı olmasının 30. yıl dönümü anısına hazırlanan özel tasarım, Hungaroring hafta sonu boyunca kullanılacak.
Aracın ön bölümünde ve kaputunda siyah rengin ağırlıkta olduğu, kırmızı ve siyah grafiklerin harmanlandığı çarpıcı bir görünüm tercih edildi.
Otuz yıllık bu mirasa saygı duruşunda bulunan tasarımda, ön camın alt kısmına ve kapılara yerleştirilen beyaz renkli devasa "30" logosu dikkat çekiyor.
Kutlamalar kapsamında Hungaroring'in ana düzlüğünde özel bir fotoğraf çekimi de yapıldı. Çekimlerde, son 30 yıl boyunca Formula 1 yarışlarında görev yapmış efsanevi Mercedes güvenlik araçları bir araya getirildi. Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell da bu tarihi anları ölümsüzleştirmek adına araçların yanında yer aldı.
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